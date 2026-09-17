深圳好去處｜龍華圖書館新館開放　走進鷺湖山林享受慢閱讀生活

說起深圳地標，大多是耀眼的摩天樓宇，連公共空間都自帶一股「高效」氣息，但在鷺湖畔的青山之間，有一座圖書館選擇把自己藏進山林。



8月22日，龍華圖書館（新館）正式開放，它沒有張揚的姿態，卻給步履匆匆的人，遞來了一份慢下來的邀約。

山林為境 一場建築與自然的相融

整座館的巧思，就在於雙重的「藏」：

向外消隱於山野，向內再造一片知識密林，讓建築與山林彼此呼應，人踏入其中，自外到內都浸潤在「林」的意境之中。



+ 2

外隱於山

作為鷺湖藝術中心四館之一、亞洲最大覆土文化建築群的組成部分，它選擇向自然退讓。

屋頂覆滿草木，和青山融為一體，建築如同從山野間生長出來。

內隱於林

館內的鋼管混凝土柱兼顧結構承重，化作室內的「樹幹森林」，將室外的自然光引渡進館內。穿行其間，如同步入一片由書籍構築的密林。

不止藏書 更裝下所有人的日常

它從不是只盛放書本的容器，而是攤開在城市裏的、有温度的公共客廳。順着層層樓梯往上走，喧鬧慢慢沉澱，不同的人都能在這裏，找到屬於自己的一方角落。

孩童天地：把閱讀變成一場遊戲

一樓是整座館最鮮活熱鬧的地方，完全打破了 「圖書館必須噤聲」 的規矩，專門給孩子留足了撒歡的空間。

+ 9

6-12歲的小朋友有兒童閲覽區，桌椅全是兒童友好尺寸，文學童話、觸控有聲讀物擺得滿滿當當，把閲讀變成了像玩一樣的事。

12-18歲青少年專區獨立安靜，成長小說、歷史典籍與課業讀物並排而立，裝得下少年的課業，也裝得下他們的閒趣。

成人閱覽：兼顧消遣與深耕

二樓文學與社科閲覽區藏書充盈，小說、散文、史著、心理、傳記品類齊備。無論只想隨手翻書消磨時光，或是沉心備考鑽研，都能在此覓得一處安穩書桌，安放成年人的閲讀日常。

館內亦藏有滾燙的精神底色：紅色黨建閲覽區匯聚黨史文獻、理論著作與紅色文學，在閲讀之中沉澱初心。

不分界限：接納每一位讀者

這份包容，更落在對特殊群體的細膩關照之中。

銀髮閲覽區貼合長者閲讀習慣，貼心配備放大鏡和老花鏡，寬適座椅與柔和光線，留給長輩一方慢讀休憩的安靜角落。

+ 2

視障閲覽室，則打破視覺的桎梏。盲文讀本、有聲設備、助讀儀器齊備，指尖觸摸盲文、耳畔聆聽書聲，縱然看不見書頁，亦可奔赴浩瀚的文字天地。

流動場域 讓故事與思想在此相逢

每個樓層都有靠窗的閲覽區，不拘坐席，隨意席階而坐。翻幾頁閒書，抬眼望見窗外樹影山光，哪怕靜靜發呆，亦是一種妥帖的慰藉。

+ 3

研討室、報告廳承載讀書會、沙龍分享；捐贈換書中心讓舊書流轉，傳遞陌生人的閲讀温度。

這裏還有外文文獻閲覽區、開放式藝展空間與城市記憶館，在書本之外，也能邂逅藝術與城市過往。

山林之間 看見城市的另一種底色

很長一段時間裏，深圳的公共空間都寫着「效率」二字——賽道是用來奔跑的，圖書館是用來充電的，地標是用來刷新城市高度的，而這座藏進山林的圖書館，悄悄寫下了另一種答案。

從造可用的建築，到造願意停留的風景；從追逐速度高度，到沉澱人間温度。這座藏在林中的圖書館，正是深圳温柔的轉向——將文化藏進山林，也把温柔，安放於普通人的日常。

龍華圖書館（新館）

地址：龍華區觀湖街道松軒社區平安路19號

交通：有軌電車1路大布頭站；公交新瀾公司站、環觀中觀輔路口站等



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】