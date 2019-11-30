【李小龍】智勇雙全的武打宗師　冥壽79歲巨星光環仍燦爛不滅

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知識賦予力量，但唯有品格才能贏得尊重。 李小龍

李小龍的名字，Bruce Lee的拳腳功夫，乃至於其個人存在的意義，透過電影中一一的呈現，儼然就是華人動作美學的歷史印記。（香港國際電影節）

是武術家也是哲學家，祖籍中國廣東佛山，李小龍於庚辰（龍）年誕生在美國舊金山唐人街醫院，並師承詠春拳宗師葉問（1893 - 1972）的親授。若從1971年在香港發行大螢幕作品《唐山大兄》算起，僅僅是擁有《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》，生涯方四部半（或是四又三分之一）擔綱演出的動作片演員，然而，隻手翻轉了當時香江影藝陷入頹勢的武藝與魅力，如同流星般的傲人票房，亦或是武術蘊含深度哲理的「截拳道」（Jeet Kune Do），李小龍的名字，Bruce Lee的拳腳功夫，乃至於其個人存在的意義，透過電影中一一的呈現，儼然就是華人動作美學的歷史印記。

不說您可能沒想到，他在美國西雅圖華盛頓大學（University of Washington）求學時主修戲劇，副修科目竟是哲學與心理學。（資料圖片）

多才多藝，從小被看好的童星，客串演出的跑龍套，校際拳擊賽少年組錦標與恰恰舞邀請賽冠軍，直到電視劇男配角和武館師傅，甚至自創混合武術的概念與修養邏輯……說真的，很難相信一個人的身上有如此強大的潛力與可塑性，而且當時李小龍才年僅30歲不到。當然，不說您可能沒想到，他在美國西雅圖華盛頓大學（University of Washington）求學時主修戲劇，副修科目竟是哲學與心理學。

攪動污泥只是徒然，濁水不會變清，只會愈攪愈渾；放任不管，它卻會變清，正所謂清者自清。 李小龍

在粵語片因缺乏吸引力而失去觀眾與光采的時代，李小龍大膽地向製片業者提出了多項前所未有的合同，不只保障外籍演員的基本福利（一律美金支付），更確保劇本與戲路能完整詮釋他的武術風格（由李小龍本人親自擔任武術指導），後來更在取得業主（嘉禾）與導演（羅維）的支持下，片長90分鐘的《唐山大兄》（The Big Boss），伸張正義和超凡武藝的結合，締造了突破319萬港元的香港票房歷史紀錄。隔年上映的《精武門》（Fist of Fury），李小龍沒有請來替身或使用輔助道具，只有陳真為師復仇的滿腔怒血與戰無不勝的雙節棍，一拳一腳，踢得觀眾大聲叫好，殺得日本人全軍覆沒，開放式的英雄悲劇結局，將票房再次拉到了443萬港元大關。李小龍，在那個支那華人依舊被嘲笑為「猴子」的年代，用功夫打趴鈴木寬館長，用電影洗刷了近一個世紀「東亞病夫」的汙名！

李小龍，在那個支那華人依舊被嘲笑為「猴子」的年代，用功夫打趴鈴木寬館長，用電影洗刷了近一個世紀『東亞病夫』的汙名！（《精武門》截圖）

至於後續登場的《猛龍過江》（Way of the Dragon），香港劇組不只遠赴意大利羅馬競技場取景，當年也在全球各地掀起了一股風靡中國功夫的熱潮，全球票房合計超過1600萬美元，香江挺進530萬港元的佳績，更讓荷里活片商華納兄弟公司決定投資《龍爭虎鬥》（Enter the Dragon），李小龍領銜擔任男主角，洪金寶、成龍與林正英也都於現身此片，電影上映後亦席捲了寰宇電影市場9000萬美元的票房，但是，這卻也是李小龍從影生涯最後一部完整的大螢幕作品。

+ 3 + 2

1973年7月20日，甫送走西班牙國寶藝術家畢卡索才短短3個月的時間，帶領整個香港電影成功衝出亞洲，位居首功的李小龍竟就此意外猝逝九龍，5天之後，在超過3萬名影迷的夾道致哀聲中，留下《死亡遊戲》尚未完成的Bruce，大體空運返回美國西雅圖。他的死因，是藥物過敏的死於非命，還是其他未解之謎，至今仍眾說紛紜，但可以確信的是，32歲的李小龍，已經以一己之力，憑藉優異的大螢幕英雄豪傑形象，奠定了香港日後二十世紀八零年代成為東方荷里活的基礎！

帶領整個香港電影成功衝出亞洲，位居首功的李小龍竟就此意外猝逝九龍，5天之後，在超過3萬名影迷的夾道致哀聲中，留下《死亡遊戲》尚未完成的Bruce，大體空運返回美國西雅圖。（《死亡遊戲》劇照）

生命是一段等待死亡的歷程...... 李小龍

這是《死亡遊戲》（The Game of Death）裹，李小龍對於武藝和人生哲理的最終體悟，天下無敵者，終究難敵死亡與滅寂，他更透過鏡頭裹的陳述，想一舉攀至東方武術電影的巔峰。但命運捉弄，造物主的安排似乎對於英雄來說是幾近殘酷的，李小龍，戰勝了西方人對中國功夫的偏見，但依舊無法超越宿命的無情。

李小龍對於武藝和人生哲理的最終體悟，天下無敵者，終究難敵死亡與滅寂，他更透過鏡頭裹的陳述，想一舉攀至東方武術電影的巔峰。（李小龍試鏡片段截圖）

傾空你的杯子，方可再行注滿，空無以求全。杯子為何有其價值？因為它是空的。 李小龍

是的，身穿黃色緊身服，凌空飛腳，嫉惡如仇，但言談裹有超越宗教信仰的哲學奧義。

他是李小龍，Bruce Lee。

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「獨一無二的存在 BRUCE LEE」​】

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