秋天｜皮膚乾燥痕癢？推介３款湯水助你清熱潤肺 滋潤皮膚

踏入秋燥，天氣忽冷忽熱，身體容易被「燥邪侵襲，傷津耗液」導致身體內外出現乾燥症狀。大多主要因為臟腑津液不足，無法滋潤肌膚，臨床常見氣管敏感、皮膚乾燥、脫屑、痕癢、濕疹等症狀。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



由於秋季空氣乾燥，外界燥邪易從口鼻侵入，傷及肺陰使津液虧耗，無法滋潤皮膚。此外，由於「肺與大腸相表裡」，津液不足也可導致大便乾結、便秘等症狀，影響身體循環，引致氣血不𣈱！

當以上問題出現時，皮膚就是第一反映身體狀況的最大範圍器官，此時皮膚乾燥痕癢難耐，需要特別注意保濕養陰，提升屏障避免外來因素令情況加重，特別提醒各位要留意成品的成份有沒有剌激化學物、過多香料等；建議可依醫師處方及指導下，定時塗擦含以天然中草成份配方的外用藥膏，主要成份以黃柏、白蘚皮、野菊花、寮刁竹等中草製成，具有清熱涼血，溫和消炎止癢功效，對於改善濕疹患者的皮膚外觀或有一定幫助。

中醫推介３款湯水助你養心潤膚

另外大家應注意飲食養陰，滋補肺津。飲食方面：不宜吃辛辣、油膩，或食用過多乾燥性食物加重體內燥熱，尤其小朋友徧愛餅乾零食等…..建議飲用如潤肺生津的湯水，避免燥熱食物，增加如梨、百合、沙參等滋陰潤燥的食材。

滋陰生津飲

材料： 雪耳5克、百合8克、沙參8克、玉竹5克、桂圓5-8 克、白蓮子8克、適量冰糖；

功效：滋陰生津，養心潤膚；

適合人群 ：適用於陰津不足，口乾舌燥人仕 。

健脾益氣湯

材料：五指毛桃 20 克、茯苓5-8克、扁豆5克、赤小豆5克、椰棗2粒、陳皮1角、瘦肉半斤、適量鹽調味；

功效： 健脾祛濕，補氣養膚；

適合人群： 胃口欠佳， 脾胃虛弱致肌膚乾澀無華人士。

健氣養陰湯

材料：石斛5克、花旗參10 克、麥冬5 克、桂圓5-8 克、南北杏5克、淮山10 克、蜜棗2粒，瘦肉半斤、適量鹽調味；

功效： 滋養身體，清熱潤肺；

適合人群：陰虛體弱，睡眠不足致皮膚乾燥，膚紋多絲的人仕。