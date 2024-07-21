深圳南山好去處｜打卡4層高世界最大書牆　超過2萬本藝術書極震撼

世界上最大的單體藝術書牆，居然就在深圳南山區的雅昌藝術中心。



高達四層樓的文化聚落，收藏超過20000本藝術類書籍，與其說是「書牆」，實則稱為「書樓」也不為過。

深圳南山區的雅昌藝術中心有一面高達四層樓的書牆，收藏超過20000本藝術類書籍。（ShenzhenStyle授權使用）

深圳南山區的雅昌藝術中心有一面高達四層樓的書牆，收藏超過20000本藝術類書籍。（ShenzhenStyle授權使用）

點圖看看雅昌藝術中心世界最大書牆的各個部分👇👇👇

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漫步空間，一條走廊貫穿始終，可觀歷史之長河，可看現代之創作，藏富與美藝，成世代風華。感受一步一個腳印攀登人類智慧的階梯，有種渺小與偉大共存的震撼。

書牆匯聚了全世界經典藝術圖書、珍稀孤本及古舊書、限量版藝術家手製書、世界頂級博物館及權威藝術學府出版物……涵蓋10個語種、120多個國家的藝術圖書，甚至還能找到幾百年前的罕見孤本。

雅昌藝術中心

門票：非會員入場門票200元/人（可用作代金券，購買圖書、藝術商品、餐廳消費直接抵扣）

地址：深圳南山區深雲路19號

交通：地鐵2號線僑城北站D出口，步行1.3km；7號線深云站D出口，步行1.5km

營業時間：周二至周日9:00-18:00（17:00後停止售票，逢周一閉館）



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