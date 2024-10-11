補腦｜子女學習緩慢？ 專家教你按穴醒腦 附三款疏肝補腎湯水

每當考試臨近時，學生常常感到壓力重重。有時壓力不僅是學生對自己分數的要求，亦有來自於家長的擔憂。父母會擔心子女記憶力差，學習緩慢。所以有家長亦會出盡辦法為小朋友補腦，提高記憶力。而其實除了補腎補腦，精神狀態及集中度亦是考試的關鍵，所以疏導情緒減少壓力亦非常重要。

本文作者：陳志勇醫師



中醫認為「腎主骨，生髓，通於腦」。腎藏精而精生髓，腦則為髓之海，所以腎精的足夠亦見腦髓得到充盈，因此我們便可以通過養腎來益腦提升記憶力。

「肝藏魂，主疏泄」若精神壓力大, 可使肝氣鬱結，疏泄不利，以致易於動怒、煩躁、焦慮令其無法集中。

「心藏神，主神明」心為精神思維活動的所在。精神壓力過大會引致驚恐懼怕，心氣不安，決斷思慮則無法正常發揮，學習及記憶力就會受到影響。

三個醒腦調節情志的穴位

神門穴

取穴：手腕橫紋處尺側凹陷處

功效：安神定志寧心

可減少情志失調，安穩心氣

期門穴

取穴：期門穴位於第六肋間處，約乳頭直下兩根肋骨後的凹陷處。

功效：可疏肝理氣，化瘀消積。

可改善鬱悶，疏肝行氣。

百會穴

取穴：耳尖向上正中線交錯點

功效：安神醒腦開竅

可升提陽氣，醒腦提神

介紹三款湯水 疏肝補腎

佛手瓜蓮子百合湯 （疏肝）

材料：佛手瓜2個、粟米1條、蓮子12克、百合15克、陳皮1片、豬𦟌適量 煲2小時

功效：疏肝解鬱 健脾安神

猴頭菇小麥安神湯（養心）

材料：猴頭菇2個、小麥15克、茯神20克、響螺30克、南棗5粒 煲2小時

功效：養心安神 益氣除煩

核桃益腦湯（補腎）

材料：核桃30克、杞子20克、淮山30克、栗子20克、黑豆20克、陳皮1角 豬𦟌適量

功效：補腎益腦 健脾明目

陳志勇醫師(註冊中醫師) -善億堂中醫藥有限公司中醫服務行政總監陳醫師為醫師papa中醫診療室創辦人透，過跨界別的合作，普及大家對中醫養生的認識，提高大家對於自身健康的警覺性。

《本文資料獲陳志勇醫師授權轉載》