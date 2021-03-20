四大寇尤列：傳孫中山死前盼他做總理　看透國民黨真面目隱居旺角

撰文： 香港中華書局 最後更新日期： 2021-03-20 07:45

有說孫（中山）在遺囑中，推舉尢列繼任國民黨總理。當時報紙記載「尤烈﹝尢列﹞向為商人，經營爪哇糖業，目下隱居香港。他於政界向無聲譽云」。這一記載不盡正確，隱居香港是事實，惟經營糖業則非。更有人謠傳他是華僑富商、致公堂首領……尢列生活低調，在一般人眼中，是謎一樣的人物，因此衍生出許多以訛傳訛、啼笑皆非的描述。真實的尢列生活清苦，幸常有好心人予以接濟，才能勉強維持。（本文節錄自《人間到處有青山：四大寇之尢列傳》。）

文：黃振威（香港大學及英國劍橋大學哲學碩士）、尤曾家麗（英國雪菲爾哈倫大學教育榮譽博士，曾任香港政務主任，夫婿尤迪桓為尢列曾孫）

《南華早報》曾派員訪問尢列，向他探詢孫中山請他繼任國民黨總理一事，是否屬實。尢回答說，自己從中文報紙看到這一消息，謂「孫於繼任人物，述及余名，不足為異」，「因余與孫友誼甚篤，此電必奉孫命而傳布，蓋電文所指革命事業之開始進行，知之者固甚少也」。惟尢列表示正埋首著述，要再過幾個月才能完成，然而最大原因是「君亦知余方處不能就任之地位」，故不願擔任這一工作。訪員向尢道，救國遠較著書重要。尢謂「余方從於福國之事業，輓近道德衰微，宜將經書所載之政治要義，廣為傳播」，「欲求永久和平，當捨武力而用孔聖之遺教」。所說盡是推搪之言。尢列看清時勢，知道國民黨內部派系林立，不會有自己的空間，故以忙於著述為藉口。

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另外，談到對孫中山的看法，尢列謂孫「宗旨極好，毅力亦不可多得，惟辦事人材似乎不足耳」，是相當中肯的評價。尢列畢竟認識孫中山數十年，深知老友性格的優點和缺點。孫中山有毅力、有決心是事實，但用人欠眼光，也是事實。孫手下具雄才大略的人甚多，可是投機取巧的機會主義者亦復不少。而且當時國民黨左右派關係惡劣，尢列不願捲入漩渦當中，自找麻煩。

孫中山臨終前似未有道及尢列。機要秘書李仙根守候在孫中山病榻之旁，在孫最後的日子一直陪伴在側，又在日記中詳細記錄孫的一言一行。3月11日，孫自知離死不遠，向各人道別，「又續囑夫人自珍重」、「又續屬〔囑〕之聲云救國、和平、奮鬥」、「又對孔等云與惡魔戰，現候天使接，並囑看待宋夫人」等，一直處於彌留狀態，神智半清不醒，意識有點模糊，時作囈語。3月12日，孫在世最後兩語為“Dearly”、「精衛」。李仙根親歷孫中山離世過程，如孫中山有提及尢，李的日記當不會漏記，所以孫中山請尢列繼任總理一說，是不能成立的。

1925年5月，上海爆發工潮。30日，上海學生因支援工潮示威，結果有示威者被租界的英巡捕開槍擊斃或槍傷，是為五卅慘案。南方的局面也不平靜。6月中下旬，省港大罷工在香港和廣州爆發。6月23日，更發生沙基慘案，「學生、工人巡行沙基，為美、法兵擊群眾，死數十人、傷數百人」。之後廣州陷入一片紛亂，時為英國殖民地的香港亦不能倖免。8月20日，國民黨左派靈魂人物廖仲愷（1877－1925）在廣州遇刺身亡。廖之死眾說紛紜，可能是源於派系鬥爭，亦可能與省港大罷工有關。尢列為廖仲愷之死感到惋惜，亦為胡漢民受誣進而被放逐蘇聯感到不平，公開批評汪精衛「不謂漢民得罪，流竄窮荒，君殆自鳴排除異己，嫉惡如仇，列竊謂朋友之道，自此不堪問已！仲凱〔愷〕何以死，君寗不知之，而固罪歸一人，藉清肘腋，事雖巧而天下指而目之，抑拙耳」。尢列與胡漢民素有積怨，卻能在大是大非時不計私仇，仗義執言，謂汪藉廖仲愷被刺排除異己，指汪對誰殺死廖心知肚明，不應將罪責推在胡身上，雖然汪表面上幹得乾淨俐落，說到底還是有破綻的，天下人都能看清真相。

1920年代尢列定居九龍旺角，以「著書自娛」。1925年9月，北京有名流和政客等，有見廣州情況混亂，希望能得救助之法，故連日發電報促請尢列北上，共籌解決之法。故尢列於是年秋乘加拿大皇后輪船往上海。有說尢列這次赴滬，是為了華僑選舉事。10月尾搭船返廣州。

尢列雖從政壇退隱，但沒被人遺忘。1926年香港西報《士蔑報》（The Hongkong Telegraph）曾這樣描述他：

四十四年前，當尢列還是一個十七歲的青年人時，他便投身革命。1887年，他在香港認識孫中山醫生，且說服他入黨。1894年，尢列創立興中會，以把滿洲人驅逐出中國為目標。幾年後，中和堂成立了。1911年革命成功後，尢列從政壇退下來。 《士蔑報》，1926

當中史實雖有不少訛誤，但從字裏行間，可見尢列不平凡的人生。

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《人間到處有青山：四大寇之尢列傳》書本封面

書名：人間到處有青山：四大寇之尢列傳

作者：黃振威，1980年12月生於香港。香港大學一級榮譽文學士，主修中國歷史。香港大學哲學碩士、英國劍橋大學哲學碩士。曾與王頌威合編《革命與我》（2015年），及與傅錡華合作英譯、整理1939－1965年期間之《傅秉常日記》。研究方向為中國近代史和香港史。

尤曾家麗，英國紐卡素洛森比亞大學民法學榮譽博士，英國雪菲爾哈倫大學教育榮譽博士，香港大學文學碩士及社會科學學士。1977年加入香港政府任職政務主任，2010年退休離開公務員隊伍。夫婿尤迪桓為尢列曾孫。尤氏夫婦曾為尢嘉博所編之《尢列集》任校對工作。

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