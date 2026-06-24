深圳美食｜連登7年必吃榜黑毛和牛燒肉　厚切牛舌+檸檬汁清香解膩

上海15年老店開來深圳了。



主打澳洲黑毛和牛真炭火燒肉

在上海沉澱了15年的老牌燒肉店，就在福田中心區，招牌是M9+黑毛和牛，0-4℃恆温環貯存運到深圳，最大程度減少肉汁流失。經過兩次排酸處理，不僅口感更加柔嫩，還能讓和牛本身的鮮甜更明顯。

老闆說：「平時來我店裏的70%都是香港人，他們覺得性價比很高，基本不問價格就下單了。」

連烤肉的蘸醬，都是自家做的

必備烤肉搭子，也是自家每日現做的。6款自制蘸醬，鹹、甜、辣三種風味皆全，人氣TOP1的是經典燒肉醬，添加了新鮮水果熬製，果香中和了油膩，口感清爽偏甜，最能襯托和牛的奶香。

還有每位老客都讚不絕口的蒜香牛肉醬、生菜、米飯&雪糕，都是無限續加。烤肉還有專人服務，控制火候，貼心又專業，只管張嘴吃肉就好。

5大招牌部位，到店必點

1. 特上牛外脊

特上牛外脊，脂肪控的心頭好，雪花紋理分佈得像藝術品，紅白相間、均勻細膩。

高温炭火一烤，油脂瞬間滋滋融化，伴隨而來的是令人無法抗拒的焦香，入口奶香四溢，豐盈的汁水在唇齒間迸發，那種油脂融化感覺，十分滿足。

2. 特上橫膈膜

點單率TOP1的肉肉，這個部位是牛的護心肉，整體偏瘦，油脂相對較少，但這絕對不意味着它乾柴！相反，它的肉香會在烤制後被高度濃縮。

邊緣烤得微微焦脆，內裏依舊軟嫩彈牙，肉香純粹又濃郁，沒有多餘油脂干擾，越嚼越香。搭配見月醬，蛋液包裹肉片，口感更醇厚絲滑。

3. 厚切牛舌

厚切最精華的中段部位，牢牢鎖住牛舌本身的韌勁。烤制後，邊緣微微卷起，入口依然脆口彈牙，趁熱擠上新鮮檸檬汁，酸香瞬間激發牛舌的鮮甜，解膩又提味。舀一勺每日現炒的蒜香牛肉醬，生菜卷着大口悶，越吃越上癮。

4. 特上眼肉

燒肉王牌選手，吃和牛必嘗的經典部位，雪花紋理均勻分佈在肉片上，一眼就能看出品質如何。在炭火上滋滋冒油，入口不柴不膩，自帶醇厚奶香。

不需要五花八門的蘸醬，因為本身肉香已經足夠濃郁，只要蘸一點點椒鹽簡單調味，就能最大程度感受到眼肉的原汁原味。

5. 虎丸拼盤，一次吃到五大人氣部位

有選擇困難的朋友，直接他家的拼盤就好啦，一次集齊五大人氣部位：特上牛外脊、撒撒米、中落牛小排、厚切牛外脊&上等牛小排，盲點不出錯。

撒撒米其實是牛腩排，每頭牛身上只能分切出極小的兩塊，僅僅佔整頭牛的0.4%。肉汁飽滿，細膩柔軟，嫩度完全不輸雪花豐富的部位，因為肉質本身足夠優秀，簡單搭配燒肉醬就足夠飽滿。

這些烤肉搭子不能少

1. 無限續的牛肉醬

去他家必吃的蒜香牛肉米。每日現炒的牛肉醬，用大蒜、洋葱、蘑菇打底，加入大量新鮮牛肉粒，搭配清酒、味增醬等慢火熬到濃稠才出鍋。最靈魂的吃法就是直接拌飯，每粒越光米都被濃郁醬汁包裹，鹹香微辣，能炫兩碗。

2. 午市定食：牛筋蓋飯

他家最近多了僅限午市供應的一人食，搭配色拉、小菜和味增湯，套餐配菜都可續加，性價比很高。牛筋先焯水去腥，搭配大葱大火爆炒出鍋氣，鑊氣十足。還能自選有蒜/無蒜口味，軟爛入味的牛筋嚼勁十足，裹滿醬汁超送飯。

3. 午市定食：燒肉蓋飯

周一限時特價48元人民幣/份的燒肉蓋飯，人氣也很高。大塊燒肉鋪在軟糯米飯上，戳破生食蛋，蛋液和肉香浸潤米粒，一口肉一口飯超滿足。

4. 四款人氣小吃

薯仔雞蛋色拉，把綿密的薯仔和水煮蛋搗成泥，吃法是搭配店內烤過的吐司片。橄欖油蘑菇蝦仁，Q彈的蝦仁搭配嫩蘑菇，淋上橄欖油煎制，非常下酒。海鮮燒餅&醬味魷魚，也是老少咸宜。

最後，來份免費雪糕解膩

吃完燒肉，總免不了有些膩，必須要個免費雪糕收尾啊。冰爽的口感瞬間撫平口腔油膩，入口絲滑，還是不限量供應的噢。

連登7年必吃榜

在上海火了15年的虎丸燒肉，老店連續7年登上必吃榜，終於把新店開到了深圳。深圳3家店都是温馨的居酒屋風格，搭配暖黃氛圍感燈光，簡約又治癒。不管是家庭、朋友聚餐大口吃肉，或是安靜地約會吃飯，都超級合適。

虎丸燒肉

點評人均：192元人民幣

領展中心城店

地址：福田區領展中心城1層東走廊美食街1094C鋪

交通：地鐵1/4號線，會展中心站B口

營業時間：11:00-22:00

益田假日廣場店

地址：南山區益田假日廣場L3-3D

交通：地鐵1號線，世界之窗站A口}

營業時間：11:00-22:00

羅湖國貿店

地址：羅湖區南湖路粵海花園105號商鋪（中信銀行斜對面）

交通：地鐵2號線，湖貝站F口

營業時間：11:00-22:00

