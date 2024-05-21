新年爸媽龍B講座｜皮膚科醫生拆解常見媽媽及兒童皮膚病「濕疹」

龍B講座｜早於4月20日「01親子」已舉行「新年爸媽龍B講座」，當日吸引逾400個家庭到場參與，現場更派發豐富福袋及大獎，場面熱鬧。當天其中一場講座「常見媽媽及兒童皮膚病」，由皮膚科專科醫生陳厚毅主講，分析濕疹成因、處理方式以及藥物和非藥物的治療方式。



懷孕期間常見四大皮膚問題

1. 荷爾蒙出現重大變化，就連皮膚也會受到影響

2. 皮膚痕癢

3. 暗瘡

4. 孕斑

若孕婦於懷孕期間出現濕疹 分娩後同樣有機會復發

約40%孕婦會在懷孕期間出現皮膚痕癢、皮膚乾燥及濕疹。陳厚毅醫生指「即使在懷孕前未曾患上濕疹，於懷孕期間亦可能出現濕疹問題，而濕疹於分娩後仍有機會再次復發。」，所以孕婦必須留意自身皮膚狀況。

有研究指出，每五個香港人就有一個有機會患上濕疹，而慣常病發於嬰幼兒至小童階段，但亦可於成年以後才發作。

皮膚科專科醫生陳厚毅為「孕媽皮膚問題」講座擔任講座 (黃寶瑩攝)

濕疹四大成因

1. 遺傳因素

大約七成病人有家族過敏歷史，若其中一位家長有過敏歷史，濕疹機會率會增加兩至三倍。如果父母都有過敏歷史，濕疹機會率會增加三至五倍。

2. 環境因素

氣溫及濕度變化，或者接觸致敏原都會引致過敏反應，例如塵蟎，塵埃，貓毛，金屬，橡膠。而接觸化學物質同樣引致刺激反應，例如清潔劑，水，火酒，汗。

3. 自身免疫失調

情緒困擾以及睡眠不足狀況也會引發濕疹。

4. 藥物及飲食

藥物引致濕疹狀紅疹十分常見，例如血壓藥，去水丸，膽固醇藥；食物過敏；食物添加劑，例如防腐劑，味精，色素。

濕疹症狀別輕視 隨時引起急性紅疹及慢性紅疹

濕疹症狀多數是痕癢、皮膚乾燥、脫皮，甚至引發急性紅疹（粒狀、金錢狀、斑塊狀、水泡狀）、慢性紅疹（樹紋狀皮膚增厚或結節性癢疹）。「濕疹常見併發性如繼發性皮膚感染，想帶來局部或全身性，令皮膚感染細菌 / 病毒 / 真菌，甚至出現感染性休克」陳醫生指症狀輕重皆有，請忽輕視症狀而延誤就醫。

市面上四大檢測方法 皮膚科醫生逐一拆解 (圖片: FreePik)

市面上四大檢測方法 皮膚科醫生逐一拆解

1. 血液檢查免疫球蛋白E (IgE)水平，嗜酸性白血球,，致敏源測試

只需要抽取少量的血液能檢測多種常見致敏源，例如塵蟎、寵物毛髪、花粉、肉類、雞蛋、海鮮等等。再配合相關病歷，較容易找出致敏原因。

2. 皮膚點刺測試 Skin Prick Test

將少量致敏原刺入表皮層，能同時檢測多種常見致敏源，約15至30分鐘內會有結果。這測試方式適合任何年紀人士，尤其是嬰幼兒。

3. 皮膚貼布測試 Skin Patch Test

能準確地找出會引致接觸性皮膚炎的致敏源，先將常見致敏源例如金屬、橡膠、防腐劑、香水、藥物等等，放進貼布內，然後貼在皮膚上48小時。這方式需要於48小時及96小時後讓醫生檢查結果。

濕疹治療方式（非藥物方式）

1. 經常塗上低敏潤膚膏，保持皮膚濕潤

2. 洗澡時間不宜太久，用溫和和暖水洗澡，避免使用番梘

3. 穿着通爽和合身的純棉衣物，避免使用過多洗衣物品

4. 保持家中環境清潔，定期更換床單，避免地氈和絨毛玩具

5. 避免進食會引起過敏反應嘅食物，減少經精製和加工嘅食品

6. 避免在酷熱和陽光猛烈的環境作戶外活動，出汗后要用毛巾抹汗

7. 保持心境愉快，作息要定時

濕疹治療方式（藥物方式）

1. 外用類固醇藥膏

副作用：皮膚變薄，毛囊發炎，變色，玫瑰痤瘡，青光眼，白內障，增加感染風險。

2. 外用非類固醇藥膏

A. 外用免疫抑制劑（topical calcineurin inhibitor）

尤其適合眼部附近皮膚，皮膚摺位，頭幾天使用常出現輕微灼熱和刺痛的感覺。

B. 外用PDE4酵素抑制劑 (topical crisaborole)

能有效控制輕微至中度濕疹，最少年齡三個月以上就能使用。在正常情況下，人體內的磷酸二酯酶4 (PDE4酵素) 協助身體調節發炎機制。濕疹患者皮膚細胞中的PDE4酵素可能過度激活，引致皮膚發炎。

濕疹治療方式（口服藥物方式）

1. 口服抗組織胺

第一代抗組織胺：令病人有昏睡的感覺。而這方式有很多不良的副作用，尤其是老人家，例如頭暈、口乾、便秘、小便困難、增加跌倒的風險。新一代抗組織胺：非常低甚至乎零睡意，不影響工作，沒有第一代的副作用。

2. 口服類固醇

只能短暫地用於急性發作，停服後常常會引致病情反覆，而且更加多的副作用，例如嚴重感染、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、影響生長發育等等。

3. 傳統口服免疫抑制藥物

環孢素 Cyclosporin、甲氨喋呤 Methotrexate、硫唑嘌呤 Azathioprine、黴酚酸 MMF。傳統被用作替代口服類固醇的長期藥物，而副作用是嚴重感染、肝功能受損、腎功能受損，可能增加患上皮膚癌或其他癌症的風險，不育或畸胎。

濕疹治療方式（生物制劑）

1. 注射型生物制劑

Dupilumab、抑制白細胞介素-4 （interleukin-4）和白細胞介素-13 （interleukin-13），第一款獲美國食品藥物管理局(FDA)批准生物制劑。6歲以上病人已可使用，每兩星期作皮下注射，而副作用就是注射部位腫痛、眼乾、結膜炎、感染。

2. 口服生物制劑

Janus激酶抑制劑 (JAK inhibitor) 、Abrocitinib (Cibinqo®)、Upadacitinib (Rinvoq®)，12歲以上病人已可使用，每天服用一次。而副作用就是嚴重感染、嚴重心臟相關事件、惡性腫瘤、血栓。

而 JAK 抑制劑是近年面世的濕疹藥物，本身是細小分子，可供口服。這能精準抑制JAK受體，以消退皮膚發炎及消除痕癢，而且治療效果迅速，通常幾天至一兩星期內見效。