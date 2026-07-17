深圳「小麗江」龍華上圍藝術村打卡百年碉樓　文藝小店品茶歎咖啡

逛逛深圳最像麗江的古村——上圍藝術村。



上圍藝術村，擁有四百年曆史的古村

這裏是，深圳「龍華八景」之一

深圳上圍藝術村，一座擁有400多年曆史的傳統客家村落，是「龍華八景」之一，坐落在觀湖街道樟坑徑社區。

這裏三面環山，一面傍水，沒有複雜的商業氣息，怎麼看都不像是深圳。如今，穿梭在上圍藝術村裏，那些盡顯滄桑的舊屋都被「改造」，大街小巷處都充滿着藝術氣息，這裏逐漸鮮活起來，也被譽為是「深圳最像麗江的地方」。

這裏有，現存最完整的客家古建築

這裏很「老舊」，街道舊舊的，房屋舊舊的，各個角落都在儘量保留了相對原始的面貌，讓人總有一種恍若隔世的感覺，像是進入到歷史的河流當中。

作為深圳現存最完整的客家古村落之一，上圍藝術村有五座百年碉樓和五十餘棟客家老屋，古建築保存完好，現在還有人居住。踏入其中，每一棟樓房，每一片磚瓦，彷彿都在跟你娓娓道來當年的故事。

這裏充滿着藝術氣息，安逸悠閒

這裏在不斷「更新」，上圍村真正的蜕變其實是從2016年開始，藝術家和設計師們入駐這裏，舊房子、老城牆都畫上了塗鴉。自此，老村重煥新生，還開了各種充滿文藝氣息的寶藏小店和設計工作室，慢慢地有了如今的模樣。

正因如此，這個文藝清新的藝術古村也漸漸小火起來，吸引許多人前往探索打卡。四年前小編去過一次，今天想再好好休閒地逛逛它，看看都有什麼變化。

休閒散步指南：穿梭小巷，走走停停

走進古村，感受古村，這裏不僅體驗原生態的生活氣息，還能撫平都市打工人的煩躁。

上圍村不算大，半個多小時就能走完，所以也有不少人會覺得稍顯無趣；但其實穿街走巷，還是會驚喜不斷，每個角落都能有吸引你駐足停留的魔力。無論是殘舊斑駁有年代感的舊房子，還是精緻有趣的小店，亦或是牆上天馬行空的塗鴉，處處皆風景，只要看到就忍不住拿出手機拍拍拍。

打卡隨處可見的塗鴉牆

隨處可見的塗鴉，是這裏最大的特色之一。大批藝術家、畫家入駐於此，在原有歷史的基礎上，儘可能地發揮創造古村落的魅力。因此舊房子、老城牆、大樹都成為藝術家們的畫布，各式各樣栩栩如生的彩繪、塗鴉、3D壁畫，會隨時出現在下一個轉角，讓你眼前一亮。

+ 5

電影《哪吒》的爆火，上圍藝術村也新增許多以「哪吒」為主題的塗鴉牆，哪吒、敖丙、太乙真人、結界獸......一個個熟悉的熱門角色藏在街頭巷尾，靜靜等待着大家前往尋寶探索；栩栩如生的作品，每一處都很出片！

打卡「搬不走的文物」

村裏的房子都有着上百年曆史，青磚綠瓦，小巷縱橫交錯，碉樓和具有客家特色的圍屋依然保留着，是搬不走的文物。

上圍藝術村的五座百年碉樓如同凝固的時光膠囊，不僅是當地文化的重要載體，更是民國時期社會風貌和建築藝術的珍貴見證。每一座碉樓都各具特色，共同構成了上圍藝術村獨特的風景線，斑駁的印記也讓每一位到訪者有着深刻感受。

打卡藝術家工作室＆文藝小店

就算被改造成藝術村，還是有很多原住民居住在這裏，生活氣息依然濃厚。

除此之外，這裏還有各種充滿文藝氣息的寶藏小店和藝術家工作室，說不定在哪個角落就能淘到有趣的小玩意~

打卡龍華郊野徑—樟坑徑線

從上圍藝術村出發，可通往「龍華郊野徑—樟坑徑線」，長達6KM的森林徒步吸氧路線，在樟坑徑還能直達甘坑客家小鎮、甘坑濕地公園、平湖生態園等地，整體難度不大，老少皆宜，也是附近居民日常散步的綠道之一。

若是時間充裕，漫遊一趟也是不錯的，徜徉在滿是森意的綠道上，感受大自然與鄉野之趣。

小店打卡指南：宜人空間，休閒小院

1. 壹咖CAFE

壹咖cafe是2024年12月在上圍藝術村開店營業，是這裏為數不多的咖啡館。

主理人是兩位小姐姐，將這個原始瓦片屋打造成一個咖啡集合空間，它是買手店，也是咖啡店。店內整體佈置得非常温馨，質樸之中又充滿着復古雅緻的韻味。

一杯飲品，就能發呆一下午

咖啡、茗茶、特調飲品這裏都有，隨意點上一杯，坐在窗邊或是門口處，欣賞外頭的古村風景，也能發呆一下午。簡簡單單的，就很舒服～

2. 雲頂小院（雲頂上茶館）

這裏營業的門店捱得都很近，在壹咖對面的「雲頂小院」，更像是一個「世外桃源」。

這家隱藏在上圍藝術村的新中式茶館，一磚一瓦、一花一草，盡顯慢生活。主理人將小院不斷「翻新」，將舊宅以舊修舊，只為讓生活的氣息更加濃郁，步入其中，無比放鬆。

3. 路口檸茶

如同店名一樣，這是一家開在上圍藝術村入口處的檸檬茶，對於來往的過客作為短暫的歇腳就很是方便。

4. 觀湖街道兒童館

上圍藝術村兒童館是為廣大兒童進行自然探索、美育學習的場所。場館以自然和藝術為主題，免費對轄區兒童開放，這裏也可以說是小朋友們的玩樂天堂。

5. 藝術館

平時喜歡參觀博物館的朋友，藝術村內還有上圍電影博物館、歷代熨斗博物館、解愠圖像書館三大特色館區。不過前往的當天，跑空了，有點可惜；大家可以提前在網上了解或者諮詢展館開放時間～

寫在最後

逛完整個古村，其實花費不了多少時間，慢悠悠的很舒服。村裏大多數都是老人家和小朋友，街道也非常的安靜，一切都是慢慢的，整個人會不自主的放鬆。

+ 3

也許這裏並沒有特別驚豔的風景，或許抱着一顆平常心，不要有太高的期待值，感受下村裏質樸安逸的氣息，也能收穫不少驚喜呢？

上圍藝術村

地址：深圳市龍華區觀湖街道上圍村東區95號

交通：

4號線清湖站，換乘公交M339路至「樟坑徑上圍站」；

4號線至清湖站，換乘有軌電車至下圍站，隨後換成公交或者打車均可達到

自駕導航至「樟坑徑上圍村」，村內車位少，建議停附近停車場步行前往



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