洗碗機｜洗一次整把就生鏽了！菜刀是「這質料」千萬別放進洗碗機

洗碗機有助提高清潔效率，省時省力。但原來不是所有餐具也能放入洗碗機，早前便有日本網民分享菜刀被洗碗機弄得面目全非。



一位日本網友的小孩不小心將菜刀放進洗碗機內清洗，使得整把刀完全生鏽。（X / @inuro）

很多人在家自己煮，累的不是燒菜做飯，而是事後要洗碗清潔，還甚至可能因為誰該洗碗，和家人產生摩擦。此時家中若是有洗碗機，就能夠省下很多事情。但廚房也不是所有東西都適合丟到洗碗機內清洗，在使用之前，一定要充分做好確認。

根據日本媒體《grape》報導，日本「X」網友「inuro」最近分享，表示兒子不小心將一把菜刀放入洗碗機內，結果在清洗完畢後，整把菜刀刀身完全生鏽，面目全非。

這是因為網友的這把菜刀，實際上由碳鋼製成，並非是不鏽鋼材料。而根據菜刀販售業者的公告，能放入洗碗機內的產品，刀身必須要是不鏽鋼，刀柄則為不鏽鋼或耐熱樹脂等材料製成的產品。但如果刀身用碳鋼製，或者刀柄為木製的產品，則不建議放入洗碗機內。

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許多網友也紛紛驚呼：

．「洗碗機竟然這麼可怕嗎」

．「唉呀，我以前也犯過一樣的錯」

．「應該把鐵的氧化實驗列為必修」

．「這個磨一磨還能用嗎」

．「感覺變成傳說武器一樣」

．「所以鋼刀我都會自己洗完擦乾」

．「像是擺了三年沒用一樣」

．「像從土裏挖出來的」



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