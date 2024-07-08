7月新手爸媽講座｜送出近$10萬豐富禮品 奶瓶/發聲書/奶泵/吸塵機

《香港01》旗下「01親子」於2024年7月14日(星期日)再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連四場新手爸媽免費講座，題目包攬「如獲至寶，一切從母乳開始」、「產後坐月調理攻略」，「產後全方位調理」以及「產前後痛症舒緩教學」。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

講座報名

Hegen 禮品包

講座大獎【1】b&h 𝐇𝐞𝐫𝐚 𝐁 醫院級電動雙摩打奶泵

升級雙摩打設計，可獨立調節左右2邊吸乳模式/力度/頻率，更精準配合2邊乳房需要；

獨立雙管設計, 可選擇單泵式雙泵使用，隨心切換；

防上逆流技術，減低奶泵故障和機內細菌滋生，安全衛生；

108種組合，緊貼不同體質需要；

智能變頻：吸力呈現有規律的柔和變化，激活乳腺，排出更多奶量，縮短泵奶時間；

3檔頻率，更肖精準配；

輕觸式顯示屏，清楚顯示單/雙邊吸乳，設定及狀況，使用時間及電量等資料；

機身輕功細小，僅重380克

講座大獎【2】迪士尼美語世界 Play Along！ 幼兒音樂發聲書及手偶套裝

體驗式學習Learning By Doing！3. 適合0-3歲寶寶，發聲書包括4首迪士尼美語世界原創音樂，用音樂配合手偶玩具，以體驗式快樂學習。

講座報名

講座大獎【3】Hegen 禮品包

由初生奶樽開始，Hegen 陪伴BB成長，專業人士建議由BB 9個月起轉用奶咀以外的飲食工具，所以 Hegen 的飲管杯就可以是一個很好的選擇。BB沿用同樣手感的樽，同時可以學習使用飲管吸啜，既有安全感，亦可以訓練口腔不同小肌肉，以助牙齒成長。

BB漸漸成長的時候，會開始模仿大人的動作，例如大人的飲水方法，所以 Hegen 的360防漏飲水杯，可以讓BB學習大人飲水，但又不會因流速太快而出問題。

Hegen - PPSU防漏飲水杯 240ml/8oz (紫色)

Hegen - PPSU方圓型寬口飲管杯 330ml/11oz (紫色)

Hegen - PPSU多功能方圓型寬口奶瓶 330ml/11oz (2支裝) 紫色

Hegen - 2用水樽帶 (褐灰色)

Hegen - 禮盒 (細)

講座大獎【4】Rasonic RVC-T9/G無線手提吸塵機

Rasonic RVC-T9/G 無線手提吸塵機，手提無線設計，機身輕巧纖長三種吸力模式，應付日常不同清潔需要設有3重過濾系統(包括H13 HEPA濾網、可洗式網狀過濾器和海綿過濾器)，有效過濾空氣塵粒多功能配件，方便清潔家中大小角落。