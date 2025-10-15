深圳地鐵1號線好去處｜沿線20個購物遊玩景點　步行街公園博物館

假期還不知道去哪兒玩？這裏為大家彙總了深圳地鐵1號線遊玩攻略，20個景點一次推薦給你，拿去和朋友度過一個愉快假期吧（篇幅較長，大家耐心查看喲~）



1. 老街站：東門步行街

東門步行街就不用多說啦，深圳購物的天堂，能承包你一天的吃吃喝喝逛逛~

票價：免費

地址：深圳市羅湖區東門中路2047號

交通：地鐵1號線老街站F口



相關文章：深圳東門美食12大推介！大熱麻辣火鍋、手掌大生蠔 一款手信必買

2. 大新站/桃園站：南頭古城

南頭古城距今已經有1700餘年的歷史，不僅有歷史有情懷，還有各種創意展覽、文創小店值得打卡，逛上一整天不是問題~

票價：免費

地址：深圳市南山區南山大道與深南大道交叉口

交通：地鐵1號線大新站A出口/桃園站



相關文章：深圳南頭古城攻略｜5大美食推介＋4間必逛小店 必試抹茶牛奶冰

3. 購物公園站：平安金融中心

提到深圳的地標建築，平安金融中心必定會上榜，登頂116層的雲際觀光層，360°鳥瞰城市風貌，超震撼！

相關文章：深圳福田新商場-平安金融中心pa-mall-米芝蓮餐廳美食購物指南

地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心116層

交通：地鐵1號線購物公園站D出口



4. 大劇院站：地王大廈

地王大廈是深圳的地標建築之一，站在「地王觀光深港之窗」俯瞰，384米高空，360度盡覽深圳，城市的繁華和絢麗盡收眼底。

深圳地鐵1號線大劇院站：地王大廈（深圳攻略通提供）

地址：深圳市羅湖區地王大廈

交通：地鐵1號線大劇院站D出口



5. 竹子林站：園博園

深圳國園博園佔地約66萬平方米，一塔、兩館、三橋、四湖、六園復刻了100多個來自世界各地的園林景觀，每個景點都代表不同的人文歷史。

粉牆黛瓦、水墨江南日式枯山水、巴基斯坦亭閣……隨手一拍就是一幅畫。

票價：免費

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹林社區深南大道竹子林段8002號

交通：地鐵1號線竹子林站B2出口



相關文章：深圳園博園「簕杜鵑花海」再臨！坐落福田 又一親子春日賞花熱點

6. 華僑城站：何香凝美術館

這是中國第一個以個人名字命名的國家級美術館，經常會策劃有各種不同的展覽。

而且館內設計也非常好看，無處不透露出藝術的氣息。

開館時間 ：09:00-17:00（周一閉館）

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9013號

交通：地鐵1號線華僑城站C出口



7. 華僑城站：華·美術館

華 · 美術館是中國首家設計主題美術館，展館外形酷似「水立方」。

它由舊廠房經過改造而成，六邊形鋼結構重疊組合的玻璃幕牆，館內炫酷六邊形延伸空間，超適合打卡拍照~

開館時間 ：10:00-17:30（逢周一閉關，節假日照常開放）

票價：全票人民幣30元，半票人民幣15元，每周二為免費參觀日 (門票為入館門票，看展不需另付門票），現場預約購票

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9009號

交通：地鐵1號線華僑城站C出口



相關文章：深圳打卡｜光明藝術中心最美旋轉樓梯 坪山美術館懸浮光影迷宮

8. 大新站：荷蘭花卉小鎮

荷蘭花卉小鎮，是深圳充滿異域風情的「鮮花小鎮」。

票價：免費

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：地鐵1號線大新站B出口



相關文章：深圳好去處｜南山荷蘭花卉小鎮如莫奈花園！免費入場打卡花海風車

9. 科學館站：深圳科學館

深圳科學館是深圳最早的八大文化設施之一。

深圳科學館共有常設展廳三層五個主題展區，既能探索科普知識，又能了解深圳科技發展歷程，是寶爸寶媽們周末帶娃的好去處~

票價：免費，部分展覽收費，以實際為準

