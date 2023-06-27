深圳好去處｜迪士尼古董玩具藏品展　福田中洲灣打卡順訪蔦屋

今年是迪士尼Disney成立的100周年，在深圳市福田區中洲灣C Future City有這麼一個迪士尼古董玩具展，小小的屋子充滿着年代感和故事感，彷彿進入了一個屬於玩具的奇妙世界。



展覽基本上都是迪士尼主題的相關收藏，涵蓋了30～90各個年代的古董玩具，米奇、米妮、唐老鴨、小飛象、巴斯光年……這裏有不同年代、不同品牌的玩具，它們的身上都有着屬於自己的時代印記，那是屬於早年藝術家們的執着與浪漫。

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30~90各個年代迪士尼Disney的藏品

這個區域展示了30至90年代期間的藏品，能欣賞到很多同款玩具不同年代的特色，每一款依舊是色彩飽滿，細節豐富，還能看到各個年代中非常罕見的出品系列。

傳奇品牌，早期的古董玩具

古董玩具陳列專區包含了玩具歷史上非常卓越和重要公司的作品，能欣賞到不同傳奇品牌、藝術家們的傑作，最早的來自19世紀80年代，最晚的是1985年，橫跨一個世紀。

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古童玩具的質樸特性尤為珍費，「越老的玩具，其實就越純粹」，若是恰好路過，別錯過藏在角落裏的浪漫，不妨進來仔細感受一下，體驗一場跨越百年時光的奇妙對話之旅。

MEME古董玩具藏品展

地址：深圳福田區中洲灣C Future City B2層B226 RelaZzz gallery（近蔦屋）

時間：2023.5.1-8.13

門票：免門票，免預約

交通：地鐵9號線下沙站B口

️Tips：展覽設在商場裏面，不算特別大；離得不遠或者逛商場的時候可以順路去看看～平常心打卡噢！



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