【羅爾德阿蒙森】首位到達南極點探險家　為營救他人捨身從此失蹤

編按：在天寒地凍的地方進行遠征，實在是值得敬佩，且看下文作者分享。

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12月14日，是我們渺小人類首次征服遙遠且神秘的寒冰大陸「南極洲」（Antarctica）的最中心──「南極點」（South Pole）的紀念日。

今天是12月14日，也是我們渺小人類首次征服遙遠且神秘的寒冰大陸「南極洲」（Antarctica）的最中心，「南極點」（South Pole）的紀念日。（公共領域圖片）

話說，在距今108年前，1911年的12月14日，由挪威名探險家羅爾德·阿蒙森（Roald Amundsen，1872－1928？）所率領的「前進號」極地五人專業探險隊，歷經了難以忍受的嚴酷天氣和氣候與交通運輸困難之障礙後，成功締造了人類文明史上頭一次抵達南極點的記錄，這也比他當年最主要的競爭對手，來自英國的羅伯特·史考特軍官（Robert Scott，1868－1912），還要早了近35天。

由挪威名探險家亞孟森（Roald Amundsen，1872－1928?）所率領的「前進號」極地五人專業探險隊，歷經了難以忍受的嚴酷天候與交通運輸困難之障礙後，成功締造了人類文明史上頭一次抵達南極點的記錄。（wikipedia）

日後學術界為了要紀念這兩位先後征服南極點的冒險英雄，目前美國政府設於南極點的主要研究基地，就命名為「阿蒙森─史葛南極站」（Amundsen-Scott South Pole Station）。至於這個海拔位在2835公尺的專業研究站，有一個蠻嚇人的數據，那就是年均溫零下49°C呢！

學術界為了要紀念這兩位先後征服南極點的冒險英雄，目前美國政府設於南極點的主要研究基地，就被命名為是「亞孟森-史考特南極站」（Amundsen-Scott South Pole Station）至於這個海拔位在2835公尺的專業研究站。（ National Science Foundation）

除此之外，大家應該都不難想像，這光要抵達遠得要命，又冷得要死的南極，或者是南極點，就絕對要費盡千辛萬苦了，更何況是要到達所謂學理上距離海洋最遠的南極「交通最不便極點」（pole of inaccessibility），那簡直是在跟大自然挑戰啦。

光要抵達遠得要命又冷得要死的南極，或者是南極點，就絕對要費盡千辛萬苦了，更何況是要到達所謂學理上距離海洋最遠的南極「交通最不便極點」（pole of inaccessibility），那簡直是在跟大自然挑戰啦。（公共領域圖片）

就在61年前，1958年的12月14日，剛好就是阿蒙森征服南極點的47年後，一群來自昔日蘇聯，經過特殊訓練的南極特別探險隊隊員，駕着特製的雪車與裝備，光榮成為了史上第一批抵達「南極交通最不便極點」的人類。這個位於南緯85度50分，東經65度47分的極點，海拔標高3718公尺，距離南極點甚至還有878公里之遙，可說是我們爆炸壅擠的地球上，最遠離世俗塵囂的地方。這群探險家們在平安征服了此一極點之後，更在其紮營的基地上立了一個列寧的雕像加以紀念，同時還面向着莫斯科呢！

一群來自昔日蘇聯，經過特殊訓練的南極特別探險隊隊員，駕着特製的雪車與裝備，光榮成為了史上第一批抵達「南極交通最不便極點」的人類。（James Eades/unsplash）

後記

眼尖的好友們，應該有發現到，在阿蒙森這位偉大探險家的卒年後面，我特別加了一個「問號」，您知道是為什麼呢？

因為在1928年5月25日的時候，有一架專門圍繞北極圈進行探勘活動的意大利籍飛船，在北極點附近遭遇意外，當時人也在北極，同時也已經完成北極點探險任務的阿蒙森，獲知消息後馬上自告奮勇要前往營救，結果駕駛小飛機的他，卻從此再也沒有返航回來。

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「寒冰中的寂靜 南極點（SOUTH POLE）紀念日」​】

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