地址：深圳市福田區上步中路1003號

交通：地鐵1號線科學館站A出口



10. 科學館站：南山博物館

南山博物館常設展覽《南山故事》系列，全面講述了南山從深港文化之根到改革開放先鋒，並發展成為粵港澳大灣區重要節點的光輝歷程。

開館時間 ：10:00-18:00（周一閉館）

地址：深圳市福田區上步中路1003號

交通：地鐵1號線科學館站A出口



11. 大新站/桃園站：中山公園

中山公園就在荷蘭花卉小鎮對面，是深圳市歷史最悠久的公園，佔49萬平方米，園內綠樹葱葱、植被茂密，是深圳人情侶約會、逛園遛娃、休閒散步、拍照打卡的好去處～

中山公園（深圳攻略通提供）

票價：免費

地址：深圳市南山區南山大道3109號

交通：地鐵1號線大新站/桃園站



12. 華強路站：深圳中心公園

深圳中心公園東鄰上海賓館（華富路），西至皇崗路，北接筆架山（筍崗路），南至濱河大道，南北長約2500米，這是深圳中心公園的範圍。

深圳中心公園因東西最寬處約800米，早期也被稱為「800米綠化隔離帶」~

票價：免費

地址：深圳市福田區振華西路1號

交通：地鐵1號線華強路站



13. 老街站：人民公園

人民公園始建於1983年，以月季為主題花卉，有着「中國南方月季中心」之稱，是中國首個「世界月季名園」，這裏也是深圳知名的賞花勝地之一。

每年的月季花海，吸引遊人無數。

票價：免費

地址：深圳市羅湖區深南東路5002號

交通：地鐵1號線老街站D出口



14. 桃園站：荔香公園

荔香公園總面積230000m²，園內的古荔枝樹有1000多棵，春秋碩果盈枝，滿園飄香，因此得名「荔香」。

票價：免費

地址：深圳市南山區南光路與南頭街交界處

交通：地鐵1號線桃園站



相關文章：深圳3種「雨天遊玩方式」：公園放空、Cafe茶室聽雨、書吧靜心

15. 西鄉站：碧海灣公園

碧海灣公園儘管很小但是風景超級好，登頂可遠眺前海灣，享受清新的海風（不過不建議專程去打卡哈）。

票價：免費

地址：深圳市寶安區新灣路317號

交通：地鐵1號線西鄉站B出口



16. 固戍站：西灣紅樹林公園

如果有機會，建議你來這裏看下日落，天氣晴好的每一個傍晚，大海、夕陽、飛機、長橋組成一幅絕美的畫卷。

票價：免費

地址：深圳市寶安區西鄉街道金灣大道

交通：地鐵1號線固戍站，距離稍遠建議騎車或打車前往



相關文章：深圳寶安｜3大公園行山睇日落 摩天輪/泰華梧桐島7個打卡好去處

17. 固戍站：鐵仔山公園

鐵仔山公園擁有超高的植被率覆蓋，被譽為「城市氧吧」，是附近居民「有氧運動」的絕佳場所，純白色鏤空的高空懸橋也很值得打卡~

票價：免費

地址：深圳市寶安區西城工業城內

交通：地鐵1號線固戍站



相關文章：深圳好去處｜5大絕美「海邊日落」打卡推薦 海天一色如夢幻油畫

18. 世界之窗站：世界之窗

適合全家老少快樂玩耍的地方，那就不得不提到世界之窗啦~巴黎鐵塔、比薩斜塔、歐洲風情……

超130個世界微縮景觀，環遊世界只要一天！

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：地鐵1號線世界之窗站



相關文章：深圳世界之窗10大推介｜大型魔術表演+恐龍水上世界+4萬呎滑雪場

19. 華僑城站：錦繡中華民俗村

迷你版的故宮、天壇、頤和園、長城、敦煌壁畫、秦陵兵馬俑、泰山......近百處按比例縮小的實景微縮景觀，一步邁進歷史，一日遊遍中國！

地址：深圳市南山區深南大道9003號

交通：地鐵1號線華僑城站D出口



相關文章：深圳南山｜錦繡中華民俗村¥99玩全日 欣賞民族歌舞打卡特色村寨

20. 世界之窗站：歡樂谷

歡樂谷承載着很多人的假期歡樂時光，一年四季都有不同的主題，夏天來瑪雅水公園玩水，秋天有萬聖節主題的鬼屋，冬天也有很多遊樂設施，大人小孩都愛玩！

地址：深圳市南山區僑城西街18號

交通：地鐵1號線世界之窗站A口



相關文章：深圳水上樂園4大推介 水滑梯／人造浪／兒童免費 最平¥49任玩

以上就是這次彙總的深圳地鐵1號線沿線遊玩攻略，後續還會持續更新其他旅遊景點推薦，大家還想知道哪些景點攻略，歡迎留言評論~

【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】