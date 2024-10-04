寒露｜深秋容易出現乾燥症狀 中醫師推介2款養生湯水 助滋陰潤肺

寒露後氣溫會逐漸下降，露水會因寒冷氣流而更容易凝聚凝結；雖名稱中有‘’寒‘’一字，但不代表天氣像冬天一樣寒冷，是因為與「白露」節氣相比較，有更涼的意味，因而得名「寒露」。

本文作者：陳志勇醫師



自寒露起，雨水漸少，天氣乾燥，熱氣慢慢退去，寒氣漸生，晝夜的溫差較大，晨晚略感絲絲寒意。在大自然中，寒氣的增長，會使得萬物草木逐漸蕭條，陰陽之氣開始轉變，陽漸退而陰漸生；相對人體亦會隨著外界的陽氣減弱、陰氣增加，體內陽氣便會向體內收斂，得以保存更多陽氣，順利過到寒冬，顯現著＂秋收＂的特性。

寒露過後天漸冷，需要適時增減衣物，預防受寒誘發疾病，尤其是老人、兒童和體質較弱的人，尤其要注意保護頸部及腳部，提防寒氣從腳流竄全身的狀況，避免寒從足生。還可養成睡前用熱水或藥水泡腳的習慣，驅逐腳下的寒氣。而充足睡眠亦非常重要，有助減少體內陽氣耗損。

寒露節氣已是屬深秋，中醫認為秋季是燥氣當令的時節，燥邪之氣易侵襲人體而耗傷肺之陰津，人體容易出現咽乾、眼澀、鼻燥 、皮膚乾燥等秋燥症狀。

飲食調理上應遵循滋陰潤肺，少辛增酸的原則，以免過食辛辣食物而耗傷陰津，例如：生薑、青蔥、大蒜、辣椒等。 可適當選擇雪梨、蜂蜜、杏仁、芝麻、柿子等柔潤生津之品。

推薦2款寒露養生湯水比大家

百合蓮子玉竹湯

材料：百合15克、蓮子20克、紅棗20克、玉竹20克、陳皮一片、豬𦟌適量

功效：養陰潤肺 健脾和胃

霸王花羅漢果湯

材料：霸王花50克、羅漢果1個、甘筍1條、豬瘦肉500克、薑3片、陳皮1片

功效：清熱益肺 利咽潤燥

注意：脾胃虛寒者慎服

《本文資料獲陳志勇醫師授權轉載》