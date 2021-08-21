我的家我的國｜見證一國兩制24年　董建華：關鍵時刻中央總在身邊

央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出9集「微紀錄片」《我的家我的國》，並稱這是「香港年輕學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

在「笑迎大時代到來」這一集中，來自香港的清華大學蘇世民書院碩士生黃爾諾，就在世界範圍內都史無前例的新制度「一國兩制」，如何在香港平穩運行逾二十年，訪問了全國政協副主席、香港首任行政長官董建華。



影片指，1996年12月11日，香港第一屆政府推選委員會400名委員，選舉董建華為香港特別行政區第一任行政長官人選，中央政府任命董建華為香港特別行政區第一任行政長官。因此，董建華亦經歷了「一國兩制」由構想到實踐的過程。1997年7月1日，董建華在香港回歸儀式上表示，「我堅信香港回歸祖國，實行『一國兩制』，前途一定更加輝煌。」

影片中稱，香港回歸後先後經歷了亞洲金融危急和SARS疫情等難關，關鍵時刻，在中央政府的支持下，維護了香港作為國際貿易中心和金融中心的地位。董建華說，「我們真是運氣非常好，有這樣的一個中央。香港需要支持的時候，中央總是在身邊。」

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對於「一國兩制」的最主要的生命力是什麼？董建華表示，「一國兩制」必須以「一國」為前提，「港人治港」必須是以愛國者為主體，「只要我們不忘初心，堅持『一國』之本，善用『兩制』之利，我相信香港一定能夠有更寬闊的發展空間。」

董建華說，有機會參與這個大時代是一種福氣，見證了國家從「一窮二白」到全民小康的整個過程，「這個是中國是每一個中國人都會非常非常驕傲的。」董建華還呼籲，香港的年輕人要積極、勇敢，投身到國家發展的大局之中，為香港、國家發展發揮新作用。