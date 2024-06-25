把握懷孕三大階段安胎 中醫教全方位養生之道 確保母嬰健康

中醫的安胎方法源遠流長，在魏晉南北朝時期，名醫徐之才提出了「逐月養胎法」，他强調孕婦在懷孕期間，不同階段由不同的經絡臟腑去濡養、孕育胎兒。從第一個月至第九個月，分別是肝、膽、心、三焦、脾、胃、肺、大腸、腎，到第十個月便「五臟俱備，六腑齊通，納天地氣於丹田」，媽媽可以與寶寶見面了！因此，我們可隨著月份，為孕婦調養相應的經絡臟腑，以促進胎兒的健康發育。不過，現代人生活節奏急促，上述方法又較爲繁瑣，所以大致上可以三個月為一期，分三個階段進行養胎。

本文作者：博愛醫院林夢納中醫師



懷孕第一階段（第一至三個月） 宜養血為主 助胚胎發育

此時孕婦面對的變數最多，例如持續陰道出血導致的先兆流產機會率高達25%以上。所以我們以「養血」為主要目標，運用補腎益氣、養陰補血法，確保孕婦氣血充足，讓胚胎良好發育。常用藥如：桑寄生、菟絲子、續斷、地黃、白芍等。

而且，對於剛剛懷上新生命的女性，可能感到既雀躍又緊張，多伴見「肝胃不和」的情況，如：食欲不振、嘔吐、胃酸倒流、疲倦等。此時治宜清肝和胃、降逆止嘔，常用竹茹、半夏、蘇葉、黃芩等中藥。這個階段建議孕婦多臥床休息，避免過度操勞。同時對於妊娠不適積極求醫，除了舒緩早孕不適，更重要是處理先兆流產，做好安胎保胎。

懷孕第二階段（第四至六個月）確保氣血充足及胎兒安穩

這個階段一般比較穩定、安全，較少出現需要安胎的情況，可謂懷孕的「蜜月期」。中醫安胎用藥的方向與懷孕初期大體相同，以「健脾補腎」為主，當脾腎之氣充足，同時消化、吸收、代謝功能正常，便有足夠的氣血營養去濡養胎兒。常用藥如：黨參、白朮、山藥、杜仲、砂仁等。亦可針對準媽媽的個別身體情況，進行輔助與調整用藥。

另外，若出現頻繁宮縮：肚皮從緊綳到疼痛，而休息不能緩解，或伴見陰道出血、腰痠等症狀，則需儘快去醫院檢查以排除胎漏/胎動不安可能，釐清病情后再尋求中醫師作安胎治療。生活上，建議準媽媽減少提重物、劇烈運動和久站久坐，以免外力壓迫和刺激子宮。還要保持心情愉快，多與身邊人傾訴和分享，肝氣舒暢，可讓懷孕過程更加順利。

進入懷孕中期，建議孕婦每天觀察胎動頻率。此時寶寶逐漸出現扭動、轉身、踢腿等活動四肢軀幹的動作，所以媽媽會開始感到胎動。初次懷孕的媽媽大約會在20-22周感覺到胎動，第二胎或以上的孕媽則在16-18周左右。測量時間為早、中、晚各飯後一小時之内，胎動次數超過3次即屬正常。如果準媽媽在此時期的胎動過度頻繁或減少，可能需要進行安胎治療。

懷孕第三階段（第七至九個月）宜留意懷疑伴隨而來的不適 好好調理

寶寶的生長速度加快，準媽媽的肚子也越來越重，這時常伴隨著尿頻、水腫、小腿抽筋、腰痠背痛和氣喘等不適。緊記不宜盲目進補，釐清不適原因，以防延誤病情及攝取過多營養，亦需注意避免飲食過咸、過甜。

另外，有些孕媽後期出現暗瘡、紅疹、口臭，或便秘、口乾舌燥等實熱症狀，可進行「清胎毒」治療。不過坊間常用清胎毒的中藥例如黃芩、金銀花、菊花、白蓮鬚等性質寒涼，使用不當容易傷及脾胃，導致腹痛、腹瀉，甚至引起早產。所以，建議準媽媽們諮詢註冊中醫師，切忌自行擇藥。

最後，倒數一個月就多多休息，保持每日輕量運動，調理好自己的身體，才有精力照顧寶寶喔！