流感｜疫苗已打還可怎預防？6大營養素增抵抗力　多吃雞蛋三文魚

秋冬到來，流感高峰期再度來襲！近年防疫措施逐漸鬆懈，類流感、流感確診數增加，流感重症病例及死亡數均呈上升趨勢。營養師表示，平時可透過飲食強化免疫系統，提升抵抗力，降低感染機會。



營養師表示，平時可透過飲食強化免疫系統，提升抵抗力，降低感染機會。（Canva）

平時要吃甚麼來幫助身體強化免疫系統？台南市立醫院營養師翁詩雲指出，飲食搭配疫苗接種是增強免疫力的關鍵，均衡攝取蛋白質、 維他命A、 C、D、E及Omega 3脂肪酸等營養素在支持免疫健康方面發揮重要作用，能幫助修復身體、抗氧化及減少發炎反應。

各營養素的功能與天然食材如下：

・蛋白質

蛋白質是免疫細胞的重要原料，充足的蛋白質不僅提供身體能量，還能幫助維持身體正常機能及免疫健康。

・維他命A

除了維持正常視覺功能，維他命A還與上皮粘膜的完整性及免疫功能密切相關，幫助修復受損部位，降低病菌感染機率。如：豬肝、小麥胚芽、蛋黃、紅蘿蔔、南瓜、番薯等。

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・維他命C

具有抗氧化、抗發炎作用，能保護皮膚並增強免疫細胞分化，有助提升免疫力。如：芭樂、檸檬、番茄、奇異果、綠色蔬菜。

・維他命D

可增強免疫力，預防和改善發炎現象，足夠的維他命D還有助於維持上皮細胞的完整性。如：雞蛋、香菇、黑木耳、牛奶、三文魚、秋刀魚等。

・維他命E

強大的抗氧化力有助於清除體內自由基，並增強免疫功能。如：牛油果、堅果種子類、植物油。

・Omega 3脂肪酸

能減緩體內的氧化壓力，具有抗發炎作用。如：三文魚、鯡魚、沙甸魚、秋刀魚等深海魚類，或亞麻仁油、核桃等食材。

翁詩雲提醒，除了攝取這些營養素，保持適當運動、規律作息，並定期接種疫苗，才能達到好的防護效果，共同度過這個流感高發的季節。

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