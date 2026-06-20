中國好舞蹈冠軍古麗米娜舞劇《她的龜茲》 千年樂舞8月深圳重生

如果說舞蹈有形狀，那古麗米娜跳出來的一定是「風」——靈動、爽利、細膩，又帶着不可複製的野性美。



2025年初，一支名為《龜茲》的舞蹈短片刷屏全網，瀏覽量突破一億。屏幕裏，那個從壁畫菱形格中甦醒的身影，指尖輕拂，讓沉睡千年的硃砂與石膏簌簌落下。無數網友驚呼：「她彷彿讓壁畫上的人活了過來！」

2026年，這位「從天山腳下翩然走出的舞者」，帶着她傾注全部心血的舞劇《她的龜茲》，正式向我們發出了穿越時空的邀約。

青年舞蹈家古麗米娜領銜主演，舞劇《她的龜茲》。一位修復師的時空奇遇，讀懂壁畫裏的千年故事。2026年8月1日-2日，深圳光明文化藝術中心。



從刷屏短片到舞劇《她的龜茲》 她赴了一場「命定的回歸」

很多人認識古麗米娜，是因為《中國好舞蹈》的年度總冠軍，或是那個「每一根睫毛都在說話」的傳奇少女。但在這些光鮮的頭銜之下，她更像是一位執着的文化信使。

《她的龜茲》不僅僅是一部新舞劇，它是古麗米娜與千年歷史的一次深情對視。為了還原龜茲樂舞最真實的形態，她和導演團隊多次自駕前往新疆庫車。

在庫木吐喇石窟幽暗的五聯洞裏，面對被切割剝落的壁畫和殘缺的佛像，她感受到的不是獵奇，而是深深的心痛與憤怒。那種混合着歷史傷痕的複雜情緒，最終化作了舞台上最動人的肢體語言。

古麗米娜身兼製作人與領銜主演。她不再滿足於簡單的壁畫模仿，而是化身為一名現代女修復師，在時空交錯中，用身體去撫摸文明的傷疤，去與千年前的靈魂對話。

從傳統舞種到多元融合 身體裏住着一座「流動的舞蹈博物館」

看古麗米娜跳舞，你不用擔心會審美疲勞。

她的身體裏彷彿住着一座博物館：

塔吉克族舞的豪邁如帕米爾雄風，維吾爾族舞的歡暢似綠洲果園，烏孜別克族舞的妙曼如絲路月光，龜茲壁畫的莊嚴神韻穿越時光，現代舞的自在如風，古典舞的形意皆詩，街舞的酷颯入骨……都被她融煉於一身，並賦予當代的呼吸。



在榮獲文華大獎和「五個一工程」的《五星出東方》裏，她是精靈般的「春君」；在傾注心血的「龜茲」短片中，她把庫木吐喇石窟裏的千年舞姿，一個個拆解、復原、再創造——把壁畫中沉睡的舞者請回舞台，用身體與千年前的文化對話。

而這一次，她將在舞劇《她的龜茲》中，把這份靈動升級為更立體的故事，同時大膽突破了傳統民族舞的舒適區，融合了現當代舞甚至踢踏舞的元素。

其中劇中有一段蒲團舞群舞，隱喻那些被破壞、掠奪的佛像。昏暗的燈光下，佛身堆立又坍塌，彷彿歷經滄桑的文物道出內心的悲憤和無助。

在石窟中直面歷史傷痕的經歷，讓古麗米娜對舞蹈有了顛覆性的理解：

龜茲樂舞的呈現不僅藴含美學價值，亦承載着歷史的苦難與磨礪，其本身即是一種靜默而震撼人心的文化表達。

她希望，作品帶給觀眾的不僅是龜茲樂舞的展示，更是一次深沉的文化思考。

無論何種身份 她都在寫一封寄給「家鄉的情書」

古麗米娜的身份有很多：舞蹈家、藝術學院教授、非遺傳承人、舞劇製作人……在所有頭銜中，她最珍視的是「老師」。

作為中央民族大學的教授，她常說：「老師有一桶水，才能給學生一杯水。」為了這「一桶水」，她在民族學博士的道路上不斷求索，只為用更廣闊的視角去理解舞蹈與文化。

這次舞劇《她的龜茲》中，許多演員都是她的學生。教學相長，同台起舞，是師生，更是文化的接力者。

古麗米娜深知，許多古老的藝術形式正面臨傳承的危機。她始終堅信：

真正的傳承，不是把歷史文化僅僅保護在博物館裏，而是讓它們在新的時代語境中重塑新的生命力。

於是，龜茲、高昌、樓蘭……那些絲綢之路上沉寂的名字，都在她的心中甦醒。

同時還拍短片、做直播、做文化科普……

古麗米娜說：「我做的所有事，都像在給家鄉寫一封長長的情書。」

如今，這封深情而厚重的「情書」終於翻至最具儀式感的一頁。2026年8月1日至2日，古麗米娜將攜舞劇《她的龜茲》登陸深圳光明文化藝術中心。這不僅是一場視聽的盛宴，更是一次觸動心靈的時空之旅。

如果你也曾被那段刷屏的短片打動，如果你也想親眼見證沉睡的壁畫如何在舞台上驚豔重生，那麼，請不要錯過這次與古麗米娜、與千年龜茲面對面相遇的機會。

舞劇《她的龜茲》：青年舞蹈家古麗米娜領銜主演

時間：8月1日（周六）20:00，8月2日（周日）15:00

地點：光明文化藝術中心演藝中心大劇場

票價：￥580/480/380/280/180/80



温馨提示

1. 演出時長：約90分鐘（無中場休息）

2. 本場演出一人一座一票，對號入座

3. 1.2米以下兒童謝絕入場

4. 以上劇照為過往演出素材，具體舞美與以實際演出為準，演出陣容以實際為準



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