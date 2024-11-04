家居｜孩子將出世　事主考慮租迷你倉！網民激推薦：後悔太晚才租

家中物品越囤越多，你會選擇另尋他處放置還是賣掉呢？一名新手媽媽在Dcard上徵求網友意見，表示今年剛和先生有了小寶貝，但因為東西越囤越多考慮租一個迷你倉庫，但又擔心更不方便，詢問有沒有人可以分享經驗。



家中物品越囤越多，你會選擇另尋他處放置還是賣掉呢？（Canva）

事主表示，目前和先生工作的緣故，與今年初剛出生的孩子一起住在小坪數的套房當中，因為有其他的規劃暫時不會換住所，不過小孩的用品比他們想像中的還要多，詢問網友是否建議將大型或閒置中的物品租個迷你倉庫存放？

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不少迷你倉的使用者激推：

．「如果不是常用的東西可以租倉庫存放，小朋友會用到的東西真的比想像中的多，很容易就堆積如山」

．「租了之後會覺得怎麼不早點租用，會發現原來家裏可以有這麼多空間」

．「我是覺得不會很麻煩，但倉庫建議不要離家太遠」

．「可以租啊，而且通常會越租越大」

．「的確滿方便的，我是選離我公司最近的」

．「可以啊，不然小朋友的成長環境太狹小擁擠也不太好吧」



也有網友勸退：

．「感覺這樣會更麻煩欸，會忘記到底有甚麼東西放在那」

．「感覺會很麻煩，如果只留下一些必要的，其他閒置或不必要的東西賣掉呢」

．「我會直接把閒置用不到的直接賣掉」

．「買免螺絲角鋼，增加空間利用」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】