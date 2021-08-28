廣告界傳奇｜貼滿A3紙就取得大生意？｜乜都有哲學｜連載之十二

記得有一個周末，老闆要求我做一個越簡陋越好的三年（廣告）方案。我用了兩張A3紙，畫了一個不太整齊的四方格，裡面寫了一連串的方案。整個提案共24張紙，用跟 IBM 標誌一樣的藍色的箱頭筆，沒有照片，沒有圖像，只有兩三個蘋果批似的圖案。

一個IBM周末 ｜ 文：吳文芳

當客戶從東京來到我們會議室的時候，在裡面等著他的，是曾於多倫多服務過這位客戶的加拿大客戶總監。在客戶的參與下，我們將A3紙一張一張地釘上牆。24張紙貼完後，成為了一列火車。當時我興奮到不得了，一個那麼值錢的客戶，用幾十塊錢就給拿了下來。

突然間，我們團隊的信心加強了，也有了屬於自己的「DNA」。老闆最後問大家，我們下一步要做什麼？我不敢說出來，但有人說「本地客戶！」兩個月後，我們就拿下了香港地鐵。

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我這個老闆叫 Alan Farlington，而我的伯樂 Grace想要我出任創意總監的時候，他提出了反對。但Grace一意孤行，我也用了實際行動證實我的能力。後來我與Alan變成了好朋友。其後，他發展了台灣市場和中國市場，成為了亞太區總裁。本來他是可以問鼎國際主席的，但在一次會議中，他不同意總部的財政總監要求他關閉曾經為公司賺了很多錢，但剛那兩年業績不佳的公司。Alan 的答案是「Only over my dead body（除非在我的屍體上踏過）」。之後，他就離開了智威湯遜。

他教了我許多東西，也給了我許多工作上的智慧，包括了「快、準、狠」；永遠問自己「還有更好的方法做得更好嗎？」；「只有天天在贏，每天的24小時就會是快樂的」。

香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳（圖右）與嘉賓施養德（圖左）作視像專訪（照片由香港電台提供）

第十二集受訪嘉賓：廣告創作人、收藏家施養德｜施養德是香港第一代的廣告創作人，並創立「養德堂」。他曾出版不少雜誌，當中最為人熟識的，應是《清秀雜誌》，他更引入外國雜誌，以中文出版。其後，施轉戰上海，開設創意家居店。



（本文不代表藝文格物立場）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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