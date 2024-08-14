深圳觀星｜南澳西涌肉眼看星空銀河？中國首個暗夜社區打卡流星雨

好像只有少部分人會相信，在深圳大鵬半島南澳南的西涌，可以看到滿天繁星和璀璨銀河。



雪柳把他在深圳西涌拍到的銀河發上社交平台的時候，有人質疑這絕對不是在深圳拍的：

深圳的天空隨着城市的射燈無限發亮，怎麼可能看得到綻放在黑夜裏的銀河？

雪柳不在意，他不爭論，畢竟親眼看到並享受美景的是自己。

去過大鵬觀星的人，大多抱着和雪柳一樣的觀點——不解釋、不理論，不信的話就自己去看看，浩瀚宇宙和滄海一粟，只有親眼看到的人才有體會。

自西涌評上「暗夜社區」，越來越多的人去西涌觀星，尤其當天象甚好，夜路甚至變得擁擠。他們有的扛上長槍大炮，有的只帶上了發現美的眼睛，便成為了深圳最浪漫的人。

8月份，迎來最長的一次天文觀測窗口期，一年一度英仙座流星雨時節來到，屆時將有機會肉眼欣賞到美麗的天蠍座、人馬座等夏季星座，賞流星和銀河，真令人期待啊！

在深圳，裸眼看星空銀河

這個月月初，雪柳在西涌天文台蹲守了兩天，終於拍出了這組讓觀星佬為之震撼的照片。

沿着海岸線，他一直走到天文台棧道山腳下，爬上平台，那裏一個人也沒有。他架起相機，對準東北英仙座方向開啓延時後，攤開防水布，平躺了下去。

仰望蒼穹的那一刻，萬里無雲的星空震撼着他。

肉眼清晰可見的銀河，仔細辨認還能看到跨越天穹的銀河拱橋。第一次在天文台看到如此星空，穿越亂石灘再爬山的疲憊感一掃而空。

曾躍鵬是深圳天文學會的成員，所以他大部分的照片都是在天文台上拍攝的。

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天文台夜間不開放，天象較好時，一般天文學會會組織會員在上面觀星，愛好者們會自帶設備。

2021年，他開始到西涌天文台觀星，這一看便是3年。在他看來，西涌的星河每個季節都有特色，夏季就是銀河，冬季還有很多明亮的星座和星雲。3年間，他見證了越來越多的人來到大鵬，成為浪漫的「觀星佬」。「只要是晴天，都會有人。」

鍾鑫第一次去西涌拍銀河，在東西涌海岸線的礁石上。到地方後他才發現帶錯了鏡頭，後面只能用長焦的60端去拍星空。好在肉眼看到了幾顆流星，也用相機記錄了兩顆，把瞬間變成了永恆。

他之前拍月亮，拍土星和木星，直到拍上了一次銀河，他發現原來星空的浪漫在這裏。

浪漫不只是某個星球的清晰可見，更多的是所有星點一起對你眨眼。尤其是見到流星，這塊石頭的壽命可能比你認識的所有人的壽命加起來都要長，但是它在你面前停留了兩秒就消失了。這種思考是會停留在過程中，也會在事後回味。

