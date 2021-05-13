林綸詩專欄｜歌詞心頭好｜鄭中基作為樂壇台柱的延伸

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-05-13 15:00

鄭中基在演唱會中，有一「廢中論樂壇」的環節，講講新男女歌手，然後當然就是叫大家支持香港樂壇。

文： 林綸詩

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這個環節儼如Chill Club頒獎禮的微型版，一大部份在於Joey Tang及太極等人也是Chill Club 的駐場樂隊，我那場，他請了林家謙，歌與歌之間，來個微型訪問，但叫他什麼也不要答，因為報紙和大眾會亂詮譯。這行徑完完全全明寸媒體說家謙在Chill Club頒獎禮黑面的事，內容不詳述了，但那一刻覺得鄭中基真的成為長輩了。

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自從疫情以來，多年被批「已死」的香港樂壇，竟然因為大家留港留家，多了時間聽歌而有共同復蘇的迹象。其中林家謙的《一人之境》在社交距離當道的年代固然應景，另一功臣自然就是Chill Club及《全民造星》。這絕對是ViuTV的功績，鄭中基也在演唱中多謝ViuTV在這段對藝人特別艱難的日子裡，找他出演電視劇及唱主題曲。看來鄭也成為ViuTV旗下的忠心一員了。

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那個堪稱象徵改朝換代的頒獎禮，若算上鄭中基和林二汶（同是ViuTV在這段時間具慧眼地邀請擔當非歌手的角色，二汶為《全民造星》評審），以及曾重點邀請上節目的Serrini、林家謙，ViuTV在今年的樂壇史中，絕對成為最強樂壇推手。而這一點，鄭中基在是晚演唱會中，是刻意強調的。

鄭中基爸爸鄭東漢作為香港大唱片公司台柱，那晚看著鄭中基繼承著這份對後輩的鼓勵和對樂壇宏觀的寄望，甚有意思。作為樂迷，也衷心希望香港樂壇有天也可回到鄭東漢年代的輝煌。

（專欄「歌詞心頭好」周四刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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