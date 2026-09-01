深圳好去處｜觀瀾河14km碧道踩單車　河邊悠然垂釣　順遊百年古墟

沿河漫步，隨心放空。觀瀾河碧道，騎行、垂釣、遊玩。



深圳的夏天，總離不開水，比起人擠人的海邊，近來更愛找一條沿河的步道，踩着樹影慢慢走，聽河水潺潺，任風裹着草木香撲過來，整個人都跟着慢下來。

全齡友好，每種玩法都很鬆弛

作為深圳五大幹流之一，觀瀾河自南向北穿過整座龍華城區，算得上是本地人的「母親河」。從2023年啟動全線系統化整治，到如今碧水穿城、岸線成景，前後花了三年時間。

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曾經水質欠佳、路過都要快步走的河道，如今早已是水清岸綠的模樣——白鷺掠過水麪，兩岸花樹連綿，成了家門口觸手可及的生態長廊。

這條碧道最吸引人的地方，從來不是網紅打卡的噱頭，而是裝下了普通人日常的鬆弛感。無需複雜計劃，全齡段都能找到專屬鬆弛玩法。

沿河騎行，追風過夏天

14.2公里的騎行道全程平整連貫，沒有斷點，不管是休閒遛彎的騎行新手，還是喜歡刷里程的愛好者都很適配。

推薦從南端鉑洋居公寓附近出發，一路沿河向北，途經小瀑布時，水汽裹挾清風撲面而來，夏日騎行格外清爽。

體力充沛可直達深莞交界折返，全程近28公里；帶娃家庭適合分段慢騎，沿途驛站隨時停靠休息，不追趕行程，只享受沿路風光。

想要體驗感更好，可以選上午10點前或是下午3點到5點出行，光線柔和不曬，河風也最舒服。

悠然垂釣，獨享河畔慢時光

沿線設置的多處垂釣點，總能見到安坐一下午的釣魚愛好者。

魚竿一架，小馬紮一坐，時間好像都慢了下來，偶爾釣上一條魚，旁邊的人都跟着開心。對他們來說，釣獲多少不重要，等魚咬鈎的那份期待，就足夠治癒。

親子帶小孩放電，免費自然遊樂場

小朋友來到這裏便捨不得離開。淺灘捲起褲腳踩水撈小魚，步道騎着平衡車、小單車慢悠悠閒逛，追蜻蜓、看白鷺，哪怕撈到幾尾小魚苗，都能收穫滿滿快樂。

不少家長都說，比起密閉商場，在河邊肆意奔跑的童年，才更鮮活有趣。

一路向北，從綠野花海逛到百年古墟

觀瀾河碧道的妙處，在於它不只是一條單調的步行道，更像一條穿起風景的線，每走一段都有不一樣的驚喜。

龍華文體中心

河畔邊的活力運動場

碧道南段臨近龍華文體中心，專門依託龍華河調蓄池打造了連片運動空間，場館和濱河步道可以通過屋面廊道互通往返。

觀瀾河對岸綠地順着地勢修了兩座濱水籃球場。傍晚迎着河風打球，流水聲搭配籃球撞擊地面的動靜，氛圍感遠超封閉室內球館。

不管是約朋友打球健身，還是帶小朋友肆意跑動，這片挨着龍華文體中心的河畔場地都很合適。

觀瀾河濕地公園

城區裏的生態綠洲

繼續往北走，就到了整段碧道的精華段——觀瀾河人工濕地公園。

近10萬平方米的生態濕地，是名副其實的城市綠肺。春末到秋初，美人蕉沿着河岸連片盛放，粉的黃的花朵綴在綠葉間，風一吹就漾起花浪。

清澈淺灣裏水草輕輕浮動，成群白鷺、水鳥常在水面起落盤旋，落腳覓食。

隨處可見居民慢悠悠散步、小孩在步道上騎車玩耍，整片園區都浸在温柔舒緩的自然氛圍裏。

補給驛站

休憩飲咖好愜意

園內設有龍舟驛站，是片區極具代表性的休憩節點，設計融入本土百年龍舟民俗，也是每年端午觀龍舟賽事的絕佳觀景位。

驛站臨河而建，這裏配有一間臨河咖啡店，騎行或徒步中途累了，正好進來歇腳，點一杯飲品，隔着玻璃窗就能眺望河面波光，被草木花香環繞，慢悠悠休整再繼續趕路，氛圍感直接拉滿。

觀瀾古墟

河畔的百年煙火氣

從濕地公園往北騎行大約半小時，畫風就從清新自然，轉成了厚重的嶺南古韻。

這裏是深圳現存不多的清代墟市——觀瀾古墟。青石板路順着街巷鋪開，騎樓、碉樓、紅燈籠長廊錯落其間，還保留着百年前商貿重鎮的格局。

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一邊是古墟里的人間煙火，一邊是河畔舊址的靜謐古樸，隔着一河碧水相望，像翻開了一本藏在城市裏的舊時光畫冊。

其實比起網紅打卡點，觀瀾河碧道更像一個屬於周邊人的日常自留地，不用羨慕別處的河景，家門口就有這樣一片綠意與煙火，本身就是件很幸福的事。

觀瀾河碧道

交通：

公交起點：深圳市藝術高中站

公交終點：北部水源管理處站

推薦騎行路線：鉑洋居公寓→龍華文體中心→龍舟驛站172花植→觀瀾河濕地公園→觀瀾古墟→深莞交界處（可原路折返）



遊玩tips：

1. 河邊蚊蟲較多，出行記得備好驅蚊液與防曬用品

2. 雨後可能出現漫水路段，騎行請注意安全



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