產後便秘｜中醫解釋孕婦產後便秘4個原因 推介2款茶療潤腸通便

產婦分娩後一般需要數天時間讓腸道功能恢復正常，但不少產婦會持續受便秘問題困擾。以下會由王曉新中醫師分析新手媽媽持續便秘的成因，並從中醫角度解釋4大類型的產後便秘。她表示，若便秘情況不太嚴重，可嘗試兩款茶療，以改善問題。

（資料授權：王曉新中醫師 IG @amywong_ec）



產婦便秘的4大原因

1.產褥期腸胃功能較差，加上活動量減少，減弱大腸的蠕動功能。

2.腹部肌肉和盆底組織變得鬆弛，減弱排便力量。

3.傷口疼痛，抑制排便意欲。

4.營養過剩，蔬菜、水果攝取量相對減少，纖維不足。

由於分娩過程大耗氣血，容易造成「亡血傷津，腸道失潤」，產後便秘可分爲4種類型。

1.血虛腸燥

症狀：大便乾結，數日不解，或解時艱澀難下。可伴有頭昏眼花，面色蒼白或萎黃。

方藥舉例：潤腸丸加減。當歸、何首烏、熟地、肉蓯蓉、桃仁、火麻仁、柏子仁、黑芝麻等。

2.陰虛內熱

症狀：大便乾結，數日不解，或解時艱澀難下。可伴有兩顴泛紅，手足心熱，盜汗，心煩，口乾舌燥。

方藥舉例：增液湯加減。玄參、生地、麥冬、玉竹、百合、沙參等。

3.氣虛無力

症狀：大便質軟，排便無力。可伴有精神疲倦，少氣懶言，容易氣喘，自汗，頭暈目眩。

方藥舉例：補中益氣湯加減。黨參、黃芪、陳皮、茯苓、白朮、白扁豆、炙甘草等。

4.氣滯腸阻

症狀：腹部脹滿不適，腸鳴矢氣，大便偶結偶溏。多伴有情緒不穩定情況。

方藥舉例：柴胡舒肝散加減。香附、柴胡、枳殼、枳實、厚朴、陳皮、大腹皮等。

茶療推介：蜂蜜芝麻潤腸茶

材料：黑芝麻粉2湯匙、蜂蜜適量

做法：黑芝麻粉放杯中，加入熱水調勻，待水溫下降後，加入蜂蜜調味，即可飲用。早上空腹飲用效果較佳。

功效：滋補養顏，潤腸通便

茶療推介：無花果合桃炒米茶

材料：無花果乾5粒、去殼合桃5粒、炒米茶1包

做法：全部材料洗淨，放入鍋內，加入1000毫升清水，煎煮15分鐘，代水飲用，並食用無花果及合桃。

功效：滋陰益腎，潤腸通便

王曉新中醫師

《本文內容獲王曉新中醫師授權轉載》

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