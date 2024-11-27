安胎保健｜中醫師教你3大養胎秘訣 胡亂飲食或影響胎兒發育

迎接新生命的到來，你準備好了嗎？ 在懷孕的過程中，準媽媽的飲食扮演著關鍵的角色，因為這不僅關係到她的健康，也影響到胎兒的正常發育。這篇文章將為您介紹中醫師的安胎指南，提供簡單明瞭的資訊。不論您是初次為人父母的新手，還是已經有孩子的經驗家長，也讓我們一起來順利度過這段奇妙的時光！

本文作者：曾秉謙中醫師



正確的飲食！你都做對了嗎？

在懷孕的初、中、後期，孕婦所需的營養也有所不同。現在讓我們先了解一下孕婦需要哪些重要營養素吧！

葉酸等於DNA的製造工廠 發揮關鍵作用

葉酸是維生素B群中的一種重要營養素，它能製造和修復DNA和RNA，對細胞的正常運作和生長非常重要。在胎兒的初期發育中，葉酸發揮著關鍵的作用，同時也能預防孕婦貧血的情況。然而，人體無法自行合成或儲存葉酸，所以我們需要通過飲食補充。

從計劃懷孕到懷孕的前12週，我們建議每天攝取400微克的葉酸，之後逐漸增加至600微克。葉酸主要存在於深綠色蔬菜、豆類、水果、果仁和早餐穀物中，如果需要，也可以透過營養補充劑攝取。

蛋白質成健康寶寶的基礎材料

蛋白質是構成人體組織和器官的基本組成部分，攝取不足的蛋白質可能導致嬰兒體重過輕，同時也影響腦部語言中樞的發育和免疫系統的增強。

懷孕初期，準媽媽並不需要刻意增加蛋白質攝取量。而懷孕的中後期，我們建議每天攝取5-7份肉類或2杯牛奶，以滿足胎兒成長的需求。蛋白質的來源非常廣泛，可以從奶製品、豆製品（例如豆漿和豆腐）、雞蛋以及新鮮的魚類和肉類等食物中獲取。

宜多接觸陽光攝取維他命D

維他命D對於身體吸收鈣質十分重要，也是胎兒骨骼成長所需的重要營養素。富含油脂的魚類（如三文魚和鯡魚等）雖然也含有維他命D，但其含量無法滿足身體的需求。

大部分的維他命D是通過皮膚接觸陽光中的紫外線合成，因此我們建議在夏季每週2-3次讓陽光直接照射到臉部和手臂皮膚約5-15分鐘，冬季時則可酌情延長曝曬時間。

胎兒生長和腦部發育 碘質成最主力關鍵

碘是人體新陳代謝和甲狀腺功能的維持所必需的微量元素。胎兒生長和腦部發育也需要足夠的碘。孕婦每天需要攝取250微克的碘，否則可能對胎兒發育中的腦部造成損害，影響心智發展，引起各種神經系統問題。嚴重的碘缺乏可能導致胎兒的呆小症甚至死亡。

孕婦可以從海魚、海產、紫菜、海帶、雞蛋、牛奶和奶製品中攝取碘。紫菜和海帶的碘含量相對較高，所以每週不應攝取超過一次，以避免攝入過量的碘，反而對甲狀腺功能產生負面影響。

獲取足夠鐵質 預防缺鐵性貧血

鐵質不僅用於製造紅血球，對於中央神經系統的發展也非常重要。胎兒缺乏鐵質可能會對智力和兒童時期的行為發展構成影響。孕婦也需要鐵質來預防缺鐵性貧血，因為缺鐵性貧血是早產和嬰兒出生體重過低的風險因素。但是過量的鐵質也會影響其他礦物質的吸收，並對組織和器官造成損害。

孕婦可透過進食豬肉、牛肉、家禽、魚類、蛋、肝臟、綠葉蔬菜、乾豆類和果仁來獲得足夠的鐵質。需要注意的是，雖然菠菜等植物性食物富含鐵質，但它們也含有抑制鐵吸收的成分，這可能使鐵質難以被人體吸收。

