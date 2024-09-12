深圳南山《不止玫瑰》裝置藝術展　萬科雲城打卡巨型玫瑰枯萎花海

撰文：ShenzhenStyle
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向外生長，向內探索，「永遠愛自己」。
火爆上海和杭州的《不止玫瑰》裝置藝術展來深圳啦，華南首展！

《不止玫瑰》裝置藝術展覽於「萬科雲城設計公社」登陸，由LY SPACE先鋒策展團隊匠心策劃，攜手藝術家keelee和獨立策展人魏林玉Why打造，剛開展就刷爆朋友圈。

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巨型火燒岩漿玫瑰、遍地枯萎的玫瑰花海、裝滿玫瑰的巨型面孔……展覽圍繞「玫瑰」這一古典浪漫的象徵，打造出關於「愛」的藝術語言。

紅與黑，玫瑰與火焰的組合，每個人所看到的玫瑰，也許都有不一樣的解讀。

掙脱自然的桎梏，在《不止玫瑰》中，探尋內心深處的愛與自我。

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《不止玫瑰》裝置藝術展
展期：2024/9/3-2024/10/15
開放時間：周一至五11:00-20:00，週末10:30-21:00
地址：深圳南山區萬科雲城設計公社C區B1
交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口

關於「萬科雲城設計公社」
文化交流、品牌展示、藝術展覽、跨界快閃……這裏是創意發生地，也是充滿無限種「可能性」的空間。除了逛展，你還可以在這裏散步、呼吸自然的空氣，亦或是尋覓幾家社區小店，喝咖啡、飲茶、小酌……感受生活的鬆弛感。

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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