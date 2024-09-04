深圳福田美食｜港人熱捧新派中式主題Cafe　青花瓷茶碗歎西式咖啡

深圳福田區的深業上城不止有幾何色彩超好拍，新中式國風主題的咖啡店Cafe「陶鳶茗敍」能拍、能喝也能吃。賣冷萃茶，也賣風味咖啡；意粉、三文治也可以做。想吃工業糖精的，別來；想喝植脂末的，別來——科技狠活禁止入場。



金融業出身90後夫妻檔：太愛喝咖啡了，這錢乾脆自己賺

原本只想去深業上城打卡拍照，沒想到從地鐵10號線冬瓜嶺站出來後被一家咖啡店裝修吸引進店。看着老闆在吧枱前三步不離咖啡師的樣子，我磕cp雷達狂響。

「已經打聽到了，是夫妻，也是合夥人。」

老闆坦言成家有了baby之後發現朝九晚六太難兼顧工作和生活了，恰巧咖啡因入迷的老闆娘每天一杯咖啡，都找不到一家用料乾淨健康的咖啡店，普通奶茶喝完滿嘴不適，還整晚睡不着。

那就辭職吧，開一家只做健康茶咖和簡餐的店。

瓷器當座椅，茶壺蓋碗對嘴吹

辭去設計師的工作，老闆娘成為了自己的甲方。從門店裝修、桌椅選品、茶杯和紙袋設計，老闆娘結合中法藝術風格，將「陶鳶茗敍」打造成了茶咖相伴、閒敍鬆弛的新空間。在店裏最常聽到的一個問題是：「老闆，這桌子／椅子你們賣嗎？」

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「週中起得早，七點半營業到晚上十點半或十一點。」

開店是為了吃喝健康，也是為了照顧小孩。但創業開店之後，老闆發現每天待機時間更長了。研發新產品、採購優質原料、出品把控……每個環節都得盯着。尤其到週末還多了很多香港朋友光顧，高峯期連飯都顧不上，但好在請假再也不用走OA審批了。

中茶西咖配簡餐：您的下午茶已預定

點圖看看意粉和三明治美食👇👇👇

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1. 泰式咖喱慕尼黑烤腸意粉

進店之後光顧着擺弄瓷器，八卦老闆和老闆娘的故事都忘記點餐了。能吃到老闆首推的泰式咖喱慕尼黑烤腸意粉，還得靠我戴了牙套吃不了咖喱的小夥伴。

泰式咖喱慕尼黑烤腸意粉將泰式咖喱醬與德國烤腸結合，咖喱醬帶有濃厚香料和椰奶的味道，而核桃木熏製烤腸則為這道菜增添了肉質的香脆口感和煙燻的香氣，呈現出獨特的風味。

2. 三明治系列

我原本點的國風京味牛肉芝士爆漿三明治中，牛肉是一大塊嫩煮牛後腿，濃香芝士與京味調料的醇厚，盡顯中西合璧的美食魅力。

還有國風藤椒芝士爆漿三明治、吞拿魚甜玉米芝士爆漿三明治每咬一口都是肉，簡直是「高配版減脂餐」。

除了美食，當然少不了各種特色茶飲和咖啡👇👇👇

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3. 北國春精萃茶

北國春精萃茶選用醇正竹蔗冰糖漿，將暴打後的檸檬片與醇茶混合，茶香自然清爽，帶有檸檬的酸甜口感，清新怡人。沒有「一口爽」，但是回味更悠長。

「好靚啊，你睇呢個mini茶杯會冒煙。」還在一旁打卡拍照，就被驚呼的香港阿伯阿姨吸引過去，北國春金萃茶杯上冒煙小茶壺太cute了！

*小茶壺數量有限，點餐前可諮詢老闆哪款飲品有配小茶壺~



4. 吟龍瑾冷萃茶

3分鐘的冷萃確保茶葉充分釋放出香氣和味道才能製成一杯吟龍瑾冷萃茶。冷萃好的茶湯搭配少量龍眼汁，普洱茶糯香十足。現場裝入易拉罐中，可以自提帶走隨飲，也可以將茶倒入青花瓷茶碗中，嘗試一次別樣的茶飲體驗。

5. 青時雨茶拿鐵

青時雨茶拿鐵精選無香精的優質茉莉花茶和產自巴西的深烘咖啡豆。天然茉莉花香襯托咖啡的濃香，融合東方雅和西式咖，雙份咖啡因，提神醒腦，風味更佳！

6. 新會陳皮拿鐵

小時候愛喝小賣鋪的新會陳皮水，現在愛喝新會陳皮拿鐵。來自廣東新會的陳皮中的甘甜能夠中和咖啡的苦澀，帶來更加温和的口感體驗，也讓它成為了香港顧客進店至愛的一種拿鐵選擇。

7. 雪山烏龍啤啤茶

雪山烏龍啤啤茶既有啤酒花香，又散發着雪山烏龍茶特有的清香，茶湯顏色清澈明亮，入口甘甜，回味悠長。啤啤茶現場製作後裝罐，再將烏龍茶與冰塊充分混合，搖晃出茶湯的微泡沫，如同啤酒般充滿活力，更添一份趣味。

8. 清平樂牛乳茶

清平樂牛乳茶使用低温鮮牛奶、醇正竹蔗冰糖漿和純動物奶油，打造輕乳奶油雪頂搭配碧根果碎，讓每一口都盡顯茶香的自然醇厚，吃完「不掛喉」。

鋼筋城市裡的藝術空間，進店請先清空手機內存

新中式國風主題的「陶鳶茗敍」店內每一處角落都可見細節，就像深圳這座鋼筋城市裏的藝術空間，轉頭就是一處拍照打卡點。在這一杯茶咖相伴、一份健康簡餐，閒敍鬆弛悠然度日~

陶鳶茗敍

地址：深圳福田區深業上城負二樓E04商鋪

交換：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站E出口與G出口間



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