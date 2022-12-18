中國最美裝幀手法！消失千年的「龍鱗裝」　唯一一本存放在哪？

現在大家看到的書籍，都是一頁頁裝訂在一起，但在古代有一段時間，書籍都是卷軸形式。從卷軸過渡到冊頁的過程中，出現了一種絕美的裝幀工藝：龍鱗裝，捲起是卷軸，揭開是書，書頁如龍鱗排布，精美絕倫。這門龍鱗裝絕技在歷史上「曇花一現」，一度失傳千年，近幾年終於被有心人復原出來。



龍鱗裝現存唯一文物 藏於北京故宮

龍鱗裝是古代一種特別的書籍裝幀工藝，介於卷軸和冊頁形式中間，最晚在唐朝中期出現，是將書頁從右至左、相隔一定距離、依次粘貼在一張紙上，第二頁粘在第一頁底下，第三頁在第二頁底下，以此類推。

這樣裝幀的書籍，捲起時是一個手卷，一頁頁揭開又是一本書，既能保護書頁，又不會因為太長而不便於翻閱，而且特別美觀，令人感歎古代工匠的智慧。宋朝人張邦基在《墨莊漫錄》中形容，閱讀「龍鱗裝」書籍，有「龍遊於書中」之感。

現存唯一的龍鱗裝書籍文物，是收藏於故宮博物院的《刊謬補缺切韻》。（故宮博物院）

「龍鱗裝」工藝在歷史上是貴族階層專屬絕技，出現時間不長，一度失傳千年，現存唯一文物是收藏於故宮博物院的《刊謬補缺切韻》。

工科大學生 轉行復原龍鱗裝

近幾年，經過有心人的復原，這門古老絕技才重現世間，在北京、杭州等地，龍鱗裝工藝被列為非物質文化遺產。

龍鱗裝非遺傳人張曉棟，本來念的是沈陽航空航天大學的工業設計專業，但從小對書籍有很深情結，畢業之後也從事出版工作。2008年從書中了解到龍鱗裝之後，他就一直致力於復原這門古老工藝，經過多年嘗試，終於成功。

張曉棟將龍鱗裝與經折裝這兩種裝幀工藝融合在一起，創造出「經龍裝」，圖為他用4年時間製作的《紅樓夢》，可以見到書頁合埋一邊就是一幅完整圖畫，揭開則見到文章內容。

龍鱗裝工藝共有10多道工序，包括印製、排列、裁剪、折頁、裝裱、成卷等。張曉棟還對傳統龍鱗裝工藝進行「升級」，在書頁兩面白邊處畫上插畫，令書卷從左邊揭開，或是從右邊揭開，都呈現出完整的圖畫。

張曉龍的龍鱗裝作品《三十二篆金剛經》共有217頁，全卷總長8米，圖案精美，曾獲得中華印製大獎金獎。（視覺中國/當代中國授權）

在張曉棟看來，書籍存在的形式本身也是文明傳承的一種方式，因此會堅持將龍鱗裝技藝傳承下去，亦希望令世界各地都看到這種「中國最美的圖書」。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：

千年「魚拓」技藝：讓魚在紙上「活」起來