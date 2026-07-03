深圳美食｜竹籠荷葉飯清香濃郁　必點窩蛋牛肉/生曬臘味　¥35吃飽

懷舊竹籠荷葉飯，老廣瓦煲煲仔飯，在深圳找到了。



復古竹籠，高温現點現蒸

炒飯、煲仔飯、焗飯……它們是每天都能吃到的「飯界爆款」，但「荷葉蒸籠飯」卻是在深圳被嚴重低估的「飯界隱世高人」。

+ 1

現點現蒸、配着新鮮荷葉跟古早味蒸籠，一到吃飯時間，進店就聞到荷葉的香氣。

山東微山湖原生荷葉，清香濃郁

蒸荷葉飯的荷葉，選用的是山東微山湖原生荷葉，葉片肥厚完整，清香濃郁。搭配包裹粽子的竹葉，香味層次更豐富。

泰國香米基地，多款大米混合

經過60多種米的篩選，選用高品質泰國香米為基底，多種香米嚴格配比，蒸煮出來的米飯米粒分明，口感軟糯的同時有適當彈性。

4款招牌荷葉飯

店裏能吃到30多款荷葉飯口味，全部都是現點現蒸，每天吃一款，一月不重覆。

1. 流心窩蛋牛肉荷葉飯

新鮮谷飼牛裏脊肉

鮮嫩多汁的牛裏脊肉切成薄片，醃製後均勻鋪在米飯上，中間留出空位打上一個生雞蛋。蒸制10分鐘，開蓋撒上少許葱花即可出鍋。上桌迅速地攪拌飯裏的生雞蛋，蛋液包裹好牛肉和米粒，一口入魂。

2. 生曬臘味荷葉飯

自家生曬臘味，來自中山黃圃鎮

店裏的招牌生曬臘味是自家基地晾曬的，源自廣式臘味發源地中山市黃圃鎮，還原廣東人兒時的味道，鹹甜適宜。荷葉蒸出爐後，融入獨特的糯香，油潤可口。

3. 一夜埕金鯧魚拼豬頸肉荷葉飯

陽江「一夜埕」鹽醃工藝

金鯧魚採用陽江「一夜埕」工藝，鹽醃一夜激發鮮味，肉質緊實，鹹香帶點鮮甜。搭配爽口的豬頸肉，兩種不同的口感交融。

4. 豉汁排骨拼香菇滑雞荷葉飯

老廣經典雙拼風味

兩款廣東小孩的童年記憶，豉汁排骨&香菇滑雞，都是老廣家常味道。

人氣必點勁火現煲煲仔飯

除了荷葉飯，煲仔飯也是煲仔華的經典招牌，他們家堅持鮮料生米下鍋，煲煲現點現做，出爐的煲仔飯熱氣滿滿，分量十足，鍋巴香脆可口。

+ 1

1. 生曬臘味四寶煲仔飯

人氣四寶臘味煲仔飯，能一次性吃到生曬臘腸、豉汁排骨、香菇滑雞、流沙鹹蛋，口味很豐富。

2. 順德蒲燒鰻魚窩蛋煲仔飯

來自順德的鰻魚，大塊蒲燒，魚肉厚實刺少，吃起來沒有土腥味，搭配新鮮的窩蛋和海苔碎，香氣十足。

3. 豉汁魚腩煲仔飯

豉汁濃香，魚腩大塊多肉，熱油炸香讓魚腩鹹香鬆軟，能很好吸收豉汁的香味，吃起來更入味。

老廣燉湯＋粵式砂鍋菜

1. 每日鮮燉原盅燉湯

一盅熱氣騰騰的燉湯，是老廣吃飯的小確幸，店裏的燉湯都是每日鮮燉的。新上線的「滋潤菌皇燉原只鮑魚湯」，可以吃到原只鮑魚，還有「鹿茸菌桂圓燉土雞湯」、「西洋參茯苓燉土雞湯」，款款下足真材實料。

2. 金不換生焗谷飼靚牛肉

新鮮的谷飼牛肉搭配金不換猛火焗制，金不換的香氣滲入到嫩滑的牛肉當中，吃起來帶着脂香。

3. 海皇醬生焗花菜拼小瓜

台山花菜與脆嫩小瓜，燜焗後加入海皇醬獨特的鹹香風味，搭配起來相得益彰。

4. 鮮薑汁檸檬茶&鮮苦瓜檸檬茶

老廣吃飯怎麼少得了一杯清爽的檸檬茶，店裏上新了幾款不同風味的現打檸檬茶。鮮薑汁檸檬茶，清爽中帶點薑汁的辣勁，口味很特別；鮮苦瓜檸檬茶，苦瓜獨特的回甘，冰涼解渴。

廣州銷量TOP的煲仔飯，深圳10店，覆蓋6個區

煲仔華來自廣州，誕生在廣州街頭，創始人「華哥」擁有米其林粵菜大廚的履歷，將星級酒店的烹飪藝術，與傳統煲仔飯結合。新上線的竹香荷葉飯，還原老廣地道的蒸籠荷葉飯，香氣滿溢。目前煲仔華在擁有70+門店，深圳有10家店，覆蓋6個區。

煲仔飯連煲打包，外賣也能保住鍋氣

煲仔華的外賣也同樣有儀式感，煲仔飯連砂煲一起打包送到家，荷葉飯也會還原蒸籠上桌的狀態，最大程度還原店裏用餐的品質，送到手依舊熱氣騰騰。

華記煲仔華．煲仔飯

點評網人均：¥35/人

深圳門店地址：

華記煲仔華．煲仔飯（華強北茂業天地店）：福田區-華強北街道華強北路2009號東方時代廣場1層B01009X號鋪

華記煲仔華·煲．仔飯（前海HOP天地店）：寶安區-新安街道前海HOP天地一樓

華記煲仔華．煲仔飯（懷德萬象匯店）：寶安區-福永街道懷德萬象匯B館B2層

華記煲仔華．煲仔飯（來福士店）：南山區-南山街道來福士廣場

華記煲仔華．煲仔飯（海岸城店）：南山區-粵海街道海德二道海岸城東座地面2014-4號鋪

煲仔華大飯店．煲仔飯（科興店）：南山區-南山科興BG-05號鋪

煲仔華大飯店．煲仔飯（KK Mall店）：羅湖區-桂園街道老圍社區深南東路5016號蔡屋圍京基一百大廈A座裙樓4樓L418i

煲仔華大飯店．煲仔飯（布吉萬象匯店）：龍崗區-布吉街道信義荔景御園E區1棟L380

煲仔華大飯店．煲仔飯（塘朗城廣場店）：南山區-留仙大道3333號塘朗城廣場西區A座商業303室

煲仔華大飯店．煲仔飯（龍華天虹店）：龍華區-民治街道大嶺社區中航天逸花園A區B107

