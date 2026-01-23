南山蛇口招商局博物館重溫改革開放歷史　順遊微波山邂逅蔚藍海岸

坐落山頂，俯瞰海景。這就是深圳蛇口「招商局歷史博物館」。雖然已經開放兩年多時間，但卻很少有深圳人知道。



從風雲激盪的歷史歲月，到敢為人先的蛇口精神，再到舒適愜意的海濱生活。走，跟我一起出發，邂逅蛇口更多寶藏好去處。

蛇口新地標：「山海博物館」免費開放

說起深圳改革開放的歷史進程，基本都逃不過蛇口招商局這個名字。而在蛇口微波山山頂，居然還有一個以它為名的歷史博物館，足以證明其歷史文化重要性。

博物館建築風格以現代極簡主義為主，圓潤流暢的線條，搭配錯落有致的佈局非常有質感，沿着台階拾級而上，無論是哪個角度，都能感受到淡雅高級的建築美感。

二樓半開放的觀景平台，應該是博物館的高人氣打卡地，可直接觀賞蛇口高樓大廈與山海美景交織的場景，感受清涼的海風，享受片刻悠閒。

內部大面積的透明玻璃幕牆，還能將濱海景色倒映進來，在藍天白雲的好天氣的加持下，輕鬆拍出電影大片感。

40多年時光濃縮，帶你了解真正的蛇口

「百年招商局，半部深圳史」。1979年的開山第一炮如同春雷炸響神州，也正式拉開改革開放的序幕。

而招商局歷史博物館，不僅展示了中國招商局半個世紀的歷史發展，還為我們致敬改革開放先驅，感悟蛇口精神提供了一個理想場地。

一走進展廳，便感受到了濃濃的歷史書卷味。博物館常設展覽名為《百年求索 商道逐夢》，以李鴻章奏請設立輪船招商局為起點，通過五大主題篇章，將中國近現代波瀾壯闊的歷史故事娓娓道來。

從精緻的微縮模型，珍貴的歷史資料，到頗具時代特色的展品，高科技的新媒體互動，真實還原了招商局發展的重大歷史節點場景，讓每一位觀眾都能開啟沉浸式逛展體驗之旅。

更令人感嘆的是，博物館在建造時，還較大程度保留了建於1981年的微波站的舊址牆體，透過鋼筋混凝土的結構肌理，彷彿看到一場跨越時空的記錄回放。

微波山公園：遺落都市的自然秘境

微波山公園，原本只是蛇口一座無名小山，後來因為中國第一個商用微波站而得名，面積雖不大，但勝在綠化率高，氛圍寧靜且舒適。

公園上下山的道路有兩條，其中敘事性登山路屬於盤山平坦路，坡度平緩適中，一路上還可以看見改革開放的重要歷史事件。另一條山間小路以樓梯為主，漫步其間，感受雨後濕漉漉的空氣，入目之處皆是茂密的樹木綠植，適合來吸氧。

途中還發現了一處由金屬框架組成的觀景窗，生命力旺盛的小草與金屬階梯完美融合，而這也正好傳遞出公園「山即展場，城即展覽」的設計理念。

來到公園的時間廣場，映入眼簾的便是「時間就是金錢，效率就是生命」的知名標語，想要來打卡蛇口地標的朋友，別錯過這個景點。

一路蔚藍海岸線，享受蛇口一日悠閒

招商局歷史博物館和微波山公園遊玩時長全程約1-2小時，時間充裕的情況下，正好沿着海岸線一路漫遊，邂逅蛇口獨有的鬆弛感。

太子灣濱海岸線公園

去年開放的新公園，被稱為深圳最藝術的海岸線，一面是波光粼粼的大海，一面的鬱鬱葱葱的大草地，在這裏騎行、露營或者散步，真的太愜意了。

海上世界文化藝術中心

蛇口名片一樣的存在，平時總有多個展覽展出，逛街看展，海邊飲咖，發呆看書，周末來這裏遊玩，感受藝術與自然的碰撞。

女媧濱海公園

公園內有一個巨型女媧石雕像，頗具神話色彩，同時公園也是附近居民常來的遊玩好去處，木質棧道綠蔭充足，基本不怎麼曬人。

防波堤公園

超絕觀海視野，椰樹、大海、漁船、遠處的山，交織成一幅沉靜雋永的山海畫卷，就算只是靜靜看海，也能收穫治癒的力量。

漁港棧道

隨着2018年漁人碼頭拆除，海面上僅保留着少量漁船，不遠處的高樓大廈與破舊漁船對比很強烈，讓人頗為感慨。

漫步其間，能感受到蛇口慢悠悠的生活節奏，釣魚、騎行、散步……在喧鬧都市享受一方靜謐。

在蛇口，最好看的地方都是免費的

登頂微波山，看壯闊海景，在博物館追尋蛇口最初的記憶。走一走舒適的海岸線，慢悠悠生活節奏一下子具像化了。

招商局歷史博物館

地址：深圳市南山區南海大道與港灣大道交叉口

交通：地鐵2/8號線蛇口港站C出口，步行約11分鐘

開放時間：周一至周六 9:00-12:00，14:00-17:30

免費開放，無需預約



