深圳好去處｜大芬美術館免費展覽　覆蓋油畫、裝置、雕塑、潮流IP

夏日炎炎，周六日想找個地方約會，卻還在煩惱去哪裏玩的小夥伴？不妨看看這兒，冷氣夠足，藝術感拉滿，大芬美術館深圳免費新展，無需預約，一口氣還可以打卡4場展覽。



覆蓋了油畫、裝置、雕塑等藝術作品，除了看展，美術館裏還自帶光影效果，分分鐘解鎖質感大片！深圳夏日一定要去的打卡點，跟着小編一探究竟吧！

1. 《客家印象》

本次展覽具有豐富的客家色彩，畫作主題多圍繞集傳統禮制、建築藝術和人物肖像等，既含有客家人遷徙途中已形成的獨有文化和已深植於最深處的儒家思想文化，同樣也表現了「崇祖先，重教育」是客家文化。

2. 《大芬當代潮流IP畫廊聯盟展》

大芬當代潮流IP畫廊聯盟展甄選了大芬油畫村11間俱備行業高度和影響力的原創潮流畫廊，旨在重塑大芬油畫村文化藝術形象，引領潮流、跨界合作，促進產業發展。

展出的IP潮品、油畫、雕塑，藝術裝置等作品，深受深圳人的喜愛。通過該展覽，展示了大芬油畫村藝術生態的活躍，文化內涵的豐富，園區經濟的活力。

3. 《神與物遊》

該展覽彙集了國內油畫風景領域最具代表性的四十餘位畫家的90件代表作，它代表了中國當代油畫風景創作的最高水平。

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中國油畫家深入地研究中國傳統文化藝術，立足本土，以各自獨特的方式進行創造。在與風景的對話中關注人與自然、人與社會、關注當下與歷史的問題。風景，不僅引起了藝術家諸多的思考，風景的呈現與展示——也顯示着藝術家的堅守與獨知，同時是以自己的藝術語言對鄉愁的表達與風景的認同。

4. 《遊光揚聲》

這個展覽主要展出2019-2022年入選國家級、省級展覽的部分優秀作品，涵蓋了中國畫、油畫、水彩（粉）畫、綜合材料繪畫等多種藝術形式。

這些作品體現了藝術家們對當代社會生活的理解，深刻反映出積極的創作熱情和精神面貌，表現手法極具個性和多元化，風格多樣的作品在創作題材和表現內容上緊跟時代潮流，傳遞出敏鋭的觀察視角，用繪畫之美傳遞文明之光，整體面貌呈現出大芬多元、開放、融合的藝術生態。

現場的畫作十分精彩，若感興趣，可以要來現場感受一下藝術的魅力。

展館：大芬美術館

展期：即日至7月5日

時間：09:30-17:30️（周一閉館）

門票：免費，無需預約

地鐵：深圳地鐵大芬站A1出口步行500m



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