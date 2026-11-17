周末時光，潛入城市那些安靜且文藝的地方，感受獨特的藝術與治癒。



今天給大家分享深圳9個小眾博物藝術館，從古老的漢字到奇幻的珠寶、從流淌的鋼琴詩到凝固的歷史時光……這些散落在城市角落的「精神自留地」正等待着你到來。

1. 字在活字文化博物館

「字有主張」集活字文化博物館、漢紙藝術展於一體，博物館場地的前身是浮法玻璃廠的沙庫，經過改造後便成為了全國首個活字文化博物館。

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博物館裏收藏了文創公司「字在」創始人、活字文化守護者劉美松，所收藏的125套最完整的木活字，及泥、錫、銅、瓷、木、鉛等材質製作的多套活字。

來到活字印刷館區域，你能看到字彙成河，落印成書，一顆顆活字從鑄造到排版，印刷與裝訂，再到設計與創造的一系列流程。

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吸收完了歷史與文化，建議去「字在生活館」區域逛逛，品咖、逛趣味周邊、定製活字印章……別有一番趣味。

字在活字文化博物館

地址：南山區招商街道海灣路8號價值工廠

交通：12號線左炮台東站A口步行7分鐘

營業時間：周二到周日10:00-18:00（周一閉館）



2. 龍華鋼琴博物館

2025年6月，深圳人期待已久的歷史鋼琴博物館終於開放了。無需奔赴歐洲音樂廳，在龍華就能觀賞古董級鋼琴。

這個面積5300㎡的超大藝術殿堂裏，展示了258台古董鋼琴＋2000餘件珍稀藏品，開啟跨越三個世紀的音樂史詩之旅。

從海頓使用的1810年三角鋼琴到英王喬治四世的專用定製鋼琴，再到最經典的克萊門蒂方形鋼琴系列……一整個被古典氛圍拿捏。

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開館之後還將不定期舉辦鋼琴音樂會、大師班、講座等藝術活動，感興趣的小夥伴千萬別錯過。

龍華鋼琴博物館

地址：龍華區民治街道民福北路65號（深寶茂大廈旁）

交通：地鐵4號線紅山站D1口步行1.4km

營業時間：周二至周五：08:30-17:30；周六至周日：08:30-19:30

門票：免費，無需預約



3. 深圳珠寶博物館

很少有人知道，羅湖水貝藏着一座低調神秘的「深圳珠寶博物館」，它還是國內第一家以珠寶為專題的公共博物館。

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2610平米的展館中，綺麗炫目的展品在明暗交錯的光影中靜靜陳列，雖然歷經了時光的洗禮，依然閃耀着奪人眼球的光芒。

展廳分兩個部分：「輝耀時代」講述珠寶首飾從舊石器時代一直到明清時期發展的歷史；而「寶藝擷英」主要通過展品，來展示鏨刻、金銀錯、玉雕等傳統的製作工藝。

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纖毫可見，栩栩如生的金雕螞蟻；用天然綠松石、藍寶石和鑽石製作而成的蝴蝶「斑斕之夏」；純銀線打造，惟妙惟肖的銀鷹擺件......用一場視覺的「饕餮盛宴」來形容，也毫不誇張。

深圳珠寶博物館

地址：羅湖區金展國際珠寶廣場3-4層

交通：3/7號線田貝站C/F口，步行9分鐘

營業時間：周二至周日 10:00-17:00（周一閉館）

門票：免費，需在官方公眾號提前預約

tips：文明拍攝，請勿開閃光燈；場館內部較暗，拍照打卡需慢行



4. 中國版畫博物館

在4號線的盡頭，隱藏着一座版畫博物館，這是全國首個以版畫為核心的博物館，吸引了諸多國內外藝術家來此打卡。

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博物館由設計過北京水立方的CCDI悉地國際設計打造，整間博物館佔地面積1.76萬平方米，總建築面積1.86萬平方米。

博物館一共有三層展廳，內部展覽時常會有更迭，每次去都會收穫不同的藝術體驗。內部空間成列，沒有將各個板塊做嚴格劃分，卻處處詮釋着展品與展館的交融性。

在博物館的一樓，有專門的手藝工作室，在這裏，你可以自由創作屬於自己的版畫作品。

中國版畫博物館

地址：龍華區觀瀾街道牛湖社區裕新路125號

交通：地鐵4號線牛湖站C口，步行1.6km

營業時間：10:00-17:00（每周二閉館）

門票：免費，無需預約



5. 華強北博物館

華強北博物館坐位於華強北，共3500平方米，展覽分為發展夢、創業夢、創新夢、未來夢四個版塊，講述華強北創業者的故事以及華強北商圈的發展歷程。

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融合了文化、科技、歷史、藝術元素，可以看到許多帶有時代印記的電子產品，如大哥大、BB機、小靈通等，彷彿回到90年代。

