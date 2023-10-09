小產後要坐小月子分階段性復原身心靈健康 附坐小月每周食療餐單

想做媽媽不容易，而十月懷胎過程中，可因胎兒本身或母體因素而小產，或由於其他因素而需進行人工流產。《濟陰綱目》中強調「小產重於大產」。小產對母體來說是一種傷害，故順產要坐月子，小產後亦要「坐小月子」，以幫助身體與心靈復原，才可準備下一次懷孕。

撰文：博愛醫院林夢納中醫師



中醫調養三階段

從中醫角度看，女士多因先天腎氣不足，後天脾胃虧虛，以致精血不足以濡養胎兒而流產。其次，飲食不健康或情志不調等可令子宮內氣血鬱結，阻礙胎兒發育而流產。小產出血量多、元氣耗傷，常伴隨氣血虧虛、血瘀等情況。

調養第一階段以「祛瘀生新」為主，促使子宮內的惡露排出，有助新的子宮內膜重建。若處理不當，殘瘀並感染邪毒——即宮腔內感染，見發燒、腹痛等症狀應盡快求醫，切忌盲目進補而不顧內因。惡露排淨後，第二階段主要「健脾養胃，調補氣血」，常用藥有黨參、黃芪、當歸、生地、陳皮等。最後「腎主生殖」，所以第三階段著重「調補肝腎」，強化生殖系統功能，以準備下一次懷孕。

生活調理不馬虎

流產後兩周內需飲食清淡，避免煎炸、燒烤、辛辣等刺激性食物，亦不宜飲用補藥酒，以防傷口發炎。其次，女士身心都需要時間調適，所以避免過度勞累和劇烈運動，盡量休息忌熬夜晚睡。另外，切忌太快發生性行為，建議完成「小月子」後再進行，確保有足夠時間讓子宮修復，建立良好的環境迎接寶寶再次到來。

重視預防性治療

針對滑胎（反復自然流產三次或以上）的問題，中醫主張「預培其損」、「防重於治」的治療原則。一般而言，孕前治療以補腎健脾為主，根據個人體質及臨床症狀，加以清熱、活血、理氣、消癥等法，為孕後的臟腑氣血打好基礎。而孕後需採取安胎治療，基本原則重在補腎健脾、益氣養血固沖，從而達到固胎、養胎之功。可見，中醫「治未病」的思想貫徹於滑胎的防治始終。

坐小月養生炒米茶推介



**注意：

1. 每日兩至三杯，不宜以茶代水。

2. 如喝後身體不適，例如喉嚨痛、腹痛等，應停止飲用。

3. 建議先向專業中醫師咨詢最適合自己的食材配伍，以免出現不良反應。

第一個星期：紅米1湯匙、白米1湯匙、陳皮1角、南棗2枚、益母草9克

功效：健脾補氣，去瘀生新

做法：

1. 洗淨紅米、白米，放入燒熱的鍋上炒熱

2. 剪開南棗

3. 將所有材料放入茶包

4. 將茶包放入1-1.5公升清水中，煲20-30分鐘

第二個星期：紅米1湯匙、白米1湯匙、陳皮1角、沙參9克、桂圓3顆、無花果1顆

功效：補氣養血，寧心安神

做法：

1. 洗淨紅米、白米，放入燒熱的鍋上炒熱

2. 無花果切塊

3. 將所有材料放入茶包

4. 將茶包放入1-1.5公升清水中，煲20-30分鐘

第三個至四星期：紅米1湯匙、白米1湯匙、黑米1湯匙、桑寄生9克、無花果1顆、枸杞子9克

功效：健脾補氣，調養肝腎

做法：

1. 洗淨紅米、白米、黑米，放入燒熱的鍋上炒熱

2. 無花果切塊

3. 將所有材料放入茶包

4. 將茶包放入1-1.5公升清水中，煲20-30分鐘

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