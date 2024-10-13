深圳福田敦煌壁畫展覽 1比1還原莫高窟藝術作品極震撼｜免費入場
撰文：ShenzhenStyle
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震撼！居然直接將敦煌莫高窟的四座洞窟1:1「遷移」至深圳市當代藝術與城市規劃館！
進入展廳，彷彿置身於千里之外的鳴沙山麓，視覺效果尤其震撼！免費觀展，無需預約。
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共赴時光沉澱的「敦煌」美學，一眼千年，解鎖「沉浸式入窟」體驗
40餘幅通過現代數碼科技復刻的藝術經典作品，中國壁畫史上唯一一幅千手觀音，4座1：1原樣數碼化洞窟（第428窟、第285窟、第3窟、藏經洞），5尊經典佛像，40餘幅敦煌高清壁畫作品，8幅珍品經卷。
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這是一場跨越歷史與現代空間，且充滿互動性的美學之旅。看展之餘，觀眾還可以通過手機拍攝特效，深度體驗莫高窟的立體景象。
敦煌美學與世界的連接——敦煌壁畫數字藝術大型公益展
地址：深圳福田區福中路184號深圳市當代藝術與城市規劃館雲中心展廳
交通：深圳地鐵少年宮站A2出口步行240m
日期：2024年9月24日—11月22日
時間：10:00—18:00（週二至週日）（17:30停止入場/週一閉館/節假日另行通知）
入場：免費，無需預約
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