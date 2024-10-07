母乳餵哺｜中醫指氣血不足致乳汁疏泄受阻 按摩三穴位助健脾益氣

婦女產後除了考慮個人身體恢復，若選擇以母乳餵哺嬰孩，母乳分泌的多寡也成為初生兒媽媽的心頭大事。

（本文作者：寸心中醫主理醫師鄭芸菁醫師）



母乳與脾、胃、肝有關

食物進入人體後，透過脾胃消化、吸收，再轉化成身體需用的氣、血、津液，氣血乃生成母乳的來源。若脾胃功能強健，氣血充足，乳汁分泌也會較多。若脾胃功能較弱，氣血生成不足，乳汁分泌量亦會下降。

婦女產後經歷多方面的轉變與挑戰，容易精神緊張或情緒起伏較大，若情緒難以疏導，可能導致肝氣鬱滯，乳汁疏泄受阻，亦會影響乳汁分泌。

疏肝健脾提升母乳量

要改善乳汁分泌，應以健脾益氣、疏肝理氣為方向。脾胃虛弱者，日常可用茯苓、白朮、黃芪等中藥健脾，增強氣血，從以增加乳汁。肝氣鬱滯者，可用柴胡、王不留行、通草等疏肝行氣。

按摩三個穴位刺激乳汁生成

人體之脾、胃經循經乳房，肝經循經乳頭，故可選取脾、胃、肝經之穴位進行按摩，可通調經絡之氣血，刺激乳汁生成與疏泄，以下推介三個穴位：

1. 乳根

定位：雙側乳頭下方2指處

功效：理氣、降逆、通乳

2. 膻中

定位：雙側乳頭連線正中點

功效：利氣、寬胸、催乳

3. 太衝

定位：雙足足背，大拇趾與第二趾間隙盡頭凹陷處

功效：疏肝行氣

按摩方法：以指腹於穴位打圈按揉，每個穴位按揉1-2分鐘，輕微痠脹感為正常現象，切忌過度用力，避免受傷。

中醫推介兩款催乳湯水

日常飲食方面，媽媽們可選取一些通乳、催乳食材，如魚肉、章魚、豆腐、木瓜、山藥、黑芝麻、黑豆等，以下推介兩款催乳湯水：

木瓜雞腳花生湯

材料：木瓜1個、雞腳8隻、花生50克、眉豆50克、陳皮1塊、蜜棗2粒

做法：

1. 木瓜去皮去籽，洗淨切塊

2. 雞腳去甲汆水

3. 花生、眉豆浸泡30分鐘

4. 陳皮、蜜棗稍浸

5. 加水放入所有材料，煮沸，轉小火煮2小時，最後加鹽調味

蓮藕黑豆章魚湯

材料：蓮藕1個、黑豆30克、花生30克、乾章魚1隻、無花果2粒

做法：

1. 蓮藕洗淨、刨皮、切片

2. 黑豆、花生洗淨浸泡30分鐘

3. 乾章魚浸泡10分鐘，切塊

4. 無花果稍浸

5. 加水放入所有材料，煮沸，轉小火煮2小時，最後加鹽調味

如有任何疑問，建議諮詢註冊中醫師。

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