LiiiYR第一次去西涌拍星空。當晚，他在西涌海灘邊，肉眼看到了一點點銀河，用相機拍出來，更加明顯。

他的朋友巫福陽也是一個觀星愛好者，喜歡去西涌拍星空的延時視頻。他一個人坐在礁石邊上，記錄着雲捲雲舒，在斗轉星移之間，感受着白雲蒼狗，只留下思緒無限氾濫。

巫福陽喜歡去西涌拍星空的延時視頻，他一個人坐在礁石邊上，記錄着雲捲雲舒，在斗轉星移之間，感受着白雲蒼狗，只留下思緒無限氾濫。（巫福陽，深圳微時光提供）

Fuei八月初去了西涌，此前她為了觀星，去過了楊梅坑。在她看來，西涌的人為光源少，更適合拍星星。

那天晚上她和對象本來打算在沙灘上拍星星，正好遇上了兩位大哥，邀請他們一起去天文台拍攝，於是他們爬了30分鐘山，上山看到了一堆相機已經在延時拍攝了。

當時，銀河肉眼可見，她還看到了流星，最後還用富士相機拍下了這張銀河的照片。

Fuei八月初去了西涌天文台拍攝，銀河肉眼可見，她還看到了流星，最後用富士相機拍下了這張銀河的照片。（Fuei，深圳微時光提供）

當她和對象一起站在山上，面向海邊，仰望着銀河的時候，何嘗不是一種浪漫的「海誓山盟」呢？

Hour去西涌拍星空時，正好遇上雲層比較厚的時候。設備有限，他只能用相機錄下延時視頻，用手機拍照片。

當時，他坐在礁石上等呀等，等到「撥開雲霧見天日，守得雲開見月明」。但他不盼望等來月亮，因為月明就會星稀，他等的是更少見的銀河，來照亮星空下的等候。

觀星，是一件很「普通」的事情

有人認為，觀星是一件很小眾的事情：要有「長槍大炮」，會觀天象，門檻極高，不是普通人能夠涉獵的。

其實不然，萬物皆有入門之時，像上面那些極好看的照片，大部分的他們也是初次到西涌，初次觀看和拍攝星空銀河。曾躍鵬觀察到，在天文台，在天氣晴朗並且大氣比較通透情況，肉眼都能看見淡淡的銀河和滿天繁星。

觀星人有兩種，一種是純粹的觀星，使用肉眼和天文望遠鏡。另外一種是攝影，門檻不高，手機也能拍。值得一提的是，現在很多手機都自帶星軌星空模式，也可以拍攝延時視頻，只需要帶上一個穩定的三腳架。

新手入門，其實有路可循，過來人們也總結了一些避坑指南，供君參考。



鍾鑫第一次去西涌，出發前才發現自駕去大鵬需要預約。8月3號晚上9點，他搶到了8月4日12點前的號。

臨行前他雖多次檢查，去到後還是發現鏡頭帶錯了。「拍星空，建議帶上廣角鏡頭，這樣視覺效果才夠震撼。」

雪柳一般在工作日的晚上，自駕去拍星空，週末的大鵬，對他來説人太多了。拍星空的時候，人為的光線如果打擾到正在記錄的鏡頭，很容易讓認真記錄的人破防。

其次，週末大鵬堵車嚴重，白天出入大鵬，需要做好打持久戰的準備。這對於熬夜記錄星空的「觀星佬」來説，是一種體力上的折磨。

非自駕人員也需格外注意call車時間。觀星後夜色已晚，或許會很難打到車，造成滯留。

出發前，還需要格外注意天象，預測可觀星的日期。觀星的人一般會在「天文通」這個軟件上，確定適合觀星的日子，「深圳天文」是天文台的官方公眾號，也會發布天象預報，預告可以觀星的日子。根據Hour的總結，一般看陰曆，避開每個月的初十到二十這段時間，因為這段時間的月色太亮了，影響其他星星的閃爍。

確定完觀星日期，預約好進大鵬後，還需要準備好物資。

在大鵬看了三年星星的曾躍鵬建議，最好穿長袖長褲來觀星。因為大鵬的生態較好，可能會遇上蛇，勿往草叢茂密的地方走。蚊子也比較多，有必要的話可以帶上蚊怕水。夜路較黑，建議帶上紅光燈。

