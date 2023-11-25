深圳好去處｜文青店不止番茄口袋　8間小店手作黑膠古着玩具任逛

最近，深圳湧出一堆可可愛愛的小店，火爆北京的番茄口袋開過來了，還有7家寶藏小店已經營業。



上班很疲憊？周末，去逛逛小眾又特別的深圳小店吧！👇👇👇

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1. 番茄口袋 一站式購物

在北京超火的番茄口袋，開來深圳了！這是一家集文創和潮玩於一身的店，裝滿大大小小的可愛玩意兒，就開在福田星河COCOPark。

700多平的面積，大約有10000多款商品，囊括文創、零食、首飾……各種品類，買到停不下來。店裏琳琅滿目，總算逛到一家線下店比線上店有趣的實體店了！每個角落都有自己的特點，隨便一拍都超好出片。

走進去很難空手出來，剛開業還有不少優惠活動，確實是看到花眼，挑到手軟……

最喜歡的區域一定是可愛搞怪的文創專區，琳琅滿目的冰箱貼每一個都想帶走，冰箱門就是要密密麻麻整滿吸鐵才有趣！番茄口袋也有自己的原創產品，可可愛愛的頭飾手鍊，看到它們少女心直接爆棚！

番茄口袋真的很會選品，還有目不暇接的杯杯碗碗，對器皿感興趣的朋友在這裏真的能耗一下午，走進店就是時刻心動的狀態！

番茄口袋

地址：深圳市福田區福華三路269號星河COCOPark B1

營業時間：週一至週日：10:00-22:00



2. Swing Vintage 可以聽黑膠的古着店

園嶺新村真的是一個寶庫，咖啡愛好者對它一定不陌生，但還有一家古着黑膠店藏在小巷中，綠色的門頭在樓宇間一眼就能看見。

彷彿歐洲街頭的櫥窗咖啡吧枱，文藝復古氣息十足的店鋪陳設，古着、黑膠、手工皮具，SWING VINTAGE其實是一家融合多種復古元素的古着店。

一整個放滿黑膠唱片的房間，彷彿博物館一般。不少唱片是主理人父親的私人藏品，有些年代久遠只有一張唱片，於是他就自己製作封面。寫上唱片所屬的風格、年代和樂曲目錄，從哪裏淘到這張老唱片……老唱片帶上時間積累和收藏者的痕跡，似乎更有溫度。不少跳搖擺舞的舞者或是喜歡這一類爵士樂的愛好者，也常到店裏來找唱片，這裏搖擺舞的爵士樂收藏，可以説是「專業」級了。

讓人驚喜的是，這裏竟然還有做皮具的手工作坊，就是手工小白也沒有關係，主理人會全程指導，自己動手才有滿滿的成就感！對手工感興趣的話不妨來試試看~和主理人聊天，真的會感嘆精神世界豐富的人有多好玩，不慌不忙地將生活過成了藝術，希望這樣有情懷的小店可以在園嶺新村一直棲息下去。

SWING VINTAGE

地址：深圳市福田區園嶺一街園嶺新村32棟1樓101號

營業時間：週一至週五：14:00-20:00；週六至週日：14:00-20:30



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3. 飛地書局 有詩歌氣質的書店

這是一家有詩歌氣質的書店。走進書店的「洞口」，就能看見門口的留言簿，生活裏難以表達的細膩情感，用紙筆字字句句下，讀到它們，彷彿時間也變得柔軟起來。

過道窄窄，頂到天花板的書架，密密麻麻的書籍壘成的牆面，這種被書包圍的感覺莫名感到很安全。

店內不少書都蠻小眾，絕對是在暢銷文學榜單上找不到的。在書架間穿梭彷彿走進小型迷宮一樣，意向不到的角落散落幾張坐墊，可以席地閲讀短短片刻。

飛地書局

地址：深圳市南山區華僑城創意園北區B3一樓東

營業時間：週一至週日：10:00-18:30



4. 升時SEN'S 現實版解憂雜貨店

把升時SEN'S叫做現實版的解憂雜貨店也不為過。像是藏在城市角落裏一樣，開在華僑城一座老舊的小區裏。面積不大卻很溫馨，木製的軟裝，暖黃色的燈光散落，真的很治癒！

店內不少手作類的小物件，單個拿起就能感到它的細節。喜歡這些零零碎碎的人，大概也是很溫柔的。

升時SEN'S也經營着自己的兒童課堂，平時偶爾會有一些線下的小展覽，週末不妨和小朋友來這輕鬆一下~

升時SEN'S

地址：深圳市南山區汕頭街19-17僑城東街4棟

營業時間：週一至週四 14:00-19:00；週六至週日 10:00-18:00



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5. Outta Party 老舊小區的藝術天堂

Outta Party聚集了上百個設計師品牌，挑花眼的時候可以拜託主理人幫忙推薦！

平時不敢嘗試的熒光綠和死亡芭比粉，在這裏也有它的格調。各種跳色的小物件，別具一格。

店內販賣很多藝術家的插畫，還有美甲、穿環、紋身的區域。偶爾會邀請其他刺青師來駐店，各種風格混着來！

Outta Party

地址：深圳市南山區南油海暉大廈A區19棟802室

營業時間：週一至週日 12:00-21:00



6. 不急藝術商店 藏在油畫村裡的雜貨店

在大芬油畫村裏，有一家「不急雜貨店」，賣着各種稀奇古怪的小玩意。店主在這一片住了許多年，因為喜歡村裏的氛圍，所以希望將小店也安頓在這裏。在這可以聊天、可以歇腳、還能擼狗，店主説：「希望用人情味的小世界平衡外界的浮躁。」

賣畫買畫的人各自看畫，大芬村裏不浮不躁，小店也是。想買禮物的朋友，來這裏就對啦！

不急藝術商店

地址：深圳市龍崗區大芬油畫村老圍東十三巷2-2號

營業時間：週一至週日 12:00-19:00



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7. MEME 古董玩具咖啡店

華僑城創意園裏，咖啡店密集卻各有風格。走進店裏彷彿一腳踏入上個世紀的雜貨店一般，密密麻麻的古董玩具數不過來。

老闆郭叔十幾年前開始收集古董玩具，家裏逐漸擺不下，索性開一家店。這樣每個玩具不僅有自己的位置，還能展示出來，和客人來一場「跨世紀」的精神交流。

MEME白天是咖啡店，夜晚就是小酒館，還有各種墨西哥風味的菜式。下午四五點過去，試下美食和咖啡，而後直接無縫銜接進入夜間微醺模式。

MEME古董玩具咖啡店

地址：深圳市南山區香山東街14號OCTPARK華僑城歡樂時光L1-49~50號

營業時間：週一至週日 10:00-21:30



8. 小津概念書房 景田人私藏的秘密基地

書房的位置很隱蔽，不仔細留意很容易錯過。店裏的書籍基本是和電影相關，甚至可以説，它的存在賦予了國內外老電影的價值。

他們常常會定期組織觀影，或是一些藝術家講座，是很多喜歡看書和看電影的人的精神角落，也是一個聚集了很多有趣的人的地方。店內還收養有幾隻流浪貓，性格超級好~

書房呈現一種悠哉遊哉的調性，走在店裏行動也會不自覺放慢放輕，很適合躺一下午，「懶散」一下~

小津概念書房

地址：深圳市福田區景田路105號天健時尚新天地1樓b10

營業時間：週二至週日 14:00-23:00



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