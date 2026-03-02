深圳地鐵6號線19景點：公園看花海老街吃美食　再去藝術中心看展

被低估的地鐵6號線新版遊玩攻略。



深圳地鐵6號線橫貫城市西北至東北，連接山野與都會的交通動脈，將山野的綠意與城市的繁華一線牽動，這條線上的打卡點，一個比一個好玩。

坐穿6號線/地鐵遊玩攻略

1. 八卦嶺站

逛八卦嶺花卉中心

走出八卦嶺站B口，不過餘百米就能來到這個被鮮花包圍的浪漫角落。

它佔地不大，由兩條花街構成，大概三四十家花店，附近還三三兩兩散落幾家的花店。在這裏買花，20r左右就有一大束玫瑰，像康乃馨、百合、玫瑰....基本我們知道或是見過的花，這裏通通都有。

八卦嶺花卉中心

地鐵：6號線通新嶺站B口



2. 銀湖站

逛筆架山公園

「用上帝視角看深圳」，筆架山應該是深圳最值得爬的山之一。

海拔不高，爬起來不累人；相對小眾，不像蓮花山那樣的人流如織。視野也絕佳，站在筆冠峰東南面的觀景台放眼望去，可以將羅湖和福田的城市天際線盡收眼底。

筆架山公園

地鐵：6號線銀湖站B口



逛銀湖山郊野公園

銀湖山郊野公園綠道橫跨羅湖、福田、龍崗、龍華4個區；全場11km，在這條不長不短的野徑路上，不僅可以看到深圳富豪們隱居的山谷秘境，也可以一路徒步、騎行，登上高處俯瞰深圳這座城。

銀湖山郊野公園

地鐵：6號線銀湖站D口



3. 深圳北站

逛北站中心公園

北站中心公園是深圳北站旁的寶藏公園，這裏不僅有數百米的空中走廊，還有網狀鏤空的雲頂書吧，甚至有一片草地可以提供野餐露營；最重要的是，這裏藏了一個10號星球樂園，是附近居民帶娃玩耍、休閒散步的最佳去處之一。

