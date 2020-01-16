【歷史趣聞】馬桶前身因晉景公掉落糞坑發明　虎子、馬子又是誰？

馬桶為什麼會叫馬桶？是不是關馬的事？事實上，馬桶和馬是完全沒有關係，馬桶這個名字的由來，就要從中國歷史說起。

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根據《左傳》記載，在春秋時期，晉國的君主晉景公在品嘗食物時突然覺得十分肚脹，並立即去廁所如廁。當他如廁過後，竟不慎失足跌入糞坑淹死。因為這一事，當時的人便開始着重廁所的環境，並研究如何如廁才是安全。

後來又發生了一件關於如廁的事，就是漢高祖劉邦在一次上朝的時候，因為突然內急，但又想節省朝會時間，所以要求其中一位官員把他的帽子遞過去給他，然後他轉過身來，就把尿撒在帽子裏，被眾臣看到。

西晉青釉虎子。（維基百科條目圖片）

人們因為受到這兩件事的啟發，所以發明了一樣叫「虎子」的用具，來解決如廁的問題。《西京雜記》記載，漢朝時期，宮廷就以玉器打造「虎子」，以供君主如廁時使用，而「虎子」是由太監隨身攜帶，方便皇帝隨時上廁所的。而發明「虎子」的因由是在西漢時，飛將軍李廣射死了一隻卧虎，然後他請人把銅鑄成虎的形狀，變成銅質的溺具，以表他對老虎的輕視。因此，作為便器的「虎子」就出現了。

到唐朝的時候，因為唐高祖李淵父親的名字是叫李虎，為了避諱虎字，因此人們改稱「虎子」為「馬子」。《雲麓漫鈔》中就記載到「馬子，溲便之器也，唐人諱虎，始改為馬」。後來隨着時代的變遷，人們慢慢又把「馬子」改稱為馬桶，並以木材來製造。《歸田錄二》描寫了馬子為「木馬子」，而《辭源》亦描寫了馬子為「木製的馬桶」。

古代的馬桶是用木板製作的，倒糞需要靠人手操作，所以古時有一門職業叫「糞夫」。（維基百科條目圖片）

最後，馬桶又由圓形木製的桶改良成現今可以坐下，又可以沖水，甚至可以發熱和清洗屁股的馬桶了。

馬桶已改良成可以坐下，又可以沖水，甚至可以發熱和清洗屁股的馬桶了。（《寄生上流》劇照）

內容提供：來自古代的人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「馬桶以及它名字的由來 一切全因曾經有人被糞便淹死」​】

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