尚氣｜MCU首現中國神話元素　還原《山海經》神獸帝江九尾狐獙獙

萬眾期待《尚氣與十環幫傳奇》終於公映，用七八十年代標題黨風格文字來形容它，可以這樣寫：孩子因愛而生，老爸因愛而狂。對啊！就是有點老套，卻又終於有點進步。比較近大台電視文化的話，又可以這麼理解：MCU《愛·回家》格鬥版 = 《尚氣》。

情節不用劇透也能猜得出，吸引我的除了角色背景一改再改之後算是有個規模，還有電影到了後半部還原《山海經》的情節。

Morris是梁朝偉（文武，即係男主尚氣個千年老竇）在大羅秘境、陳法拉（尚氣母親映麗、文武妻子）故鄉抓來的神獸。牠的出現，帶動了整個情節發展。這個可愛神獸乍看就是眼熟，再看牠帶角色進入大羅後有九尾狐等神獸四圍走，後來那個黑暗世界大門飛出來的，就是獙獙。

+ 10

在電影裏，偉仔發現大羅秘境是他唯一征服不到的地方，從他努力翻書（他本尊真人其實都甚愛看書），終於找到這個地方。而他翻的到底是什麼書，幾可肯定，就是《山海經》。

Morris原型帝江在《山海經》裏，是身處天山、六足四翼「渾敦無面目」卻又「識歌舞」的可愛神獸，牠在電影裏也恰如其分，與「滿大人」演員一唱一和紓緩氣氛。古籍不乏外形近似帝江的神獸，電影這個編排可以說是盡得偉大祖國的古文明精髓。

MCU向東取材，算是有些料到；最後出現的龍，亦做得比原生文化民族近年做過的更有效果——全球影迷都欣賞得到了嘛。情節推演當然有不少為打而打的場面，神獸角色精密巧繪則可彌補這類粗疏。

看一遍，數不清認不出每個神獸（我只認得三個），看來需要再看一次，印證一下......當然，偉仔都值得一睇再睇啦。

（本文不代表藝文格物立場）

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