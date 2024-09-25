深圳寶安50000㎡「粉霧花海」又出現　超夢幻粉黛亂子草2大打卡點

撰文：深圳微時光
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説起深圳最浪漫的季節，除了春天，9月到10月的秋天必須榜上有名。不為別的，就因這一年一度的「粉霧花海」又來了！
柔和的色彩瞬間俘獲了無數人的心。

一片片粉色花海如煙似霧，隨風搖曳，隔着屏幕都能讓人忍不住感嘆：「很仙！很浪漫！」

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「粉霧花海」學名粉黛亂子草，因頂生雲霧狀粉色花絮，遠遠望去猶如粉色雲霧海洋一般。

粉黛亂子草是每年不可多得的浪漫風景，花期通常在9月-11月。以草為名，比花還美，實際上它還有個更加浪漫的花語，叫「等待」。靜靜地生長，只為在某個不經意的瞬間，以最絢爛的姿態，迎接每一個駐足欣賞的人。

「粉霧花海」的觀賞點位於深圳寶安石岩，位置較遠，但酒香不怕巷子深，花香自有蝶飛來。

經過現場觀察，當下兩處最佳觀賞點給大家準備好啦！

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深圳「粉霧花海」粉黛亂子草最佳打卡點

1. 陌上花公園

這裏是深圳種植規模最大的粉黛亂子草，足足有近50000㎡。

+6

不過陌上花公園的花期還差些時候，想看壯觀的粉色花海推薦十月前往，倒是眼下這片綠中帶粉的美景，別有一番感受。

地鐵：深圳地鐵6號線官田站D出口，步行約400米到寶燃油站轉公交M310/M257路，到「陌上花公園」即可步行入園。
自駕：導航「如翰停車場」，步行15分鐘左右到達。
TIPS：打車建議導航「任達山莊公交站2」（注意還有一個「任達山莊1」的公交站，距離比較遠）。

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2. 石岩濕地公園

雖然規模比不上陌上花公園，但正處盛花期。

+2

草坪上開出的粉色海洋，無疑是濕地公園的視覺焦點，觀賞度極佳。

地鐵：深圳地鐵6號線上屋站D出口，轉公交M389路，到「石岩濕地公園」站下車即公園入口。
自駕：導航「石岩湖綠道地面停車場」，車位充裕。
TIPS：粉黛草在公園東2門附近，從停車場走幾步就到。

最佳賞花時間建議在早上十點之前，下午三點之後，逆光拍攝，效果一絕。強烈建議，別當踩花大盜。

願得此景常相伴，共賞浪漫不言歸。

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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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