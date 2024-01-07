深圳好去處｜華強北不止電子產品天堂　公園美食購物博物館通通有

深圳華強北，一個大家都熟悉的地方，見證了深圳的變遷與繁華，是各種神奇電子產品彙聚地，曾經是眾多人最嚮往的「淘金地」。隨着網路和時代的發展，現在的華強北，其實不僅只有電子行業。



華強北一日Walk

曾經的神話 · 中國電子第一街

數不清這裏誕生了很多白手起家的創業者。

參差不齊的檔口靠着「一米櫃枱」就可以走向致富的道路，有着「中國電子第一街」的霸氣稱號。👇👇👇

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五顏六色的手機殼隨處可見，從簡約時尚到卡通可愛，任你挑選。無論是喜歡保護手機還是想要彰顯個性，這裏都能滿足你的所有需求。

「神秘組織」· 隨處可見的黑膠袋／打包盒

各種揹包客、提着黑色塑料袋和拉貨車的「神秘組織」，他們行色匆忙，往返在街道上。

他們會來到每個檔口詢問價格，然後跟商家尬聊，最終經過磨礪的討價還價技巧，爭取到一個合理的價格後，便開始批量打包。每家檔口基本都能看到他們的身影，對於這些揹包客來說，跟商家討價還價是一種必備的技能。

華強北變了 · 不只是電子產品的天堂

隨着商業的發展和電商的衝擊，這裏的電子市場逐漸稀少，它早已失去了它當初的昔日風光。如今的華強北也在一點一滴的蜕變，現在這裏不單單只是電子產品的產業了。腳步再次踏入華強北，發現這裏似乎發生了巨大的變革，使我迫不及待地要探索這裏的新鮮事物。

而華強北正如一個巨大的寶藏盒子，正等待着我們去發現。

藏在CBD裡的「800米綠化帶」

在福田區這個寸土寸金的地方，深圳中心公園就佔地147公頃，最寬達到800米，又被稱為「800米綠化帶」。👇👇👇

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公園的措施非常齊全，24小時免費開放的戶外健身房，每個器械都有動作要領以及使用方法介紹，器材上面都貼心的裝了遮陽傘，所有器材都是免費使用。

深圳的夏秋天，必定是要溯溪玩水的。對於不想跋山涉水一兩個小時的「懶癌患者」來說，這裏就是不二之選，小溪也非常乾淨。

傍晚五點過來的時候，已經不少人帶上孩子一起來這裏玩水、嬉戲，讓孩子流連忘返的同時，也讓親子關係更加緊密了。

在這個時刻，微風輕撫着臉頰，太陽漸漸落下，天空的色彩變幻出一道道絢麗的光影。

你可以跟愛人牽手漫步，感受微風拂面，享受浪漫時刻。也可以跟好友在樹下的座椅上暢談，在步行勞累時，在此就做休憩。如此安逸的畫面，在感受大自然美好的同時，還能感受這慢下來的時光。

在充滿了綠意和空氣中的花香，讓你遠離喧囂，與大自然親近。望着不遠處的市景野餐也別有一番風味。

深圳中心公園

地址：深圳市福田區振華西路1號

開放時間：全天開放

門票：免費免預約



華強北，其實很好吃

華強北可以說是一個小小的美食圈，我只想說住在附近的人也太太太太太幸福了吧！👇👇👇

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眾所周知這裏遍地都是潮汕人，或許正是因為這樣，豬腳飯才能在這裏佔據一席之地。沒有山珍海味，單靠一份實惠的豬腳飯就能滿足每個華強北人的味蕾。

包樂Bread Lok

「TVB」同款的港式麵包在華強北也能吃到啦，遠遠地就聞到麵包的香味了，裝修也很有TVB的感覺。

首家刺瓜腸粉

這家店隱匿於巷子裏，店面不大，很容易被忽略。比較獨特的是他們家的招牌是「刺瓜腸粉」。潮汕刺瓜其實就是黃瓜，做法就是把黃瓜打碎了跟米漿攪合在一起做腸粉皮，吃起來清清爽爽的。

華強北不只有電子生意，還有着讓人流連忘返的美食天堂。

深圳的咖啡確實很卷，就連電子世界華強北也賣起了「特產」咖啡。你還相信華強北只是在做電子生意嗎？

華強北，原來也很好逛

華強北是懂浪漫的，街頭免費的鋼琴，十步開外就能聽到悠揚的琴聲，使這裏聚集了很多浪漫的人，有路過閒逛的大爺、推銷員、拉貨的工人、找工作的畢業生……

他們用這同一架鋼琴共同書寫着華強北那不為人知的浪漫。

在華強北的喧囂中，有一面表白牆也是一個獨特的角落，它就像個「盲盒」，每隔一段時間就會更換一次風格，給你帶來不同驚喜。

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華強北博物館

華強北居然還有專屬的博物館！這個科技產業的聚集地，在那些高樓大廈的背後，隱藏着一個充滿藝術氣息的秘境。在這片科技與創新的土地上，誕生了許多展示科技與藝術融合的博物館。

讓我們一起來這裏「穿越時空」，了解華強北電子科技發展的歷史，感受深圳的科技感。

進口零食批發城

華強北還有一個隱藏的寶藏地，那就是進口零食批發市場。紫荊城是最先轉型賣零食的商城，各種進口零食在這裏基本都能淘到，滿足你對美食的渴望。

擺滿了來自世界各地的美食，你可以找到來自日本、韓國、美國、歐洲等地的糖果、巧克力、薯片、餅乾、咖啡等各種零食。

這裏竟然能以批發價享受到平時夢寐以求的美味！不僅如此，門口還時不時的有打折活動，價格也是實實在在的震撼到我了。

美妝批發市場

華強北的美妝批發市場曾經是一個非常熱鬧的地方。曾經一派輝煌的營業廣告已經磨損殆盡，不知何時悄然落幕。

雖然已經閉店了，但是曾經的回憶，不會因為閉店而消失。不論閉店原因是什麼，這裏曾經也是華強北的一部分。

來逛逛吧，重新認識一下華強北。

深圳華強北

交通：深圳地鐵2/7號線華強北站



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