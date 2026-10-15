深圳文化館新館全國最大　4大開幕展覽票價預約攻略｜地鐵直達

9月28日，深圳市文化館新館開啟試運營！不光是全國單體建築面積最大的文化館，開館首秀拿出了實打實的誠意。



作為深圳市文化館新館的開館大展，《典籍流光·文淵赴深——〈欽定四庫全書〉復刻珍品特展》首次走出西北，登陸南粵，在深圳進行首展。

還有故宮官式建築營造技藝展、三星堆XR沉浸式體驗展與深圳非遺會客廳等等，全新的空間，多元的展覽，限時免費參觀。

我們走了一趟，從建築細節、七大功能空間到重磅展陳，帶你先睹為快。

全國最大 深圳文化館新館來了

從深圳5號線民治站A口走出來，視線就被眼前的建築抓住。方正的主體立在街邊，看上去像一艘正待起航的船，這就是深圳市文化館新館。

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新館以「文化之舟·雲上藝村」為設計理念，總建築面積約8.33萬平方米，地上7層、地下2層，體量約為福田燕南路老館的14倍。

進門會發現，這裏完全不像印象裏的文化館。沒有撲面而來的嚴肅感，也沒有空空蕩蕩的大堂。大大小小的方體空間錯落穿插，連廊繞着平台高低鋪開。很多地方做了留白，擺着幾張休息椅。與其說來逛場館，不如說像走進了一個公共街區。

對老深圳人來說，文化館三個字自帶回憶濾鏡。燕南路95號那棟小樓，幾代人的公益課、周末劇場和少兒花會都擠在那裏，高峰時段走廊裏人山人海，得側身才能擠得過去。一晃幾十年，深圳人的文化館，終於有了一副新模樣。

七大空間 全齡友好的「雲上藝村」

新館打造「7大空間+3類服務」的複合生態，覆蓋藝術生活的方方面面。

我們從1樓走到7樓，最大的感受是，場館從來不是做給「特定人群」。公共空間順着動線一層一層鋪開，從孩童到老人，從看客到創作者，每個人都能有屬於自己的舒服角落。

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1. 演藝空間

1-2樓的劇場集群，把「眾口難調」的難題，拆解成了「各得其所」的選擇。

1200座大劇場，撐得起大型戲曲、交響音樂會；黑匣子劇場裝得下實驗話劇、脱口秀和青年演出，就連民間藝術團排節目，也有專門的排練廳可用。

2. 培訓空間

29間專業教室加12間琴房，散落在1樓和5-7樓。

少兒的舞蹈美術、長輩的書法粵劇、年輕人的陶藝咖啡，大多是公益培訓，不用花大價錢，就能系統學點興趣愛好。

3. 展覽空間

從負一樓到六樓，不同規格的展廳各有分工。有體量宏大的專題特展，也有常年開放的非遺長廊。從傳統工藝到當代藝術，都能逛得盡興。

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4. 閲覽休閒

5-7樓藏着的藝術圖書館和書吧，是整座館最鬆弛的地方。不用趕展、不用上課，隨便抽一本畫冊，點杯咖啡，坐一下午也沒人打擾，適合什麼都不做地待上一陣。公共場館裏，就該有這樣舒服的留白。