鐵質的建議攝取量在懷孕初期為每天20毫克，中期為每天24毫克，後期則為每天29毫克。

鈣質不足或有機會形成腎結石

鈣質對於構建胎兒的牙齒和骨骼非常重要。如果孕婦攝取的鈣質不足，可能導致早產或妊娠高血壓。 然而，過量攝取鈣質可能導致高鈣血症和高鈣尿症，這可能導致血管和組織中的鈣鹽積聚、腎功能受損，並可能形成腎結石。

孕婦每天可以飲用2杯牛奶或加鈣豆奶，並多食用豆腐、深綠色蔬菜，以及富含鈣質的芝麻、果仁、蝦乾和小魚乾。

我們建議孕婦在懷孕初期每天攝取800毫克的鈣質，中期至後期則增加至每天攝取1000毫克。

二十二碳六烯酸 協助神經系統發育

二十二碳六烯酸（DHA）是一種Omega-3脂肪酸，對於胎兒和嬰兒的神經系統發育非常重要。它是大腦和視覺系統的主要組成成分之一。孕婦攝取足夠的DHA可以促進胎兒的腦部發育和視覺發育。此外，DHA還對孕婦自身的心血管健康有益。然而，過量攝取DHA可能會增加出血風險，對於那些已經有出血風險的孕婦尤其如此。

我們建議的每日攝取量為200-300毫克。準媽媽可以通過食用富含DHA的食物，例如深海魚類（如鮭魚、沙丁魚、鯖魚和鰻魚）、深海紅藻、亞麻籽、堅果和蛋黃，來獲得足夠的DHA。

適當攝取膳食纖維 維持腸道健康

膳食纖維：引令我們通往廁所的「使」者

膳食纖維存在於穀物、全麥食品、豆類、蔬菜和水果中，對於預防便秘和維持腸道健康非常重要。高纖維食物的選擇不僅提供持久的能量，同時也有助於控制體重和血糖水平。

需要注意的是，過量攝取膳食纖維可能導致胃腸不適，如腹脹、腹痛和腸道氣脹。因此，孕婦應該逐漸增加膳食纖維的攝入量，並確保攝取足夠的水分以幫助膳食纖維順利通過腸道。

懷孕期間，我們建議孕婦每天攝取25-30克的膳食纖維。這可以通過增加蔬菜、水果、全穀類和豆類的攝入量來實現。例如，選擇全麥麵包或穀物、綠葉蔬菜、豆類和水果作為膳食中的主要來源。

五大新手媽媽常見忌諱 輕視或增加流產風險

遠離的食物！你都避雷了嗎？

準媽媽吃甚麼，就等於胎兒吃甚麼；但準媽媽消化得到的東西，胎兒未必都能夠消化。所以準媽媽有幾個常見的忌諱需要特別注意。

1. 忌生冷！但到底甚麼算是生冷...

所謂的生冷食物，大概可分作兩方面：烹調的方式，以及食物本身的性質。前者諸如刺身、生蛋生肉、凍飲雪糕，後者如夏天盛產的瓜果、蝦蟹等海產等，這些食物大多具有寒涼的性質。準媽媽過量進食這些食物有機會令她們的脾胃更加虛弱，增加滑胎的風險。

2. 忌咖啡因！孩子長不高都因為你！

《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）一項研究發現，曾經在子宮內接觸咖啡因的兒童，往往比未接觸咖啡因的同齡兒童來得矮。孕婦飲用咖啡或高能量飲料等高咖啡因飲品後，所攝取的咖啡因會透過胎盤和血液傳給胎兒。由於胎兒仍未發展出分解咖啡因的酵素，因此過度攝取咖啡因可能導致嬰兒發育異常、生殖能力異常、體重過低等問題，或者增加準媽媽流產和早產的風險。

3. 忌水銀！不建議的海鮮和魚類

上述提到魚類可以提供豐富的碘質和DHA，但準媽媽應注意避免進食含有高水銀含量的大型肉食性魚類，包括長鰭吞拿魚、旗魚、劍魚、金目鯛等，牠們可能含有較高的甲基汞（即「水銀」），對胎兒的神經系統可能造成損害，進而降低他們的智商。

