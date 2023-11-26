深圳好去處｜大芬村遊玩懶人包　中國油畫第一村源起一位香港人？

如果在深圳有一個地方能讓人忘記時間的流逝，我心目中的最佳答案會是這裏。



誕生已有三十餘年的古村落，大芬油畫村，像一個只有藝術和遠方的「世外桃源」，抽個時間，就來好好逛逛吧。

卧虎藏龍的藝術寶藏地 大芬油畫村👇👇👇

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提起大芬油畫村，我們的普遍印象就是「賣油畫的」、「外地人才去的景點」。但其實，大芬油畫村的前身，僅僅只是一家油畫廠。

一位生意人無心創造的文藝寶地

1989年，深圳羅湖黃貝嶺有一家小油畫廠停工了。持續飛漲的租金壓力，讓辦廠的兩個香港人覺得無力為繼，索性不幹了。

關廠之後，其中一個人黃江心有不甘，決定去深圳關外找機會從頭再來。他經過羅湖，穿過當年深圳最熱鬧繁華的布吉街，把目光鎖定在一個叫大芬村的地方。

大芬油畫村歷史上第一個油畫廠也在這一年誕生了。

（深圳百事通提供）

漸漸地，大芬村自立門户的畫工越來越多，整個村子生產油畫的規模開始迅速擴大，通過不斷的發展更迭，終於在2004年，大芬油畫村的銷售額首次破億。

許多商業人士在這裏賺到了第一桶金，不少藝術家也在此實現了人生理想。

時過境遷，大芬村現在怎麼樣了？

時光飛逝，大芬油畫產業的歷史已有三十餘年。在互聯網與新興電商平台的興起，對油畫村這種作坊式的商業模式造成了不小的衝擊。走向線上，或是商業轉型，這都是必須要面對的問題。

對於老一輩的油畫人來説，這裏承載着大半輩子的奮鬥時光。但對年輕人來説，或許這只是遍佈深圳的聚集村落的其中一個。

如果你聽過這個地方，卻從未到訪，那麼我強烈推薦你找個陽光正好的午後，來走一走，在一幅幅美妙的字畫中感受藝術的流動。

走街串巷 發現了這些寶藏店鋪👇👇👇

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大芬村不大，但一走進這座佔地僅0.4平方公里的小村落，就深深感受到了一種獨特的藝術氛圍。有不少的寶藏小店，值得為此停留駐足。

廣美小姐姐的純白咖啡廳：fafago

真沒想到在大芬村能找到這麼可愛的一家店！純白的外牆，貼着可愛小狗的透明玻璃窗，彷佛置身於異國街頭。

這是一家集文創、咖啡於一體的小店，老闆是個畢業於廣州美術學院的年輕姐姐，店裏的周邊原型都來自老闆養的三隻狗狗，十分得意。

專注於寵物油畫：智遠油畫

經過時就被滿牆的貓貓狗狗吸引住了。一走進，店主們正各自在畫布上大展身手，畫面十分歲月靜好。

也可以接受來圖定製，可以把自家愛寵的照片給老闆，按照畫布的大小收費，幾百到幾千不等，從紀念意義的角度看，小編覺得還是挺值的。

可以親身體驗的肌理畫：意境畫坊

肌理畫，是指利用各種物質材料與表現手法制作而成的繪畫作品，時常運用在不同空間裏的裝飾中。

如果不趕時間，不妨坐下來，自己親手創造一幅獨一無二的肌理畫，聽丙烯混合石英砂在畫布上刮出的沙沙聲，放鬆又療愈。

週末來，建議你這樣玩👇👇👇

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街頭油畫體驗

這裏有隨處可見的街頭油畫體驗，幾十塊就能畫上一副，和市區商圈裏的畫畫工作室相比，性價比不要太感人，朋友打發時間或者是情侶約會都很適合。

白頭咖啡畫廊

午後當然少不了咖啡的陪伴。大芬油畫村裏有很多獨立咖啡店，但賣房開店、將咖啡店和畫廊融合在一起的可能只有這一家。

它就是來這裏必打卡的「白頭咖啡畫廊」。

咖啡店還有露天陽台，在陽光燦爛的日子，邀請朋友來小聚閒聊，十分愜意。

大芬美術館

沿着主街走到尾，就是大芬美術館啦。可以在官方平台上關注最新的展訊，來打卡的話建議穿黑色系或單色的簡約款。

這個藝術氣息爆棚的小村落，還能在快節奏的深圳存在多久，我們不得而知。但小編在大芬村的一天，久違地尋覓到了內心的平靜，浮躁的思緒被一個個轉角的牆角塗鴉、一幅幅精心創作的油畫所撫平。

（深圳百事通提供）

找個好天，就按這個行程走一趟~

大芬油畫村

地址：深圳市龍崗區布吉街道大芬村

交通：深圳地鐵3號線大芬站A1出口步行540m



大芬美術館

營業時間：週二至週日 09:00-17:30，週一閉館

免費開放，無需預約



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