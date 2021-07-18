寫真集挑戰書展事業線　代理商開腔回應最好賣是陳惠敏｜書展2021

書展首天，網絡主播宣娜（Sheena）在寫真集代理商攤位宣傳自己的寫真集。

Hello 你好，我公司只是發行商，並不是出版商。我們在書展只是替一些獨立出版商出書作一個平台替其銷售，不知你想查詢的對象是否正確。

記者傳遞了邀請短訊後，得出以上回覆；當中的標點符號是記者補上的，原來的僅是文字。回答者是青揚社負責人林先生，打從一開始就非常謹慎，只因他要看守的攤位，發售的乍看就是貿發局曾「取締」的書種。

青揚社是本地著名發行商，主打報刊雜誌發行（即是批發），真的做到「落地貼市」，許多雜誌漫畫能進駐便利店與報攤，都多得他們幫忙處理物流；今天紙媒成品仍能在市面唾手可得，還得依靠這個物流網絡。不過，許多書展讀者並不大了解他們的業務性質，以為他們在書展現場發售的，就是他們出版的。嚴格來說，他們有印刷的紙張都是單據，亦有印宣傳品，就是沒有一頁是書的。他們不是出版社，更不是出版寫真集的書商。

首賣寫真集那年，同時賣陳志雲與古巨基

他們十二年前（2009）擺攤：「剛剛開始的時候，我們只有一個booth。我們當時的初心，是將我們代理的雜誌和書，希望它們能在書展上有個平台，因為有時一間出版社只出版一本書，沒可能要他出一本書去申請一個攤位；不如我們就set一個攤位，給大家一個平台。」由於他們只是發行商，根本不知道出版社那一年出什麼書，在無法預測的情況下，碰巧有出版社出版明星書，找他們代理，於是就將這些書種帶進書展，接下來的談話簡直是一場書展口述歷史：「如果我沒有記錯就是古巨基，那時他有一本《IQ王》，還有陳志雲的《志雲飯局》，當時還有一本寫真，不過不大記得是哪一本。就開始了我們在書展申請銷售（的歷程），延續到今年。」林先生公司的角色也被動，無法知道出版社作品如何，只能處理銷售部份。

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「當初我們決定去做這件事（擺書展）的時候，並沒有想過要賺錢的。可能就是棟個公司名下來（編按：參展商需以機構名義參展），起碼讓人知道我們公司是在做什麼；至於賺蝕，當時真的沒有想過。」畢竟他們的日常業務就是代理出版物的物流部份，不是以零售為主；在書展這種場合，有許多不可測的情況。

夏天為大地帶來......

記者問及貿發局會不會「查詢」、「管理」他們的書種。「這要說一說我第一年完成了『明星啲』的書、第二年都是明星、寫真的書之後，（出版社）就開始聯絡我們。可能是覺得我們做得好，又可能是看到我們有賣寫真也不錯，之後就每年都找我們。不過我們都不是只做寫真……」他在攤位指點平放著的幾種食譜書和文字書：「好像今年《陳惠敏傳奇》就好好賣。」

7月13日書展展前記者招待會上，貿發局提到1998年之前的書展，仍有帶色情與暴力成份的讀物「包膠」參展；當年聽取各界意見後，當局決定「取締」。

「（笑）其實我們並不是只做寫真。」總之出版社有興趣找他們在書展發售任何書種的書，他們都會做。「可能就見我們『做開』就找我們做吧。至於TDC有沒有查詢，其實近幾年是沒有的，（初期）要提交一些資料給他們。」問到是TDC主動請他們提供，還是自己主動提供，林先生說：「他們都會問的。當然，在書展發售的都是一級的書，不會做不是一級的，都符合書展的規定。」他指，這些年來貿發局都沒有對他們有阻撓和限制，總之自己賣的都合法就可。

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問到有沒有人曾經投訴過，林先生說，近幾年並沒有人投訴，不過初期旺盛的時候，就真的有些聲音，說在書展這麼是「不雅」、「風氣不好」，「總會有的。不過一級還是三級是要界定的，畢竟是兩回事」。意思就是，總之書種被定為一級的，書展場合總會容納得到：「不犯法的，又符合書刊條例或淫審標準的。」

今屆文字書比寫真集好賣

問到文字書與寫真集的比例，「用今年去比較就不大適合了。因為今年賣的寫真，都是上年出版的」，上一屆因應疫情而取消，今年舉辦前，當局與書商其實都要觀察，到底能否開辦。於是，今年銷售情況難用於參考。「今年倒是文字書好賣。」他指的是《陳惠敏傳奇》，也是屬於明星書，此書作者是文化界知名人物、作家沈西城。「今年的確是沒有一本新的寫真是由我們幫忙處理（發售）的。」

林先生表達了出版社對疫情的憂慮，不管是專出寫真集的出版社還是其他，今年為書展出書的風險是太大了；就算順利舉辦，當中的防疫措施也可能令人卻步——例如要檢測才可進場？要打針才可進場？在開幕前，這些資訊都不確定；若不是連續幾天沒有本地確診，今屆書展都未必能舉辦得到。「今年是沒有（新書）的，即是我們（代理的出版社）沒有新書，除了這一本（《陳惠敏傳奇》）。」反而寫真集銷售比較不理想。

書展首天，網絡主播宣娜（Sheena）一出場，就吸引一批龍友拍攝。

問到寫真賣得多還是圍觀者更多，會不會旺丁不旺財。他分析說，都要看是誰的寫真。知名的，自然賣得比較好；為拍攝給自己留念的、就要看運氣、寂寂無聞的，就少人買。「所以好靠宣傳，看她們在哪個平台宣傳，吸引誰來買。」

從第一年租一格只有三四間出版社，到今年累積合作的出版社有三四十間，在這個規模下，他們維持只租兩格；今年政府有資助，才租三格。「第一年不是在一樓的，而是在Hall 3的。」即是說，古巨基與陳志雲的書，當年是在宗教書（例如佛教區）或是文具區附近的……「自第二年開始，才進駐Hall 1。」

談到申請攤位的無可預測：「我們是很被動的。一月申請，七月書展，根本不知道（他們代理的出版社）會出什麼書，又不知道有沒有人來找我們。」牽涉生存之道——如何做到收支平衡？他們畢竟是批發者，出版社供貨的折扣與零售之間的差額……這時，他分享經營方式：宣傳板費用需由出版社負責，在成本上已解決了一部份。看看宣傳板，他們就是直接地貼在攤位，裝潢成本由出版社分擔，林先生就負責安排零售的人手。可是，每屆都有寫真集女主角來到現場與眾分享自己的美貌與體態，攤位秩序方面又會不會增加成本？

龍友樂園是怎樣煉成的

林先生說：「現在是沒有當初那麼瘋狂。第二三年——周秀娜的年代，當時未有（本地）出版發行寫真……（人物）未那麼流行，FANS是會『瘋狂啲啦』；近年沒有了，年年都是那一班（粉絲）買書。」每次女主角來到現場，都能帶動銷售：「都有二三十個。」

書展仍未結束，又有誰會想到最有人氣的「寫真區」一眾女主角，銷量不比陳惠敏大叔？香港書展就是這麼神奇：文字書竟比圖像寫真來得吸引。

（本文不代表藝文格物立場）

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