經歷了一次次的挑戰一次次的轉型升級後，華強北的未來又會如何呢？或許在這個博物館就能找到答案~

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除了四個展區，現場還有一個臨展區，依然是緊扣華強北主題，展示了以電子廢棄物、舊電線設計的藝術品，中間的大屏幕還可以和像素粒子互動的哦。

華強北博物館

地址：福田區華強北路1058號廣博現代之窗大廈5樓

交通：地鐵2/8號線華強北站B口，步行6分鐘

營業時間：周二至周日 10:00-18:00（周一閉館）

門票：免費，無需預約



6. HI洪湖藝術館

HI洪湖藝術館，總面積約2200㎡，多處全景玻璃窗的設計，打卡觀展之餘，還能欣賞到公園的風景。

展廳使用了多處中式置景營造觀賞氛圍，再結合館外盛開的荷花，一種「清明時節雨紛紛」的中式浪漫氛圍就出來了。

館內分為上下兩層，首層設有展廳、多功能廳、沙龍區，可舉辦各類藝術展覽、公益講座及文化交流活動等。

精心規劃多個休憩點，坐在舒適座椅上，透過落地玻璃靜靜欣賞窗外景色，感受藝術與自然的對話。

HI洪湖藝術館

地址：羅湖區文錦北路2030號（洪湖公園東大門側）

交通：地鐵7號線洪湖站B口，步行8分鐘

營業時間：周二至周日 10:00-18:00（周一閉館）

門票：免費，無需預約



7. 招商局歷史博物館

說起深圳改革開放的歷史進程，基本都逃不過蛇口招商局這個名字。而在蛇口微波山山頂，居然還有一個以它為名的歷史博物館，足以證明其歷史文化重要性。

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二樓半開放的觀景平台，應該是博物館的高人氣打卡地，可直接觀賞蛇口高樓大廈與山海美景交織的場景，感受清涼的海風，享受片刻悠閒。

博物館常設展覽名為《百年求索 商道逐夢》，以李鴻章奏請設立輪船招商局為起點，通過五大主題篇章，將中國近現代波瀾壯闊的歷史故事娓娓道來。

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從精緻的微縮模型，珍貴的歷史資料，到頗具時代特色的展品，高科技的新媒體互動，真實還原了招商局發展的重大歷史節點場景，讓每一位觀眾都能開啟沉浸式逛展體驗之旅。

招商局歷史博物館

地址：南山區南海大道與港灣大道交叉口

交通：地鐵2/8號線蛇口港站C口，步行約11分鐘

營業時間：周一至周六 9:00-12:00、14:00-17:30

門票：免費，無需預約



8. 美聯紅木藝術博物館

紅木傢俱，一直被當作財富的象徵，廣東家庭更是格外鍾愛。而觀瀾就坐落着深圳第一個紅木藝術博物館——美聯紅木藝術博物館。

博物館外觀建築與布陳空間體現出濃郁的古典建築風格。博物館室內面積15000平米，展廳總面積8000多平米，共分三層。

館藏文物、展示品約3800件，主要藏品為紅木傢俱，其中不乏《富春山居圖》等珍貴的紅木雕刻精品。

在這裏，爐火純青的紅木雕刻技藝被完美呈現，栩栩如生的花鳥魚蟲、精妙靈動的人物百態，每一件作品都是匠心的凝聚。

美聯紅木藝術博物館

地址：龍華區牛湖裕新路口觀天路330號

交通：地鐵4號線觀瀾湖站B口，步行約10分鐘

營業時間：周一至周日 9:00-18:00

門票：免費，無需預約



9. 世紀琥珀博物館

這是全國首個以琥珀為主題的博物館，集琥珀文化、歷史科普、琥珀文物展出、VR互動為一體。

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最令人驚歎的是裏面有展出許多珍稀的遠古蟲珀，地球億萬年前的歷史彷彿就在眼前展開。

博物館內還有以琥珀為原材料雕刻打造的藝術展品，這艘泰坦尼克號就是琥珀複製品，精琢細雕的船身細節，非常壯觀。

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時光與藝術的碰撞，觀賞這些作品，彷彿人的心境也隨之靜了下來，隨之而來的，是對生命與自然無限的遐想和感悟。

世紀琥珀博物館

地址：寶安區松崗街道松瑞路1號三樓

交通：地鐵11號線後亭站D口，打車約15分鐘

營業時間：周二至周日 10:00-17:00（周一閉館）

門票：免費，現場身份證登記入場



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