林綸詩專欄｜歌詞心頭好｜香港人久違了的新日常

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-05-20 17:00

編按：今期流行鏡男團與林家謙，香港歌手與創作人氣場驚人，樂壇氣象萬千，有人一出唱片即斷市，有歌曲被推爆音樂平台排行榜。林綸詩從林家謙、男團與Jace談起，淺談香港音樂出路。

林家謙成頒獎典禮大嬴家、MIRROR演唱會爆場、ERROR以綜藝新實力搶眼球、Jace（陳凱詠）首張唱片賣斷市……疫情來本土消費，除了金錢還有時間，在香港聽歌睇騷講音樂，突然成為香港人久違了的新日常。身為香港樂壇死忠，一直盼到的香港樂壇「死而後生」終於來到。

文： 林綸詩

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疫情令多個行業大洗牌，音樂表演和出版也是首當其衝，但想不到有危便有機，音樂電視節目、串流音樂平台的獨家音樂會/訪問，令舊樂迷更集中香港音樂，令新樂迷更留意到本土音樂，多久沒聽過老中青談論香港音樂，年青一代不止談K-pop，年老一代竟然品評MIRROR成員，我這中年人深感這十年也沒有如此熾熱的香港音樂氣氛了。

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上個月一班樂評人舉辦了香港樂評選2020 ，其中一個項目是《香港樂評年度樂壇事件》，分別選了「疫情重創現場演出」和「付費網上音樂會成新趨勢」。2021年陸續更有廣告品牌找來新一代當紅歌手搞網上音樂會，也有免費頻道為了打出名堂而用音樂節目來吸睛，香港樂壇新一代終於重新成為香港吉祥物兼代言人，這個意義上，是令人興奮的。

說回香港樂評選，當中很多得獎單位也是我的心頭好，顛覆香港女歌手形象的Serrini、潛力無限的Jace、唱作清泉黎曉陽、新單位南洋派對，都是好推介。這個專欄以歌詞為主，當然要重點提介香港樂評年度歌詞得獎《阿茲與海默》，由王樂儀填詞，黎曉陽主唱。講腦退化，與陳奕迅《我們萬歲》異曲同工，談愛情中的失憶，是現實的情歌。

你快忘掉我 懇請捉緊我 再教你開關 冷氣與燈光 皺紋和白髮 風已刮到太稀薄 不過你留在海傍 說煙花燦爛過 Oh 怎麼一生都即將花光 回頭連衣衫都著錯 偏偏識過馬路走到海港 你若遺忘叫阿茲 我又是海默嗎 不過你留在海傍 說風景裡是我

（專欄「歌詞心頭好」周四刊出。原題〈樂壇新氣象？〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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