知識賦予力量,但唯有品格才能贏得尊重。 李小龍

李小龍的名字,Bruce Lee的拳腳功夫,乃至於其個人存在的意義,透過電影中一一的呈現,儼然就是華人動作美學的歷史印記。(香港國際電影節)

是武術家也是哲學家,祖籍中國廣東佛山,李小龍於庚辰(龍)年誕生在美國舊金山唐人街醫院,並師承詠春拳宗師葉問(1893 - 1972)的親授。若從1971年在香港發行大螢幕作品《唐山大兄》算起,僅僅是擁有《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》,生涯方四部半(或是四又三分之一)擔綱演出的動作片演員,然而,隻手翻轉了當時香江影藝陷入頹勢的武藝與魅力,如同流星般的傲人票房,亦或是武術蘊含深度哲理的「截拳道」(Jeet Kune Do),李小龍的名字,Bruce Lee的拳腳功夫,乃至於其個人存在的意義,透過電影中一一的呈現,儼然就是華人動作美學的歷史印記。

不說您可能沒想到,他在美國西雅圖華盛頓大學(University of Washington)求學時主修戲劇,副修科目竟是哲學與心理學。(資料圖片)

多才多藝,從小被看好的童星,客串演出的跑龍套,校際拳擊賽少年組錦標與恰恰舞邀請賽冠軍,直到電視劇男配角和武館師傅,甚至自創混合武術的概念與修養邏輯……說真的,很難相信一個人的身上有如此強大的潛力與可塑性,而且當時李小龍才年僅30歲不到。當然,不說您可能沒想到,他在美國西雅圖華盛頓大學(University of Washington)求學時主修戲劇,副修科目竟是哲學與心理學。

攪動污泥只是徒然,濁水不會變清,只會愈攪愈渾;放任不管,它卻會變清,正所謂清者自清。 李小龍

在粵語片因缺乏吸引力而失去觀眾與光采的時代,李小龍大膽地向製片業者提出了多項前所未有的合同,不只保障外籍演員的基本福利(一律美金支付),更確保劇本與戲路能完整詮釋他的武術風格(由李小龍本人親自擔任武術指導),後來更在取得業主(嘉禾)與導演(羅維)的支持下,片長90分鐘的《唐山大兄》(The Big Boss),伸張正義和超凡武藝的結合,締造了突破319萬港元的香港票房歷史紀錄。隔年上映的《精武門》(Fist of Fury),李小龍沒有請來替身或使用輔助道具,只有陳真為師復仇的滿腔怒血與戰無不勝的雙節棍,一拳一腳,踢得觀眾大聲叫好,殺得日本人全軍覆沒,開放式的英雄悲劇結局,將票房再次拉到了443萬港元大關。李小龍,在那個支那華人依舊被嘲笑為「猴子」的年代,用功夫打趴鈴木寬館長,用電影洗刷了近一個世紀「東亞病夫」的汙名!

李小龍,在那個支那華人依舊被嘲笑為「猴子」的年代,用功夫打趴鈴木寬館長,用電影洗刷了近一個世紀『東亞病夫』的汙名!(《精武門》截圖)

至於後續登場的《猛龍過江》(Way of the Dragon),香港劇組不只遠赴意大利羅馬競技場取景,當年也在全球各地掀起了一股風靡中國功夫的熱潮,全球票房合計超過1600萬美元,香江挺進530萬港元的佳績,更讓荷里活片商華納兄弟公司決定投資《龍爭虎鬥》(Enter the Dragon),李小龍領銜擔任男主角,洪金寶、成龍與林正英也都於現身此片,電影上映後亦席捲了寰宇電影市場9000萬美元的票房,但是,這卻也是李小龍從影生涯最後一部完整的大螢幕作品。



1973年7月20日,甫送走西班牙國寶藝術家畢卡索才短短3個月的時間,帶領整個香港電影成功衝出亞洲,位居首功的李小龍竟就此意外猝逝九龍,5天之後,在超過3萬名影迷的夾道致哀聲中,留下《死亡遊戲》尚未完成的Bruce,大體空運返回美國西雅圖。他的死因,是藥物過敏的死於非命,還是其他未解之謎,至今仍眾說紛紜,但可以確信的是,32歲的李小龍,已經以一己之力,憑藉優異的大螢幕英雄豪傑形象,奠定了香港日後二十世紀八零年代成為東方荷里活的基礎!

帶領整個香港電影成功衝出亞洲,位居首功的李小龍竟就此意外猝逝九龍,5天之後,在超過3萬名影迷的夾道致哀聲中,留下《死亡遊戲》尚未完成的Bruce,大體空運返回美國西雅圖。(《死亡遊戲》劇照)

生命是一段等待死亡的歷程...... 李小龍

這是《死亡遊戲》(The Game of Death)裹,李小龍對於武藝和人生哲理的最終體悟,天下無敵者,終究難敵死亡與滅寂,他更透過鏡頭裹的陳述,想一舉攀至東方武術電影的巔峰。但命運捉弄,造物主的安排似乎對於英雄來說是幾近殘酷的,李小龍,戰勝了西方人對中國功夫的偏見,但依舊無法超越宿命的無情。

李小龍對於武藝和人生哲理的最終體悟,天下無敵者,終究難敵死亡與滅寂,他更透過鏡頭裹的陳述,想一舉攀至東方武術電影的巔峰。(李小龍試鏡片段截圖)

傾空你的杯子,方可再行注滿,空無以求全。杯子為何有其價值?因為它是空的。 李小龍

是的,身穿黃色緊身服,凌空飛腳,嫉惡如仇,但言談裹有超越宗教信仰的哲學奧義。

他是李小龍,Bruce Lee。