北站中心公園

地鐵：深圳北站A口



逛人才綠道

人才綠道的起點就在北站中心公園裏頭，全長約8公里，其中主線4.7公里，支線3.3公里，全程基本上都是平緩步道，一邊是綠意盎然的山林之境，一邊是城市風光。

這裏有多條遊玩線路，走完主線全程，只需2個小時左右，對於新手小白來說這也是一條很友好的休閒徒步路線。

人才綠道

地鐵：深圳北站A口



4. 紅山站

逛深圳美術館（新館）

深圳美術館（新館），建築面積66000平方米，展廳面積6000平方米。

它是「新時代重大文化設施」之一，也將成為深圳新文化地標。光是藝術展廳就有18個，這裏總會不斷更新豐富的文化展覽，而且都是免費觀看哦！

深圳美術館（新館）

地鐵：6號線紅山站A口



5. 陽台山東站

逛陽台山森林公園

陽台山森林公園非常巨大，而論打卡價值，最有趣的：必屬龍華環城綠道（陽台山段）。一座攬勝台，拍出深圳版的天空之鏡，還有半月廊、卧龍遺蛋等親近自然的景點。

陽台山森林公園

地鐵：6號線陽台山東站A口



6. 鳳凰城站

逛光明文化藝術中心

光明文化藝術中心是深圳北部規模最大的藝術地標，面積13萬平，有五大功能分區：演藝中心、美術館、光明圖書館新館、城市規劃展覽館及文化綜合區。

看書、逛展、聽音樂會，一應俱全，地鐵6號線直達，想去玩很方便。

光明文化藝術中心

地鐵：6號線鳳凰城站B口



7. 光明站

逛深圳科學技術館（新館）

這裏是深圳版「宇宙飛船」，一共12.83萬㎡超大空間，有950+個黑科技展項，共設4大主題展廳參觀，這個展館本身就是一件炫酷的設計展品。

館內常設展廳需要購買門票，但一樓、二樓以及外圍的公共區域都是免費自由出入的。

深圳科學技術館（新館）

地鐵：6號線光明站C/D口



逛科學公園

科學公園地處光明的中心地帶，目前只開放了北翼，但是其面積卻已經有近100萬平米，完全建成後更是達到216.5萬平方米，成為深圳最大的城市公園。

光明科學公園（北翼）以自然山林為主，規模將近100萬平米。公園有觀景台，也可以沿登山道、林中棧道探索，或是在草坪上消磨時光，這兒的科技含量很高。

科學公園

地鐵：6號線光明站B/C口



8. 樓村站

逛樓村濕地公園

光明的樓村濕地公園，現在已蜕變為融合「山水田園城」的綠色生態網絡，成為光明區煥然一新的詩意棲所。

每年春天，這裏的美人蕉花海，有着濃郁氛圍感；超萬平的花海，每一朵花都在極力綻放，釋放着勃勃生機和濃濃的春意。花苗簇擁，高低錯落間，編織出了一幅絕美的春日畫卷。

樓村濕地公園

地鐵：6號線樓村站B口



9. 紅花山站

逛紅花山公園

紅花山公園已經是一處網紅打卡地了。

夏天，這裏有一大片鬱鬱葱葱的山坡草原，草地柔軟得像一張毛絨絨的地毯，風輕輕拂過，草海就會擺出不同的姿態，草地裏還種了荔枝樹供人們在樹下吹風放空；到了秋天，粉黛亂子草則頻頻刷爆深圳人的朋友圈。

紅花山公園

地鐵：6號線紅花山站C口



逛左岸科技公園

左岸科技公園，是茅洲河碧道光明段必打卡點。

入眼便是一排三角形建築，地下是開闊的草坪，草邊有水，水上映襯着藍天，光是閒逛一圈，視覺上也有極佳的享受。

左岸科技公園

地鐵：6號線紅花山站A1口



逛惜物博物館

它位於光明紅木文化古鎮裏，「惜物」這個二字在懷舊藝術博物館裏有了更深的意義。

惜物博物館主要展示了改革開放時期的生活，那些散發着歲月氣息的老式洗衣機和生產老物件，具有鮮明的時代印記。（ShenzhenWeekly提供）

這裏陳列的基本都是父輩們年輕時候的記憶，它不僅僅是對過去的懷念，更是一種對歷史和文化的敬仰與傳承。主要展示了改革開放時期的生活，那些散發着歲月氣息的老式洗衣機和生產老物件，具有鮮明的時代印記。

惜物博物館

地鐵：6號線紅花山站A口



10. 合水口站

逛公明老街

幾百米的老街道佇立着一棟棟騎樓建築，供銷社、糧油店……這裏就是曾經公明最繁華，最熱鬧的「公明墟」。

雖然隨着時代的變遷，墟市往日的風光不再，但你還是能感受到濃厚的市井煙火氣和人情味。還可以去逛逛下村市場，那裏藏着許多老味道。

公明老街

地鐵：6號線合水口站A口



11. 松崗站

逛羅田森林公園

羅田森林公園，坐落於寶安區燕羅街道，地處深莞交界，跨越寶安、光明和東莞，是深圳市唯一一個省級森林公園，同時也是深圳市遠足徑起點。

整個公園非常大，佔地面積576.39公頃，想要逛完也得花上好一會兒時間。以「山·水·林·田·湖·野趣」為特色的它，滿滿的原生態大自然，放眼望去漫山遍野皆是綠意。

羅田森林公園

地鐵：6號線松崗站E口



12. 支線-圳美站

逛光明小鎮歡樂田園

光明歡樂田園堪稱深圳最讓人嚮往的後花園，3700畝農田，以棧道和石路貫穿，可以漫步在花田中央，抓住治癒的風光。

這裏一年四季都有花，2月3月的油菜花、7月到9月的向日葵……月月都有花季，每次來都不會生厭。躺在草坪中間怡然悠閒，拉上好友聞着花香相互依偎，任憑陽光包裹全身，這或許是最近人人都在期待的休閒時光。

光明小鎮歡樂田園

地鐵：6號線圳美站A1口



13. 支線-虹橋公園站

逛虹橋公園

深圳的網紅公園，虹橋公園肯定榜上有名，它總佔地面積約為403萬㎡，主要分為三大區域：入口區、碧湖區和森林區。

虹橋全長4公里，整座虹橋被白雲和青山環繞，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體和煙波浩渺的湖泊上。整座公園的森林覆蓋率高達91.8％，行走在天然氧吧的生態廊道中，直叫人心曠神怡。

虹橋公園

地鐵：6號線虹橋公園站



14. 光明大街站

逛大頂嶺綠道

大頂嶺綠道藏於光明區的大頂嶺森林公園之中，被稱作是「深圳最美馬拉松山湖綠道」。

它東至觀瀾、西接松崗、南抵石岩、北接東莞，全長6.4KM，是一條集生態健康、創意與科技環保為一體的新型綠道。此外，這裏還能打卡四座絕美網紅橋，每走一段，都能解鎖新的驚喜，給徒步、騎行增添不少新風景！

大頂嶺綠道

地鐵：6號線光明大街站



「別等了，快出去玩吧！」

【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】