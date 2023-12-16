深圳鹽田小奈良「鴛鴦谷」　溪瀑秘境徒步行山遊玩打卡｜地鐵直達

趁著舒適的溫度，來享受秋的美好吧！



深圳小奈良，金黃的落葉，淺藍的天空，藏著深圳的最美秋天。

深圳的秋天猶如曇花一現，總在不經意間突然到來，又偷偷溜走，讓人意想不到的是，「鴛鴦谷」竟能留住這轉瞬即逝的秋色。

枯黃的植被搭配上小橋流水、亭台樓閣，讓鴛鴦谷成了深圳秋天最美麗的風景。溪流穿過木橋石孔順著「石階」流下，可惜，時值枯水期暫無法欣賞其湧動的活力。

草地間、木橋上，定格的每個瞬間都渲染著秋意。

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沿著木質棧道在叢林穿梭，漫天的枯黃劃出了季節更替的軌跡。飄落的黃葉隨處可見，彷彿讓風景有了更多層次。婉約的溪流、壯美的瀑布、環形公路……這些驚喜都藏在了徒步線路中，等著你去發現。

不僅如此，沿途還有超多互動項目，精緻有趣的花草裝飾、色彩不一的圍石壁畫、供大人小孩玩樂的沙池、「山竹之後．重生 」……帶上孩子來進行一場踏秋之旅再合適不過了！

從鴛鴦谷到恩上公路會經過整齊別緻的石板階梯、崎嶇難行的石子小路、寬敞平坦瀝青大道……恰似我們漫漫人生路的各個階段。

+ 5

趁著秋意正濃，趕緊去打卡吧！不過鴛鴦谷雖風景絕美，但位置特殊，趕緊Mark下路線說明：

先到達鹽田區恩上公路「上善梧桐苑」，打車或步行沿山路前行，看見下圖右側小亭子時，往公路右手邊草地下去即可，入口處便是儀花谷。



深圳的秋天很短，趁著樹上的黃葉還沒落完，去抓住秋天的尾巴吧！

深圳鴛鴦谷

地址：深圳鹽田區恩上公路沙頭角林場附近

交通：深圳地鐵8號線海山站C出口，或公交至鹽田區政府站，步行約1公里；自駕導航至「恩上公路」或「上善梧桐苑」

門票：免費

建議遊玩時間：8:00~11:00，15:00~17:30



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