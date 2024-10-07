母乳餵哺｜中醫指氣血不足致乳汁疏泄受阻 按摩三穴位助健脾益氣
婦女產後除了考慮個人身體恢復，若選擇以母乳餵哺嬰孩，母乳分泌的多寡也成為初生兒媽媽的心頭大事。
（本文作者：寸心中醫主理醫師鄭芸菁醫師）
母乳與脾、胃、肝有關
食物進入人體後，透過脾胃消化、吸收，再轉化成身體需用的氣、血、津液，氣血乃生成母乳的來源。若脾胃功能強健，氣血充足，乳汁分泌也會較多。若脾胃功能較弱，氣血生成不足，乳汁分泌量亦會下降。
婦女產後經歷多方面的轉變與挑戰，容易精神緊張或情緒起伏較大，若情緒難以疏導，可能導致肝氣鬱滯，乳汁疏泄受阻，亦會影響乳汁分泌。
疏肝健脾提升母乳量
要改善乳汁分泌，應以健脾益氣、疏肝理氣為方向。脾胃虛弱者，日常可用茯苓、白朮、黃芪等中藥健脾，增強氣血，從以增加乳汁。肝氣鬱滯者，可用柴胡、王不留行、通草等疏肝行氣。
按摩三個穴位刺激乳汁生成
人體之脾、胃經循經乳房，肝經循經乳頭，故可選取脾、胃、肝經之穴位進行按摩，可通調經絡之氣血，刺激乳汁生成與疏泄，以下推介三個穴位：
1. 乳根
定位：雙側乳頭下方2指處
功效：理氣、降逆、通乳
2. 膻中
定位：雙側乳頭連線正中點
功效：利氣、寬胸、催乳
3. 太衝
定位：雙足足背，大拇趾與第二趾間隙盡頭凹陷處
功效：疏肝行氣
按摩方法：以指腹於穴位打圈按揉，每個穴位按揉1-2分鐘，輕微痠脹感為正常現象，切忌過度用力，避免受傷。
中醫推介兩款催乳湯水
日常飲食方面，媽媽們可選取一些通乳、催乳食材，如魚肉、章魚、豆腐、木瓜、山藥、黑芝麻、黑豆等，以下推介兩款催乳湯水：
木瓜雞腳花生湯
材料：木瓜1個、雞腳8隻、花生50克、眉豆50克、陳皮1塊、蜜棗2粒
做法：
1. 木瓜去皮去籽，洗淨切塊
2. 雞腳去甲汆水
3. 花生、眉豆浸泡30分鐘
4. 陳皮、蜜棗稍浸
5. 加水放入所有材料，煮沸，轉小火煮2小時，最後加鹽調味
蓮藕黑豆章魚湯
材料：蓮藕1個、黑豆30克、花生30克、乾章魚1隻、無花果2粒
做法：
1. 蓮藕洗淨、刨皮、切片
2. 黑豆、花生洗淨浸泡30分鐘
3. 乾章魚浸泡10分鐘，切塊
4. 無花果稍浸
5. 加水放入所有材料，煮沸，轉小火煮2小時，最後加鹽調味
如有任何疑問，建議諮詢註冊中醫師。