除了天文台，大鵬還有很多觀星點，比如西涌沙灘、鹿嘴山莊、楊梅坑等地方，都有不少愛好者會專門去蹲點拍星河。

深圳南澳西涌暗夜社區觀星好去處（深圳市天文台）

LiiiYR的經驗是要遠離西涌浴場，一是那裏人多，二是亮度太高。不管是肉眼觀星還是拍攝，體驗都不會很好。

尤其要注意的一點是，夜晚在沙灘礁石區要非常注意安全。獨自夜涉過礁石路線的雪柳提醒，沒有户外經驗的人最好跟隨專業團隊，尤其不建議單人前往。

LiiiYR的建議是拍攝的時候，帶的設備和物資要遠離海水和草叢，他朋友的包包之前放在草叢邊，後來發現包裏爬出了兩隻大蜈蚣。

暗夜社區，不暗了？

2023年3年，西涌獲得國際暗夜社區認證，成為中國首個國際暗夜社區。設立暗夜社區，旨在保護暗天空，保護區域暗夜生態環境，通過打造環境優美、螢火飛舞的暗夜社區，以期滿足市民對仰望星空、觀測天文、星空露營等需求。

但最近，觀星佬們逮住難得的極佳天象，卻獲得了不太好的觀星體驗，因為他們很疑惑，「暗夜社區」為什麼不暗了？

星空新人鍾鑫，月初在西涌拍攝星空的時候，原本是無月無雲無霧的天象，地表的光污染卻像火炬一樣，直射向暗夜的上空，連銀河都變得不明顯了。

星空新人鍾鑫，月初在西涌拍攝星空的時候，原本是無月無雲無霧的天象，地表的光污染卻像火炬一樣，直射向暗夜的上空，連銀河都變得不明顯了。（鍾鑫，深圳微時光提供）

他在社交平台上發帖吐槽了這一現象，收到了西涌國際暗夜社區工作人員的反饋：

確實是影響暗夜社區的光環境！西涌沙灘這兩天在辦啤酒節，我們也是前天晚上才知道，並主動積極去對接，但是西涌委託的啤酒節承辦方估計是比較落後，缺乏品味，不懂天文星空的美，認為晚上的閃閃閃和蹦蹦蹦才是大家喜歡的，結果沒想到那麼多人討厭和反對。

該工作人員表示，正在積極把大家的意見反饋給組織方，避免以後晴天觀星的時候再次發生此事。

此外，鍾鑫還發現，在東西涌海岸線的礁石區拍星空，也受到了人為光污染的影響。礁石區的人非常多，有露營的、觀星的、趕海的，每個人都有頭燈或者手電筒，他認為人一多，這也是一種光污染。

他和朋友在經歷過一次後，一致決定買夜視儀，這樣不會影響到別人。

鍾鑫觀察到，海上的漁船漁燈沒有管制，在水平面上長曝光，會有一條光線，不過對他來説，影響沒有射燈和頭燈大，可以忽略不計。

Hour在觀星的時候，也感覺到漁燈的影響。同時，他覺得香港那邊的光污染也很強。

夏天銀河會在晚上的時候掛上正南方向，如果觀星點位於西涌的沙灘上，那麼觀星的方位下，正好對着香港。他拍攝的延時視頻，下方的地表亮度過曝，他需要用蒙版將光壓下去，才能讓視頻看起來不會有很厲害的光線。

天文學會成員曾躍鵬認為，光污染肯定是有的，畢竟是深圳。

「暗夜社區」，有社區意味着有人，有人就肯定有燈光。東西涌社區的燈光，香港的燈光，市區的燈光，都有影響。他觀星這三年來，感覺到現在暗夜社區還在努力改造中，燈光已經暗了很多，尤其是旅遊淡季的時候，會更暗。

他覺得，可能大家看慣了那些光害很低的星空，覺得深圳這邊的暗夜社區也要達到這個標準。這個也是很多人不理解的，以為這裏會是像西北地區的星空一樣璀璨。西北有些地方看銀河，比如青海冷湖，周邊光害接近於0 ，星空可以照亮大地。深圳本來地方小，面積不大，能有一個拍銀河、甚至肉眼看銀河的地方實屬不易了。

「西涌暗夜社區就是一小時銀河圈，距離市區近，想看星空比較方便，打工人一年有幾次能出去西北專門看星空呢？」

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】