深圳寶安50000㎡「粉霧花海」又出現　超夢幻粉黛亂子草2大打卡點

説起深圳最浪漫的季節，除了春天，9月到10月的秋天必須榜上有名。不為別的，就因這一年一度的「粉霧花海」又來了！

柔和的色彩瞬間俘獲了無數人的心。



一片片粉色花海如煙似霧，隨風搖曳，隔着屏幕都能讓人忍不住感嘆：「很仙！很浪漫！」

「粉霧花海」學名粉黛亂子草，因頂生雲霧狀粉色花絮，遠遠望去猶如粉色雲霧海洋一般。

粉黛亂子草是每年不可多得的浪漫風景，花期通常在9月-11月。以草為名，比花還美，實際上它還有個更加浪漫的花語，叫「等待」。靜靜地生長，只為在某個不經意的瞬間，以最絢爛的姿態，迎接每一個駐足欣賞的人。



「粉霧花海」的觀賞點位於深圳寶安石岩，位置較遠，但酒香不怕巷子深，花香自有蝶飛來。

經過現場觀察，當下兩處最佳觀賞點給大家準備好啦！

深圳「粉霧花海」粉黛亂子草最佳打卡點

1. 陌上花公園

這裏是深圳種植規模最大的粉黛亂子草，足足有近50000㎡。

+ 6

不過陌上花公園的花期還差些時候，想看壯觀的粉色花海推薦十月前往，倒是眼下這片綠中帶粉的美景，別有一番感受。

地鐵：深圳地鐵6號線官田站D出口，步行約400米到寶燃油站轉公交M310/M257路，到「陌上花公園」即可步行入園。

自駕：導航「如翰停車場」，步行15分鐘左右到達。

TIPS：打車建議導航「任達山莊公交站2」（注意還有一個「任達山莊1」的公交站，距離比較遠）。



2. 石岩濕地公園

雖然規模比不上陌上花公園，但正處盛花期。

+ 2

草坪上開出的粉色海洋，無疑是濕地公園的視覺焦點，觀賞度極佳。

地鐵：深圳地鐵6號線上屋站D出口，轉公交M389路，到「石岩濕地公園」站下車即公園入口。

自駕：導航「石岩湖綠道地面停車場」，車位充裕。

TIPS：粉黛草在公園東2門附近，從停車場走幾步就到。



最佳賞花時間建議在早上十點之前，下午三點之後，逆光拍攝，效果一絕。強烈建議，別當踩花大盜。

願得此景常相伴，共賞浪漫不言歸。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】