除此之外，四到五樓的專業創作陣地，錄音棚、攝像棚、工作室齊備，普通市民能預約體驗創作。

1到5樓將規劃餐廳、文創商店，看展、吃飯、淘周邊一站式搞定。

從一樓群眾廣場到屋頂花園，多層戶外空間層層串聯，市集、露天演出都容得下，哪怕路過吹吹風也舒服。

逛到這裏才理解「雲上藝村」的深意。錯落的平台、穿插的連廊，把一座有舞台、有工坊、有小店、有閒角的文化村落，穩穩架在了城市半空。

不分年齡、不問身份，這就是全民文化館最該有的模樣。

四大展區 新館開幕節目多

逛完新館，最讓人期待的重頭戲，還要數開館首秀的重磅展陳。

9月28日試運營當天，三大主題特展加一座非遺會客廳同步開啟，展期足足半年，完全不用擠開館人流，避開繁忙時間慢逛反倒更盡興。

1. 《欽定四庫全書》復刻珍品特展

不少古籍展大多是隔着玻璃櫃遠遠仰望，這一次不一樣。按文淵閣本原大原樣復刻的《四庫全書》，可以親手翻閲。

380多道工序還原出宣紙的肌理、蠶絲耿絹的質感，指尖擦過書頁的瞬間，千年文脈好像就觸手可及。

《欽定四庫全書》復刻珍品特展

地點：四樓4號展廳

開放時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

參與方式：提前預約，免費入場



2. 故宮官式建築營造技藝展

從大木作的斗拱榫卯，到瓦作、彩畫的細節。建築構件、工藝模型、圖紙原稿並排鋪開，把故宮的骨架「怎麼建、為什麼這麼建」，拆解得明明白白。

故宮官式建築營造技藝展

地點：四樓3號展廳

開放時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

展覽票價：展覽買一送一，可觀看故宮技藝與三星堆古蜀秘境

成人票：30元（人民幣，下同）

優待票：15元（6周歲以上至18周歲未成年人、60歲以上、全日制學生/教師，憑有效證件入場）

親子套票：40元（1位成人+1位6周歲以上至14周歲兒童）



3. 《三星堆・蜀光神影》XR沉浸式體驗展

這是全館最有「穿越感」的地方。以三星堆文物為原型，用真人動作捕捉技術讓古蜀場景「活」過來。

走進展廳，戴上XR設備，就像一頭撞進了三千年前的祭祀大典，青銅神樹、面具在光影裏流轉，看展變成了一場身臨其境的漫遊。

《三星堆・蜀光神影》XR沉浸式體驗展

地點：四樓2號展廳

開放時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

展覽票價：展覽買一送一，可觀看故宮技藝與三星堆古蜀秘境

成人票：30元

優待票：15元（6周歲以上至18周歲未成年人、60歲以上、全日制學生/教師，憑有效證件入場）

親子套票：40元（1位成人+1位6周歲以上至14周歲兒童）



4. 「和合・新生」深圳非遺會客廳

比起靜態陳列，這裏更像一間熱氣騰騰的手藝工坊。深圳多民系的非遺傳承人現場演示，可以站在邊上看全程，也能坐下來上手體驗，親手做一件屬於自己的小物件。

老手藝不是鎖在展櫃裏的標本，而是能上手、能玩味、能融進日常的煙火氣。

「和合・新生」深圳非遺會客廳

地點：六樓非遺長廊

開放時間：2026年9月28日-2027年3月31日，每天10:00-18:00

參與方式：無需預約，免費入場



首航季期間，「一舟萬象」市集、九九音樂會、青年原創劇目也會輪番登場。劇場演出、名家講座需在「深圳市文化館」公眾號預約搶票，具體排期以官方通知為準。

一座願意為全體市民投入巨資建設公共文化空間的城市，從來不會缺少温度。無論是1980年在燕南路建起的那棟小樓，還是如今8.33萬平方米的新館，文化館的初心，從未改變。

只是從前的小樓裝不下太多可能，如今八萬多平的開闊空間裏，「人人都能參與文化」，終於成了每一層都觸手可及的日常。

9月28日，這艘「文化之舟」正式啟航了。

深圳市文化館新館

地址：深圳龍華區民治街道民治大道321號

交通方式

（1）地鐵：5號線民治站A口，出地鐵口即到

（2）公交：民治地鐵站（公交站名）

（3）自駕：需有當天任一活動的預約憑證才能進停車場

開放時間：10:00-18:00（17:30停止入場，周一不閉館），全年無休（除夕當天不開展）

入場方式：進入場館無需預約，演出、展覽和培訓活動需通過「深圳市文化館」微信公眾號，或在現場預約



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