秋季｜容易喉嚨乾？大多數是「秋燥」在作怪！推薦11款秋季湯水

踏入秋天後氣溫漸降，秋高氣爽，正是戶外活動的好時機，但天氣亦開始變得乾燥，容易使人覺得口乾舌燥、喉嚨痛，甚至引起咳嗽。其實這大多數是「秋燥」在作怪！

本文作者：博愛醫院 闕冬玲中醫師



秋季在中醫五行學說中屬金，金於五臟中對應肺臟。秋季主氣為「燥」，若燥氣太過，令人致病，則為燥邪，亦稱為「秋燥」。燥邪是乾燥、收斂的病邪，侵犯人體後，最容易損傷人體的津液，而咽喉為肺胃之門戶，燥邪一般從口鼻入侵肺部，因此一到秋天，即使沒有感冒，人都容易出現唇乾、鼻乾、咽乾等「秋燥」症狀，所以，秋季養生，於飲食上以「潤肺、生津、滋陰」為佳，切忌過分溫補。

《黃帝內經》中說：「肺主秋……肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之」。進入秋季後，肺氣宜收不宜散，酸味可以收斂補肺，辛味則發散瀉肺，飲食上可選擇「少辛多酸」，儘量減少食用八角、辣椒等辛辣刺激的食物；飲食宜以清潤的食物為主，可適當食用多點酸味的滋陰、收斂、潤肺之品，例如雪梨、銀耳等，亦可適量加上百合、沙參、麥冬、石斛等生津、養陰、潤肺的藥材來煲湯，但如果是容易胃部不適的人要注意，不能吃得太多酸味食品，以免引起胃酸過多。

秋季湯水推薦：雪梨百合海底椰豬𦟌湯

(3-4人份量)

材料：雪梨(1個)、海底椰(適量)、無花果(4粒)、雪耳(1個)、百合(15克)、南北杏(適量)、豬𦟌 (適量)、蜜棗(2粒)

製作方法：

1)將雪梨去芯切件

2)雪耳浸發洗淨，去蒂及切碎

3)把豬𦟌以清水洗淨及汆水後備用

4)所有材料以清水洗淨，放進鍋內

5)大火煲滾後再以慢火煲約1小時，最後可加入少量鹽調味

（材料中含有藥材成份，要了解自己個人體質是否適合飲用，或可向註冊中醫師查詢）

博愛醫院 闕冬玲中醫師

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