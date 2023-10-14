深圳好去處｜寶安必到清平古墟　在古建築吃喝逛店　這時段去最好

放眼整個深圳，僅有一個地方，既保留着深圳200多年的原始建築，又融合着新生的有趣店鋪。

現在清平古墟已經逐漸完善，是時候帶你們走一次。



一日走百年 看深圳200年前的CBD

清平古墟的歷史，最早可以追溯到清代末期，和觀瀾老街、深圳墟（東門老街）、東和墟（中英街）並稱深圳四大古墟。

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如今觀瀾老街正在升級改造、東門和中英街已經徹底現代化，唯剩清平古墟還能依稀還原舊時的盛況。

深圳唯一現存三孔石橋——永興橋，百餘年前是深圳的交通要塞，數以萬計的船隻從這裏通往廣州、東莞，相當於現在的高速收費站。

深圳現存最大當鋪遺址——廣安當鋪，是當年難得一見的高、大、奇、固建築，地位可以類比成90年代的地王大廈（小編自己的看法）。

舊時四大糧倉之一——新橋糧倉，曾是解放初期國家戰備後儲糧倉。

漫步在這裏，就好比親自走過百年的歲月，稱這裏是活的博物館也不為過。

200年以後，這是最具潛力的遊玩地

200年後的現在，清平古墟褪去了鼎盛時期的光環，卻依舊保留着曾經酷似「江南」的好景風光。

越來越多新店入駐，他們和曾經的歷史建築共存共生，百年前興旺的畫面似乎得到了新的還原。

在清平古墟，深圳的歷史看得見、摸得着，在這吃喝玩樂也不差。

清平古墟逛吃指南👇👇👇

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1. 清平一號：民國風復古咖啡館

清平一號應該算是在這開得最久的咖啡店了，獨棟2層民國風建築和整個清平古鎮融合在了一起。

特色的復古木門、拼貼的復古瓷磚就像走進了民國時期的大宅院，直接上二樓還有絕佳的觀景位可以賞永興橋。‍

在這裏點上一杯咖啡，看窗外人來人往，換做是百年以前，也算是體驗了一把富貴人家生活。

清平一號

地址：深圳寶安區新橋社區橋頭北路34號南側平房101

營業時間：週一至週日：10:00-22:30



2. Monologue 獨白：白色獨棟買手店

作為一家開在古墟裡的小眾買手店，在網上刷屏的它註定不平凡。純白色的風格在清平古墟獨有的歲月感裏跳脱出來，很難不想進來逛一逛。

店內不僅入駐了WE11DONE、DELCHEN、YIRANTIAN等20+小眾服飾品牌，還陳列了一些小眾的香薰、杯子、配飾……大多都是當下最受歡迎的品牌或者款式，時髦精必逛。

Monologue 獨白

地址：深圳寶安區橋頭南路9號右側1棟

營業時間：週一至週日：13:00-22:00



3. 南巷．茶檔：露營風飲品店

露營風茶檔不少見，但我敢説，它一定是最有「味道」的一家。獨棟兩層，最大的標誌便是二樓的落地窗，可以臨窗而坐俯瞰清平古墟最繁華的一角。

就像坐在時空膠囊裏，看窗外被時光斑駁過的建築，往日的變遷史好像躍於眼前。

南巷茶檔主營果飲和奶茶，價格和一般奶茶店持平，沒有因為在景區就漫天要價，逛累了古墟和朋友來着閒坐一番，不用花大價錢也能舒舒服服在這度過一天。

南巷．茶檔

地址：深圳寶安區新橋街道橋頭南路3號101

營業時間：週一至週日：11:00-23:00



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4. S10qingping 公路商店：上海同款啤酒商店

早在上海，一家名為公路商店的啤酒便利店就已經爆火，進店買酒，在馬路邊喝酒的新「街頭文化」，在江浙生根，在全國發揚光大。

而在清平古墟，深圳人也有了自己的公路商店，店裏主營瓶裝的精釀啤酒，顯眼的角落還懸掛着主理人摩托旅行的「勳章」。

在這裏可以閒逛可以買酒小酌，有種魂穿大理的感覺，隨心且愛自由，越夜越迷人。

S10qingping 公路商店

地址：深圳寶安區沙井清平古墟影視小鎮橋頭南路10號

營業時間：週一至週日：16:00-2:00（時間隨緣）



5. 巷裏缽缽雞．成都冷鍋串串：點評榜第一的缽缽雞

巷裏缽缽雞也算是清平古墟裡元老級店鋪，老闆是個剛創業的年輕小哥，據他説，在開店之前從未進過廚房。

但不要懷疑這裏的口味，他們家的缽缽雞獲得了我和攝影師的一致好評，香辣過癮，1.1元一串，這價格和口味如果開到市中心，應該會火吧~

PS. 據説黃渤和梅婷在深圳拍戲期間也吃過他們家缽缽雞哦~

巷裏缽缽雞

地址：深圳寶安區安區橋頭南路9號101

營業時間：週一至週日：11:30-22:00



6. 椰加：泰式椰子茶飲甜品店

當你看到一間橙色的店鋪，那就是椰加了，店老闆因為在泰國偶然吃到路邊的椰子布丁而開啓了創業之路，從泰國拜師學藝，將他們自己最愛的泰國椰子甜品帶回國。

他們家椰子布丁不同於我以往吃過的椰子甜品，布丁順滑帶着特別的椰奶香氣，甜度剛好，吃完口齒還留着椰香。第一次來的朋友，可以盲點這款。

椰加

地址：深圳寶安區沙井清平古墟影視小鎮橋頭南路9號

營業時間：週一至週日：11:00-22:30



夜幕降臨 有人說這裡是「深圳小麗江」

對於想要來清平古墟的朋友，建議不用來得太早，從下午逛到晚上才是解鎖這裏的最佳遊玩方式。

‍等到夜幕降臨，橋邊開始點燈，清平古墟的另一面被揭開，白天沉寂的酒吧街開始傳來悠揚的音樂聲，清平古墟里的建築在燈光和音樂的作用下別有一番韻味。👇👇👇

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如果遇到週末，住在附近的年輕人都會陸續聚集在這裏，一起恰咖、小酌，完美的夜晚從這裏才是開始。

清平古墟

地址：深圳寶安區新顏路清平古墟

交通：深圳地鐵11號線沙井站D出口，步行約15分鐘



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