深圳美食｜光明42年老店必點「三寶」　招牌乳鴿先滷後炸皮酥肉嫩

被誤會42年的「深圳光明招待所」，「招待所」的招牌是乳鴿。



「不知不覺就42年了。」

深圳人誰不知道光明招待所啊！

「熱鬧得像個市場。」

顧客call人點菜，服務員一路小跑招呼......這熱鬧場景跟小時候來這的印象一摸一樣。這就是開了42年的「光明招待所」，一隻紅燒乳鴿，半部深圳史。

有遊客專程為它而來，本地人擺酒、招待朋友也會在這裏，「這裏都像我們自家食堂一樣啦，吃很多年了」。聽老客說「周末節假日這裏人很多，停車都沒位啊，連走廊都要加桌」。

大棚大吊扇，好多年沒見到了

現在的光明招待所老店，還是保留着大棚用餐空間和頭頂巨大的吊扇，甚至還有老式傳菜窗口。如果不是來這吃飯，真的很多年沒見到這些有年代感的「老朋友」了，雖舊但卻是無可替代的情懷。

菜單的皮都已經被顧客搓爛了......

過了這麼多年，老菜單被無數客人翻閲，已經被翻到「包漿」，缺角、用膠帶「縫合」......滿是歲月的痕跡，翻閲時，熟悉的古早感撲面而來。聽說過不久，會有升級的新菜單啦，好吃的更多了，這看着比我年紀還大的老菜單也要「光榮退休」咯。

每桌必點「光明三寶」

紅燒乳鴿、農場甜粟米、農場牛初乳是光明招待所的招牌菜，被稱為「光明三寶」，亦是深圳的特產之一。光明招待所的「三寶」：乳鴿選用大寶鴿場的大寶皇鴿、甜粟米是自有農場種植、牛初乳選用母牛產犢後第3-4天分泌的乳汁製作，是多年不變的標準和味道。

第一寶：紅燒乳鴿

「這裏的乳鴿總比別人家的要大一圈。」

聽店員說，經常有客人講：「這裏的乳鴿總是比別家要大一圈。」招待所用的鴿子確實不一樣，多年來一直用的是大寶鴿場的大寶皇鴿，據說光是招待所，一年就能賣超200萬隻。

個頭大，胸肌飽滿、白羽白皮，抗病力強，是大寶皇鴿的特點，25-28天齡、500-600g的乳鴿，這麼多年原材料標準從來沒有變過。

「我們滷乳鴿從不用『滷水』的」

「平均1天3500只乳鴿去滷煮，量夠大滷出來才好吃。」

一隻紅燒乳鴿上桌前有滷和炸兩道大工序，不同於傳統紅燒乳鴿的做法，從80年代開始光明招待所的師傅就選擇先滷後炸。

最特別的是招待所不用「滷水」、不放醬油、冰糖、脆皮水，也無需風乾，是用20多種草藥和羅漢果去滷製，吃起來不會口乾也不易上火。

「琥珀色乳鴿，趁熱吃」

經過滷和炸工序後，乳鴿外皮呈現出誘人的琥珀色，皮酥透亮。

鴿肉鮮嫩多汁，趁熱撕開時，肉汁流淌，香氣撲鼻而來，飽含醇厚的滷香，入口不柴不膩，回味帶着淡淡的甘甜。值得一提的是光明招待所的乳鴿的鴿胸是有纖維的，肉質更加緊緻有層次。

第二寶：農場甜粟米

來光明招待所，農場甜粟米是幾乎每桌必點的，它屬於「水果型」粟米，顆粒飽滿且味道清甜。

第三寶：農場牛初乳

「節假日根本吃不到，真正牛初乳太少了。」

牛初乳真的是一口回到小時候的味道，奶香濃郁清甜，偏豆腐般的滑嫩口感。

光明招待所堅持選用母牛產犢後第3-4天分泌的乳汁製作，原材料數量有限，大家想吃可以工作日避開繁忙時間或者早點來哦。

他們真的不止賣乳鴿

除光明三寶外，川味酸菜魚是過往多年，大家點單率高，口碑好的一道招牌菜，酸辣開胃，跟乳鴿剛好可以搭配解油解膩~以後也將會變成招待所的「第四寶」哦。

+ 2

此外客家豬肉燉鴿蛋、粗糧燴鴿蛋、乳鴿煲仔飯等幾樣與「鴿」有關的特色菜式也很推薦試試~

光明招待所越來越「洋氣」了

有自己的手信了

光明招待所除了能現吃乳鴿外，還有自己的手信。開袋即食的常温乳鴿、公明臘腸都是很還蠻適合送禮的，是可以帶着走的深圳味道。

有自己的周邊了

光明招待所推出了具有光明特色的冰箱貼、扇子、帆布包等全新系列周邊，大家可以在光明招待所的小程序上憑積分兑換咯~

找個時間再去一趟光明招待所吧

以前是就算沒地方停車，寧願走一段路，也不敢把車停到院內，吃飯時總會提心吊膽擔心大樹葉或者芒果樹的熟果會砸到車。這次來發現停車那部分的樹葉都被剪「禿」了，芒果一熟就被拉在大門口「曬太陽」了，現在來這可以安心停車啦~

別再跑去小白樓啦

還記得第一次來的時候，就往小白樓上衝。後面聽說不少沒來過的朋友還是「頭也不回」就先跑上小白樓。（大聲強調：這裏不是餐廳，從白樓小洞穿出去才是餐廳！）

還有陪招待所長大的他們......

歲月如梭，今天，招待所42歲之際，我們也記錄了幾位與招待所同成長的老員工。見證幾代食客的葉店長、炒制過百萬只乳鴿的朱師傅......他們在這裏從青澀到沉穩，與招待所相伴走過近20年。

+ 1

與深圳幾乎同齡的光明招待所，於深圳於他們而言都不僅是一家餐廳，而是一處城市的文化符號，亦是他們心中「老友」般的温暖存在。

這裏，有記憶裏的味道。

①光明招待所（老店）

營業時間:10:30-20:30

地址：深圳市光明區光明街道法政北路26號

交通：深圳地鐵6號線光明大街站B出口

聯繫電話：0755-27406915



②光明招待所（旗艦店）

營業時間：10:00-21:00

地址：深圳市光明區歡樂公社9棟

聯繫電話：0755-27106111



③光明招待所（邦凱科技園店)）

營業時間：11:00-14:00 | 17:00-21:00

地址：深圳市光明區鳳凰街道邦凱科技園4#2樓

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站B出口

聯繫電話：0755-28031613、0755-28031623



④光明招待所（機場衛星廳店）

營業時間：8:00-22:00

地址：深圳市寶安區深圳國際機場衛星廳3D008

聯繫電話：15892881716