4. 忌煙酒！零接觸才是最好的

在懷孕期間，準媽媽應該完全避免吸煙和喝酒。吸煙會將焦油、尼古丁和一氧化碳等有害物質，通過胎盤傳給胎兒，造成血管收縮，減少胎兒的氧氣供應，影響其成長和發育。這可能導致低出生體重、先天性器官受損等問題，增加嬰兒猝死症的風險，並對兒童的生長、智力和行為發展造成不良影響。

酒精是一種致畸胎劑，會對胎兒的中樞神經及器官造成不可逆轉的損害，導致胎兒的大腦體積減少，損害腦部結構，甚至可能引發「胎兒酒精症候群」，患兒不僅生長遲緩，還可能出現顏面發育異常，例如出現眼瞼裂短小，人中長而平，上唇較薄的特徵。

5. 忌生搬硬套！避免過份強調進補

以前的飲食文化經常強調孕婦需要進補：不多吃一點，將來寶寶如何長得白白胖胖！但請不要忘記，過往大家的生活都比較貧苦，吃飯通常有一頓，沒一頓，因此以往的安胎強調進補，實在是無可厚非。時代的改變，使我們的飲食習慣都產生巨大的變化，假如仍然崇尚盲目進補，過多的營養將會產生不良的後果。

中醫師教你3大秘訣 助你安心養胎

那麼，中醫的安胎秘訣，究竟如何的呢？就讓我們一起看看吧！

最後的秘訣！中藥安胎

自古以來，人們都一直強調「安胎」的重要性，許多中藥都被記載有安胎的功效。例如杜仲、續斷、阿膠、菟絲子、桑寄生、黃芪、黃芩、白朮等。然而，在臨床應用中，我們應該了解準媽媽出現的症狀，才能確定需要哪種類型的中藥。

杜仲、桑寄生：補腎固胎必備良藥！

孕婦出現腰痠、腹墜痛、尿頻，甚至出現陰道少量下血等症狀，這些都是腎氣虛弱，胎元不固的表現。杜仲和桑寄生能補肝腎、強筋骨、祛風濕、安胎元，配合續斷、菟絲子、阿膠等補腎中藥，能有效改善症狀。常用藥量大約為3-4錢。

白朮、紫蘇葉：妊娠嘔吐就靠你了！

妊娠的早期經常出現惡心嘔吐，頭暈和厭食等現象，稱為「妊娠惡阻」，嚴重時可能會影響孕婦與胎兒的營養吸收，一般在妊娠8-12周後，這些症狀就會自然消失。

妊娠惡阻通常與平素胃氣虛弱，受孕之後沖脈之氣上逆，令胃失和降，或是情緒過份緊張，使肝胃不和相關，白朮和紫蘇葉除了具有安胎功效外，還能健脾和胃，配合茯苓、黃芩、白芍、砂仁等清肝熱、健脾胃的中藥，準媽媽的胃口就回來了！

黃芩：清熱除煩第一藥！

妊娠期間，準媽媽可能會出現皮膚痕癢、情緒煩躁，夜晚睡眠欠佳等症狀，隨時為準爸爸也帶來莫大的心理壓力。此時，請不要怪責怪責準媽媽脾氣暴躁或無理取鬧，因為這可能跟肝鬱化熱的體質有關，這時「安胎聖藥」黃芩就派上用場了。如果伴隨大便乾硬、口渴、小腿抽筋等陰虛內熱的症狀，可以配合生地黃、白芍、蓮子等滋陰清熱的中藥，使準媽媽馬上回復當初的溫柔。常用藥量大約為3-4錢。

事實上，中醫不論治病，還是安胎，核心原則都是一致的「有是證，則用是藥」。因此即使上述的中藥或多或少有一些安胎的功效，但不是全部吃下去，就是一道「無敵安胎方」，假如有甚麼疑問，還是盡快請教你的中醫師吧！